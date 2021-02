Valheim : Capturer & apprivoiser des sangliers

Capturer et apprivoiser un sanglier

Reproduction des sangliers

Valheim ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Valheim France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Les possibilités sont nombreuses pour notre survie dans. Parmi elles, nous retrouvons par exemple l'élevage d'animaux, qui n'est pas dès plus simples au début, mais une fois que la machine est lancée, cela vous sera d'une très grande aide et vous fera gagner un temps précieux.Durant vos balades à travers les prairies, vous pourrez tomber sur une pierre runique qui vous explique comment faire de ces sangliers vos nouveaux compagnons. Cependant, l'explication n'est très facile à comprendre et la méthode n'est peut-être pas la plus rapide et efficace.Si vous souhaitez, nous vous conseillons, en amont, de préparer un enclos dans votre base ou proche de celle-ci, qui accueillera ces sangliers. Ensuite, partez en quête de ces animaux et faites en sorte qu'ils vous remarquent et qu'ils vous suivent jusqu'à l'enclos, et qu'ils entrent dedans. Une fois un ou plusieurs spécimens à l'intérieur, vous n'avez plus qu'à le refermer. Nous vous conseillons d'être au moins deux pour réaliser l'opération.Vient ensuite le moment le plus long, celui de l'apprivoisement. Vous allez devoir nourrir vos sangliers avec des framboises, des carottes ou encore des champignons, afin qu'ils se fassent à leur nouvelle vie. Vous pourrez suivre l'évolution en vous approchant du sanglier, un pourcentage apparaîtra, le but étant qu'il soit à 100 %. Évitez d'effrayer le sanglier pour que son adaptation soit plus rapide.et peut être caressé et n'aura plus peur de vous.Bien évidemment, le but n'est pas d'avoir qu'un seul sanglier, mais plusieurs pour les reproduire. Pour cela, vous allez devoir leur réserver un enclos assez grand (vous pouvez pousser un sanglier d'un enclos à un autre assez facilement). Veillez également à ne pas trop surcharger ces enclos, quelques sangliers suffisent pour avoir un élevage, entre quatre et cinq.Néanmoins, même si cela pourrait vous faire gagner du temps si vous avez plusieurs enclos, l'élevage de sanglier n'est pas le plus intéressant, étant donné que seule sa viande est vraiment un élément essentiel. Le cuir étant assez rarement utilisé.