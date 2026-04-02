The Last of Us Online : Son développement était très avancé, avant d'être annulé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 avril 2026 à 17h14
Un ancien développeur de chez Naughty Dog explique que The Last of Us Online était quasiment terminé, avant de subir une annulation.
The Last of Us Online : Son développement était très avancé, avant d'être annulé
Comme vous le savez probablement déjà, le projet multijoueur The Last of Us Online a été annulé au cours de l'année 2023. Il y a très peu de temps, un ancien employé de chez Naughty Dog et le « Game Director » du projet en question, Vinit Agarwal, a expliqué que le développement de The Last of Us Online était, en réalité, quasiment terminé.

L'annulation de The Last of Us Online malgré un développement très avancé

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En effet, dans une récente vidéo de Lance E. Lee Podcast from Tokyo, qui est à retrouver sur YouTube, Vinit Agarwal, qui a quitté Naughty Dog il y a un an pour fonder son propre studio, est revenu sur The Last of Us Online. Au cours de l'interview, Vinit Agarwal a notamment indiqué que le développement de The Last of Us Online était terminé à 80 %, au moment de son annulation
Nous l'avons [The Last of Us Online] développé jusqu'à près de 80 % d'achèvement. Il était très, très proche de la finalisation.
Miniature vidéo

Les raisons derrière l'annulation de The Last of Us Online

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Selon Vinit Agarwal, Naughty Dog se demandait à ce moment-là s'il valait mieux continuer le développement de The Last of Us Online ou bien se lancer dans la création de Intergalactic: The Heretic Prophet. Toutefois, le projet The Last of Us Online, qui était en développement depuis environ 7 ans, aurait demandé davantage de temps et d'argent, alors que le jeu en ligne connaissait à ce moment précis un déclin important.
Pendant la pandémie de COVID, le secteur du jeu vidéo a connu une croissance fulgurante, car tout le monde était confiné chez soi. Ainsi, en 2020, les investissements ont afflué dans ce secteur, car les gens se sont mis à jouer beaucoup plus soudainement, puisqu'ils étaient chez eux. Les jeux en ligne, en particulier, ont connu un essor considérable, car les gens voulaient jouer avec leurs amis. Ils ne pouvaient pas les voir, alors ils ont dû jouer en ligne avec eux. Les jeux en ligne ont donc connu un véritable essor [...] Mais toutes les forces qui ont stimulé l'industrie du jeu vidéo en 2020 sont aussi celles qui ont provoqué son déclin en 2022-2023. Ainsi, lorsque les gens sont retournés au bureau, ils n'avaient soudainement plus autant de temps pour jouer [...] Et donc tout cet argent qui avait afflué dans l'industrie du jeu vidéo n'allait pas pouvoir se maintenir, car les fonds étaient retirés. Et l'une des victimes de cette situation a été ce jeu que je dirigeais.
En raison de ce contexte, le studio derrière la licence The Last of Us a donc choisi d'annuler son projet en ligne pour se concentrer sur une toute nouvelle aventure vidéoludique, soit Intergalactic: The Heretic Prophet, qui pourrait sortir qu'en 2027.

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Ainsi, ces explications de Vinit Agarwal permettent de mieux comprendre l'annulation de The Last of Us Online, qui était attendu par de nombreux joueurs et joueuses, fans ou non de la franchise de Naughty Dog.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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