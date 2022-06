The Last of Us Part I : La date de sortie du remake confirmée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Cela fait de nombreux mois maintenant que plusieurs rumeurs et sources laissaient penser que les équipes de Naughty Dog travaillaient sur un remake du tout premier opus de la licence. D'ailleurs, en mai dernier, le journaliste Jeff Grubb avait affirmé que ce remake débarquerait en fin d'année 2022 Récemment, le site PlayStation Direct (soit le site de vente de la firme) a laissé fuiter, en avance, des informations au sujet de ce titre : en dévoilant, notamment, sa date de sortie, les jaquettes des différentes éditions prévues, et son nom complet.Or, ça y est, le tout vient d'être confirmé et officialisé comme il se doit, lors de la conférence du Summer Game Fest 2022 :. La version PC du soft arrivera, quant à elle, un peu plus tard.Comme nous pouvons le voir, grâce à la vidéo diffusée pour l'occasion, The Last of Us Part I proposera des améliorations graphiques significatives. Par ailleurs, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à un gameplay modernisé. The Last of Us Part I comporte le jeu de base ainsi que l'extension Left Behind.