The Last of Us : Un acteur quitte la série TV

Un acteur de la série TV The Last of Us sera remplacé pour la saison 3.

La série The Last of Us se sépare d'un de ses acteurs

EXCLUSIVE: ‘The Last Of Us' Season 3 Set To Recast Danny Ramirezhttps://t.co/Gu8rP7d8Gt — Nexus Point News (@NexusPointNews) December 29, 2025

La saison 3 de la série The Last of Us n'arrive pas de si tôt

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En mai 2025, la saison 2 de la série TV The Last of Us a délivré son dernier épisode, laissant les téléspectateurs et téléspectatrices en attente de la prochaine. Et s'il va falloir patienter un long moment avant de pouvoir découvrir la suite des aventures d'Ellie,En effet, comme annoncé par Nexus Point News, qui a reçu une confirmation de la part d'un représentant d'HBO,. C'est Danny Ramirez, incarnant Manny, qui a quitté la production et n'apparaîtra donc pas dans la saison 3 de la série The Last of Us. La raison ? Il y aurait, selon les informations partagées, un conflit au niveau du calendrier de l'acteur, qui aurait été, d'après une rumeur, choisi pour un rôle dans Avengers: Secret Wars.À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas encore qui remplacera Danny Ramirez en tant que Manny dans la série TV The Last of Us. Nul doute que les équipes en charge de ladite production partageront des informations à ce sujet dans les mois à venir, bien que la saison 3 soit encore assez loin.Au cours du mois de juillet 2025, Casey Bloys, le PDG d'HBO, a déclaré que la saison 3 de la série TV The Last of Us serait prévue pour l'année 2027. Bien évidemment, et comme vous vous en doutez, cette fenêtre de sortie pourrait changer, à l'avenir. Dans tous les cas, il va falloir patienter.Rappelons, en guise de conclusion, que les deux premières saisons de la série TV The Last of Us sont disponibles sur la plateforme Max (via MyCanal et Prime Video).