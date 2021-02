Valheim : Apprivoiser des animaux et faire des élevages

Quelles sont les créatures que nous pouvons apprivoiser dans Valheim ?

Quels élevages faut-il faire dans Valheim ?

Plus d'informations sur comment apprivoiser et élever des sangliers ici.

Plus d'informations sur comment apprivoiser des loups ici.

Plus d'informations sur comment apprivoiser des lox ici.

À l'image d'autres jeux de survie, vous allez pouvoir, dans Valheim , élever vos animaux pour être totalement indépendant et ne plus passer des heures à chasser, ce qui peut très vite devenir redondant. Malheureusement, toutes les créatures ne peuvent pas être apprivoisées actuellement. Nous vous proposons un petit retour afin de tout connaître de l'Comme vous le savez peut-être, seules trois espèces sont apprivoisables pour le moment dans Valheim. Certaines, comme les Nixes où les cerfs, ne le sont pas contrairement aux sangliers, aux loups et aux lox.Le sanglier, que nous trouvons dans les prairies, est très facilement apprivoisable et pourra vous assurer une source de nourriture avec sa viande si vous faites un élevage. Néanmoins, son rendement est peu intéressant au fil du temps. Nous le recommandons surtout si vous venez de débuter l'aventure et que vous n'avez pas encore bien exploré votre monde. Mais, vous vous rendrez vite compte que l'élevage de sangliers n'est pas nécessaire.Pour le loup, la donne est totalement différente. S'il est bien plus difficile de l'apprivoiser, à cause de sa dangerosité, avoir un élevage de loups peut être très intéressant, notamment pour farmer ses ressources dans le but de faire des équipements. Vous allez de ce fait pouvoir les améliorer sans forcément partir chasser et de surcroit gagner du temps tout en limitant les dangers de mourir. Nous vous conseillons donc d'en faire un, une fois que vous avez assez avancé dans le jeu.Concernant le lox, il s'agit d'un animal assez difficile à apprivoiser pour deux raisons. Comme le loup, il est assez dangereux, mais il se trouve également dans la plaine, l'un des biomes les plus hostiles. Avant d'envisager d'apprivoiser un lox, vous allez devoir être équipé d'armure relativement bonne tout en ayant des armes très létales. Le lox ne se reproduisant pour le moment pas, nous ne vous conseillons pas particulièrement de vous lancer dans un élevage, puisque vous n'en tirerez aucun avantage.Valheim étant en accès anticipé, cet article sera mis à jour au fil du temps si Iron Gate ajoute des changements sur l'apprivoisement dans Valheim.