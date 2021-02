Valheim : Capturer & apprivoiser des loups

Capturer et apprivoiser des loups dans Valheim

Reproduction des loups

Les possibilités sont nombreuses pour notre survie dans. Parmi elles, nous retrouvons par exemple l'élevage d'animaux, qui n'est pas dès plus simples au début, mais une fois que la machine est lancée, cela vous sera d'une très grande aide et vous fera gagner un temps précieux, notamment avec certaines espèces.Ici, la tâche sera un peu plus difficile que pour les sangliers pour plusieurs raisons : les loups se trouvent dans des biomes souvent éloignés de nos bases et ils sont également plus dangereux. Il est donc conseillé d'être plusieurs, mais aussi d'avoir une bonne protection, pour éviter de mourir en cours de route.Avant de vous rendre dans le biome de la montagne enneigée (conseils pour y survivre ici ), puisque c'est ici que nous retrouvons, vous allez devoir construire un enclos, et pas n'importe comment. En effet, il faut que celui-ci soit en pierre et assez haut, pour éviter que ces redoutables créatures ne sautent par dessus et vous dévorent à l'intérieur de votre base. Une fois celui-ci sur pied, partez à la recherche des loups.Nous vous conseillons de créer un enclos intermédiaire si jamais la montagne enneigée se trouve loin de votre base, et de ramener le loup une fois apprivoisé.Quoi qu'il en soit, vous allez devoir faire en sorte que, ce qui peut être particulièrement dangereux, mais ne vous inquiétez pas, cela est tout à fait réalisable. Une fois qu'il sera à l'intérieur, vous allez devoir le nourrir pour qu'il soit totalement apprivoisé (vous pouvez suivre l'évolution en vous approchant de lui grâce au pourcentage qui apparaît). Notez que le loup ne mange que de la viande crue.Votre loup apprivoisé pourra alors vous suivre dans vos périples, et même vous défendre.Faire un élevage de loups peut être assez intéressant, notamment pour récolter leurs ressources sans devoir retourner les chasser constamment. Pour cela, il va falloir créer un enclos assez grand et mettre deux à trois loups (apprivoisés) dedans et les nourrir tous les jours. Vous devriez normalement accueillir assez souvent de nouvelles têtes.