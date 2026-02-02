The Last of Us série TV : La saison 3 pourrait être la dernière

The Last of Us : Un acteur rejoint la série TV pour un personnage original
Un nouvel acteur a rejoint la saison 3 de la série TV The Last of Us et incarnera un personnage qui n'est pas présent dans les jeux.
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Cela semble effectivement être le cas, mais pour ce genre de décisions, nous nous en remettons aux showrunners. Vous pouvez donc leur poser la question.De ce fait, la saison 3 de la série TV The Last of Us pourrait être la dernière. Or, cela n'est pas tout à fait définitif, d'après les propos de Casey Bloys. D'autant plus, qu'il y a plusieurs mois de cela, le showrunner de l'adaptation, Craig Mazin, avait expliqué qu'une saison 4 était nécessaire pour raconter toute l'histoire : « Il n'y a pas moyen de terminer cette histoire dans une troisième saison. Espérons que nous gagnerons suffisamment notre vie pour revenir et terminer dans une quatrième saison ». Dans tous les cas, et comme indiqué par Casey Bloys, c'est très probablement Craig Mazin qui prendra cette décision. Affaire à suivre, donc...
HBO Chief Casey Bloys On ‘The Pitt', ‘Heated Rivalry', ‘Industry' & ‘Seven Kingdoms' Success, George R.R. Martin, ‘HoD' End & ‘Euphoria' Future https://t.co/9v6F3qNtHp— Deadline (@DEADLINE) January 30, 2026
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