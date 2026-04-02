The Last of Us Online : Son développement était très avancé, avant d'être annulé

The Last of Us : Un acteur rejoint la série TV pour un personnage original
Un nouvel acteur a rejoint la saison 3 de la série TV The Last of Us et incarnera un personnage qui n'est pas présent dans les jeux.
Nous l'avons [The Last of Us Online] développé jusqu'à près de 80 % d'achèvement. Il était très, très proche de la finalisation.
Pendant la pandémie de COVID, le secteur du jeu vidéo a connu une croissance fulgurante, car tout le monde était confiné chez soi. Ainsi, en 2020, les investissements ont afflué dans ce secteur, car les gens se sont mis à jouer beaucoup plus soudainement, puisqu'ils étaient chez eux. Les jeux en ligne, en particulier, ont connu un essor considérable, car les gens voulaient jouer avec leurs amis. Ils ne pouvaient pas les voir, alors ils ont dû jouer en ligne avec eux. Les jeux en ligne ont donc connu un véritable essor [...] Mais toutes les forces qui ont stimulé l'industrie du jeu vidéo en 2020 sont aussi celles qui ont provoqué son déclin en 2022-2023. Ainsi, lorsque les gens sont retournés au bureau, ils n'avaient soudainement plus autant de temps pour jouer [...] Et donc tout cet argent qui avait afflué dans l'industrie du jeu vidéo n'allait pas pouvoir se maintenir, car les fonds étaient retirés. Et l'une des victimes de cette situation a été ce jeu que je dirigeais.En raison de ce contexte, le studio derrière la licence The Last of Us a donc choisi d'annuler son projet en ligne pour se concentrer sur une toute nouvelle aventure vidéoludique, soit Intergalactic: The Heretic Prophet, qui pourrait sortir qu'en 2027.
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