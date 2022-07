The Last of Us Part I : Naughty Dog partagera plus de détails prochainement

We're looking forward to showing you more of the amazing visuals, tech, and gameplay the team has worked on in the next couple of months up to launch. Stay tuned! https://t.co/e2yJeMpj9J — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 12, 2022

Ces derniers temps,ne cesse de faire parler de lui. Dernièrement, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir la date de sortie officielle du remake , lors de la conférence du Summer Game Fest 2022. Ce qui a également permis d'en savoir plus au sujet des éditions prévues pour le titre.Récemment, soit le lundi 11 juillet, nous avons appris que The Last of Us Part I était passé gold , signifiant ainsi que le développement du jeu est terminé et que le remake est prêt à être distribué. Une nouvelle qui confirme donc que The Last of Us Part I sortira bien le 2 septembre prochain et ne subira, normalement, aucun report.Par ailleurs, Naughty Dog a confirmé, via son compte officiel Twitter, que de, et, ce, avant son lancement officiel. En effet, selon les propos du studio, nous aurons prochainement le droit à plus d'informations concernant « les visuels, l'aspect technique et le gameplay [du jeu] ». Évidemment, nous vous tiendrons informés, à ce sujet, en temps voulu.Pour rappel, The Last of Us Part I proposera diverses améliorations graphiques importantes, une toute nouvelle IA ainsi qu'un gameplay « modernisé ». D'ailleurs, si vous vous questionnez quant aux différences entre ce remake PS5 et la version remasterisée disponible sur PS4, nous vous avions apporté quelques réponses dans un article dédié The Last of Us Part I arrive donc le 2 septembre prochain, sur PS5. Un portage sur PC est prévu, mais ne dispose pas de date ni même de fenêtre de sortie, à l'heure actuelle.