Valheim : Capturer & apprivoiser des lox

Capturer et apprivoiser des lox dans Valheim

Les possibilités sont nombreuses pour notre survie dans. Parmi elles, nous retrouvons par exemple l'élevage d'animaux, qui n'est pas dès plus simples au début, mais une fois que la machine est lancée, cela vous sera d'une très grande aide et vous fera gagner un temps précieux, notamment avec certaines espèces, comme les lox.La tâche sera plus difficile que pour les sangliers et les loups, puisque les lox se trouvent dans le biome de la plaine, l'un des plus dangereux, notamment avec la présence des moustiques. Qui plus est, à l'image des loups,et n'hésiteront pas à vous attaquer si vous vous approchez trop d'eux.Vous allez donc devoir faire preuve d'anticipation pour lancer votre, puisqu'il faudra créer un enclos assez solide pour supporter les attaques de ces derniers. Construisez donc un enclos en pierre, assez grand, dans lequel vous enfermerez votre bête. Il faut le faire dans la plaine, pour un souci de simplicité, ce qui sous-entend d'avoir un équipement assez puissant face aux dangers de ce biome. L'élevage de lox ne se fait pas au début du jeu, donc.Une fois que vous aurez réussi à faire entrer, il suffit de le nourrir durant plusieurs jours avec de l'orge ou des plaquebières, deux ressources que nous trouvons dans les plaines. Grâce à cela, sa jauge d'apprivoisement atteindra les 100 %, ce qui signifie qu'il ne sera plus énervé en vous voyant.Cependant, contrairement aux sangliers et aux loups, il n'est pas possible de faire reproduire des lox pour le moment. L'élevage n'a donc pas une grande utilité actuellement. Il n'est cependant pas impossible que, par la suite, Iron Gate rendre disponible la reproduction de lox, ce qui permettra de farmer leurs ressources, la viande et leur peau.