The Last of Us Part I est passé gold

Thrilled to announce The Last of Us Part I has gone gold! 🏅✨



Congratulations to the Dogs and our partners @PlayStation who contributed their passion and talent to the growing world of #TheLastofUs! pic.twitter.com/PGd9ezWuZC — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 11, 2022

Lors de la conférence du Summer Game Fest 2022, Naughty Dog a officialisé la date de sortie du remake de The Last of Us premier du nom sur PS5, nommé « The Last of Us Part I ». Depuis, le titre ne cesse d'être au cœur de l'actualité. Dernièrement, l'un des développeurs ayant travaillé sur le projet s'est exprimé quant au prix du remake. Mais, ce n'est pas tout.Récemment, le studio Naughty Dog a déclaré, via son compte officiel Twitter, que. Ce qui signifie que le jeu est prêt à être distribué et qu'il ne subira, normalement, aucun report. Pour l'occasion, le studio a partagé une courte vidéo (disponible ci-dessous). Par ailleurs, d'après Anthony Vaccaro, occupant le poste de « Principal Environment Artist » chez Naughty Dog, le développement de The Last of Us Part I s'est déroulé sans crunch (période intense de travail).Rappelons que ce remake disposera d'améliorations graphiques significatives, un gameplay « modernisé » ainsi que d'une toute nouvelle IA. Nous vous apportions plus de précisions, à ce sujet, dans un article indiquant les différences entre la version remake PS5 et l'édition remasterisée PS4 The Last of Us Part I arrive le 2 septembre prochain, sur PS5, selon plusieurs éditions . Un portage sur PC est prévu, mais ne dispose pas de date ni même de fenêtre de sortie, à l'heure actuelle. Évidemment, dès que de plus amples informations seront disponibles, à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.