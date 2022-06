The Last of Us Part I : Différentes éditions, prix et bonus de précommande

Les différentes éditions, tarif et bonus de précommande de The Last of Us Part I

Stimulants bonus.

Pièces d'armes bonus.

The Last of Us Part I, les différentes éditions

Édition numérique Deluxe

Le jeu de base, The Last of Us Part I.

L'extension Left Behind.

Firefly Edition

Le jeu de base, The Last of Us Part I.

L'extension Left Behind.

Un steelbook.

Le comics « American Dreams » en 4 volumes, disposant de nouvelles couvertures.

Accès anticipé aux objets suivants : Compétence « Confection rapide ». Compétence « Guérison rapide ». Amélioration « Vitesse de rechargement », pour le pistolet 9 mm. Amélioration « Capacité du chargeur », pour le fusil de chasse. Modificateur de jeu « Flèches explosives ». Filtre « Vibration punk ». Mode Speedrun. Six skins d'armes : Or noir : pistolet 9 mm. Filigrane argenté : pistolet 9 mm. Caoutchouc : fusil tactique. Chêne sculpté : fusil à pompe. Blanc artique : arc. Noir carbone : arc.



Officiellement confirmé lors de la conférence du Summer Game Fest 2022, arrive le 2 septembre prochain sur PS5. D'ailleurs, nous possédons d'ores et déjà des informations quant. Découvrez des détails connus à ce sujet, dans ce qui suit. Tous les joueurs et toutes les joueuses ayant précommandé, avant sa sortie officielle, recevront automatiquement quelques items. The Last of Us Part I sera disponible selon. Pour commencer, vous pouvez vous procurer sur le PlayStation Store. Celle-ci peut, d'ailleurs, déjà être précommandée, pour la somme de 79,99 €. devrait également être affichée à ce prix, mais pour l'heure, nous n'avons pas d'informations à ce sujet, hormis qu'elle est disponible en précommande sur PlayStation Direct. L'édition numérique standard et la version en boîte de The Last of Us Part I donneront accès au jeu de base ainsi qu'à l'extension Left Behind. Par ailleurs, deux autres éditions sont prévues pour le remake du premier opus The Last of Us. Il s'agit de l'est affichée au prix de 89,99 € sur le PlayStation Store. Une dernière édition de, dite «», est prévue. Malheureusement, celle-ci n'est, pour le moment, disponible qu'aux États-Unis (via le PlayStation Direct). Nous ne savons pas encore si elle sera véritablement commercialisée, dans nos contrées vertes. En physique, son tarif est de 99,99 € et elle dispose des éléments suivants :