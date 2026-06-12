The Last of Us : Un acteur rejoint la série TV pour un personnage original

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 juin 2026 à 14h39
Un nouvel acteur a rejoint la saison 3 de la série TV The Last of Us et incarnera un personnage qui n'est pas présent dans les jeux.
The Last of Us : Un acteur rejoint la série TV pour un personnage original

S'il faut probablement encore attendre 2027 pour découvrir la saison 3 de la série TV The Last of Us, le casting ne cesse de s'étoffer ces derniers mois. D'ailleurs, après Jason Ritter et Patrick Wilson, un nouvel acteur a rejoint la saison 3 de la série The Last of Us pour un personnage non vu dans les jeux de Naughty Dog.

Un nouvel acteur pour la saison 3 de la série The Last of Us

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En effet, comme indiqué par Deadline, l'acteur Peter Sarsgaard figure désormais au casting de la saison 3 de la série TV The Last of Us. D'après les informations partagées, Peter Sarsgaard (The Batman de Matt Reeves, The Bride!) incarnera Amon, soit le leader des Séraphites (aussi dits « Scars »), qui n'est pas présent dans les deux opus de la franchise vidéoludique de Naughty Dog.

Le tournage de la saison 3 de The Last of Us serait en pause

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Il y a très peu de temps, diverses sources ont indiqué que le tournage de la saison 3 de la série TV The Last of Us, qui se déroule à Vancouver, a été mis en pause depuis le début du mois de juin 2026, et ce, pour quelques semaines (c'est-à-dire jusqu'au 28 juin). Selon les dernières informations, cette mise en pause du tournage serait liée à la Coupe du monde de football.

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Rappelons, en guise de conclusion, que la saison 3 de la série TV The Last of Us ne dispose pas encore de date de sortie.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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