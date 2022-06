The Last of Us Part I : Les différences entre le remake PS5 et la version remastered sur PS4

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La confirmation est tombée, il y a peu de temps, au moment où nous écrivons ces lignes. En effet, les informations avaient fuité dans la journée du 9 juin. Puis, le soir même, lors de la conférence du Summer Game Fest 2022, Neil Druckmann a officialisé l'arrivée du remake du premier opus. Nommé The Last of Us Part I, le titre doit arriver en septembre 2022.Or, depuis, beaucoup de joueurs et de joueuses s'interrogent sur la légitimité de ce remake, puisqu'une version remastered est sortie il y a quelques années sur PS4. Tout d'abord, sachez que pour ce remake « tout a été refait à partir de zéro », selon Neil Druckmann. celui-ci propose, évidemment,, dévoilées dans la vidéo disponible à la fin de l'article.De plus, selon les informations partagées dans un article sur le site PlayStation Blog , The Last of Us Part I possède unainsi qu'une toutepour les ennemis et personnages. Par ailleurs, nous pourrons compter sur deset. Les développeurs de chez Naughty Dog ont égalementFinalement, cette nouvelle version supporteetde la DualSense seront également de la partie.Pour rappel,, qui proposera le jeu de base ainsi que l'extension Left Behind,. La version PC sortira, quant à elle, un peu plus tard. Notez qu'il est d'ores et déjà possible de précommander le remake du premier opus The Last of Us et plusieurs éditions sont prévues