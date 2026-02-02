The Last of Us série TV : La saison 3 pourrait être la dernière

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 février 2026 à 15h47
La série TV The Last of Us pourrait bien se terminer avec la saison 3.
The Last of Us série TV : La saison 3 pourrait être la dernière
Depuis la diffusion de la saison 2 de la série TV The Last of Us, qui s'est arrêtée à la fin du mois de mai 2025, les téléspectateurs et téléspectatrices attendent avec grande impatience la prochaine, qui devrait arriver en 2027. D'ailleurs, selon le PDG d'HBO, la saison 3 de la série TV The Last of Us pourrait bien être la dernière

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La fin de la série The Last of Us avec la saison 3 ?

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En effet, au cours d'une interview avec les journalistes de Deadline, le PDG d'HBO, Casey Bloys, a laissé entendre que la série TV The Last of Us pourrait prendre fin avec la saison 3. Ce dernier a notamment déclaré : 
Cela semble effectivement être le cas, mais pour ce genre de décisions, nous nous en remettons aux showrunners. Vous pouvez donc leur poser la question.
De ce fait, la saison 3 de la série TV The Last of Us pourrait être la dernière. Or, cela n'est pas tout à fait définitif, d'après les propos de Casey Bloys. D'autant plus, qu'il y a plusieurs mois de cela, le showrunner de l'adaptation, Craig Mazin, avait expliqué qu'une saison 4 était nécessaire pour raconter toute l'histoire : « Il n'y a pas moyen de terminer cette histoire dans une troisième saison. Espérons que nous gagnerons suffisamment notre vie pour revenir et terminer dans une quatrième saison ». Dans tous les cas, et comme indiqué par Casey Bloys, c'est très probablement Craig Mazin qui prendra cette décision. Affaire à suivre, donc...

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Le tournage de la saison 3 de The Last of devrait bientôt débuter

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Il y a très peu de temps, l'actrice Kaitlyn Dever, qui incarne Abby, a dit qu'elle se préparait « mentalement et physiquement en ce moment même » et qu'elle devait partir pour « commencer sa préparation là-bas ». Quelques mots qui suggèrent que le tournage de la saison 3 de la série TV The Last of Us devrait commencer dans peu de temps. Toutefois, pour la visionner, il va falloir se montrer patient car, selon les dernières informations connues, la diffusion de la saison 3 de The Last of Us est prévue pour courant 2027.


Rappelons, en guise de conclusion, que les deux premières saisons de la série TV The Last of Us sont disponibles sur Prime Video (via HBO Max) et Canal+.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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