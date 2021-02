Comment activer un code de triche (cheat code) dans Valheim ?

Liste des commandes Valheim

help : Liste toutes les commandes

: Liste toutes les commandes kick [nom/ip/userID] : Éjecte un utilisateur du serveur

[nom/ip/userID] : Éjecte un utilisateur du serveur ban [nom/ip/userID] : Ban un utilisateur du serveur

[nom/ip/userID] : Ban un utilisateur du serveur unban [nom/ip/userID] : Déban un joueur du serveur

[nom/ip/userID] : Déban un joueur du serveur banned : Affiche la liste des joueurs bannis

: Affiche la liste des joueurs bannis ping : Affiche le ping

: Affiche le ping lodbias [0-5] : Définit la distance de traçage

[0-5] : Définit la distance de traçage info : Liste des informations

Liste des codes de triche (cheat codes) Valheim

exploremap : Révèle toute la carte

: Révèle toute la carte resetmap : Réinitialise la carte

: Réinitialise la carte dpsdebug : Enlève les DPS qui s’affichent

: Enlève les DPS qui s’affichent beard : Supprime la barbe du joueur

Supprime la barbe du joueur hair : Supprime les cheveux du joueur

Supprime les cheveux du joueur god : Vous rend invincible (god mode)

: Vous rend invincible (god mode) pos : Donne la position actuelle du joueur

: Donne la position actuelle du joueur goto [x,z] : Vous téléporte aux coordonnées entrées

[x,z] : Vous téléporte aux coordonnées entrées killall : Élimine les ennemis proches

: Élimine les ennemis proches tame : Permet de dompter les créatures proches (seulement celles qui peuvent l'être)

: Permet de dompter les créatures proches (seulement celles qui peuvent l'être) location : Permet de déterminer un lieu de réapparition

: Permet de déterminer un lieu de réapparition freefly : Active le mode photo libre

: Active le mode photo libre ffsmooth [0-1] : Change de caméra pour le mode photo libre

[0-1] : Change de caméra pour le mode photo libre event [nom] : Lance un événement (il faut indiquer le nom de l’événement en anglais)

[nom] : Lance un événement (il faut indiquer le nom de l’événement en anglais) stopevent : Arrête l’événement en cours

: Arrête l’événement en cours randomevent : Permet de démarrer un événement aléatoirement

: Permet de démarrer un événement aléatoirement raiseskill [nom compétence] [valeur] : Permet d’augmenter une compétence au niveau souhaité (entrez « raiseskill + nom du talent en anglais plus la valeur (0 à 100))

[nom compétence] [valeur] : Permet d’augmenter une compétence au niveau souhaité (entrez « raiseskill + nom du talent en anglais plus la valeur (0 à 100)) resetskill [nom compétence] : Remet à zéro la compétence

[nom compétence] : Remet à zéro la compétence resetcharacter : Remet à zéro le personnage

: Remet à zéro le personnage removedrops : Supprime les objets proches

: Supprime les objets proches resetwind : Réinitialise la trajectoire du vent

: Réinitialise la trajectoire du vent wind [angle] [intensité] : Règle l'ange et l'intensité du vent

[angle] [intensité] : Règle l'ange et l'intensité du vent save : Force la sauvegarde

: Force la sauvegarde tod [valeur] : Définit l’heure de la journée

[valeur] : Définit l’heure de la journée players [valeur] : Régle l’échelle de difficulté en fonction du nombre de joueurs sur le serveur

[valeur] : Régle l’échelle de difficulté en fonction du nombre de joueurs sur le serveur env : Active le mode Debug

: Active le mode Debug resetenv : Désactive le mode Debug

: Désactive le mode Debug listkeys : Liste des clés

: Liste des clés setkey (nom) : Attribue une clé

(nom) : Attribue une clé resetkeys (nom) : Réinitialise les clés

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

À l'image de nombreux autres jeux, vous pourrez tricher dans Valheim , bien que l'expérience n'en sera pas meilleure. Il est toujours plus agréable (et satisfaisant) de jouer normalement à un jeu, sans utiliser de, sauf de temps à autre pour se détendre, par exemple. Cependant, certainspourraient vous être utiles et ne sont pas vraiment de la triche.Tout passe par la console de jeu, laquelle sera utile à tous les joueurs et pas seulement celles et ceux souhaitant utiliser des. Celle-ci s'ouvre en utilisant la touche « F5 » (par défaut) de votre clavier. Vous pourrez alors voir toutes les commandes possibles en appuyant tapant « help ». Ici, ce sont principalement les administrateurs de serveurs qui en auront l'utilité, puisque vous pouvez, par exemple, bannir un jour.Pour les activer, une fois la console ouverte avec F5, il vous suffit d'entrer « imacheater » ce qui devrait vous envoyer comme message « true » indiquant que lessont activés. Pour les désactiver, vous n'avez plus qu'à renvoyer « imacheater » dans la console, pour que le mot « false » apparaisse.Entrons maintenant dans le vif du sujet. Vous retrouverez ci-dessous laà ce jour. Comme nous vous le disions, certains peuvent être utiles sans que cela s'apparente à de la triche, comme pour connaître son positionnement ou pour utiliser le mode photo libre. Néanmoins, la plupart des codes vous apporteront des avantages.Voici laSi de nouveaux sont ajoutés par la suite, la liste sera bien entendu mise à jour.