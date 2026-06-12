The Last of Us : Un acteur rejoint la série TV pour un personnage original
le 12 juin 2026 à 14h39
S'il faut probablement encore attendre 2027 pour découvrir la saison 3 de la série TV The Last of Us, le casting ne cesse de s'étoffer ces derniers mois. D'ailleurs, après Jason Ritter et Patrick Wilson, un nouvel acteur a rejoint la saison 3 de la série The Last of Us pour un personnage non vu dans les jeux de Naughty Dog.
Un nouvel acteur pour la saison 3 de la série The Last of Us
En effet, comme indiqué par Deadline, l'acteur Peter Sarsgaard figure désormais au casting de la saison 3 de la série TV The Last of Us. D'après les informations partagées, Peter Sarsgaard (The Batman de Matt Reeves, The Bride!) incarnera Amon, soit le leader des Séraphites (aussi dits « Scars »), qui n'est pas présent dans les deux opus de la franchise vidéoludique de Naughty Dog.
Peter Sarsgaard Joins 'The Last Of Us' Season 3 As HBO Series Goes On Hiatus https://t.co/6rNmBvFENp— Deadline (@DEADLINE) June 11, 2026
Le tournage de la saison 3 de The Last of Us serait en pause
Il y a très peu de temps, diverses sources ont indiqué que le tournage de la saison 3 de la série TV The Last of Us, qui se déroule à Vancouver, a été mis en pause depuis le début du mois de juin 2026, et ce, pour quelques semaines (c'est-à-dire jusqu'au 28 juin). Selon les dernières informations, cette mise en pause du tournage serait liée à la Coupe du monde de football.
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Rappelons, en guise de conclusion, que la saison 3 de la série TV The Last of Us ne dispose pas encore de date de sortie.
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