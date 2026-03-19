The Last of Us série TV : Deux nouveaux acteurs rejoignent le casting pour la saison 3

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 mars 2026 à 11h01
Le casting pour la saison 3 de la série TV The Last of Us ne cesse de s'étoffer et vient d'accueillir deux nouveaux acteurs, dont leur rôle est connu.
The Last of Us série TV : Deux nouveaux acteurs rejoignent le casting pour la saison 3
Si la saison 3 de la série TV The Last of Us est encore très loin, étant donné que la dernière fenêtre de sortie connue est 2027, les téléspectateurs ont régulièrement le droit à de nouvelles informations, notamment en ce qui concerne le casting. D'ailleurs, il y a très peu de temps, nous avons appris que deux nouveaux acteurs ont rejoint la série TV The Last of Us.

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La série The Last of Us consolide son casting pour sa saison 3

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En effet, comme annoncé par les journalistes de Deadline, qui ont partagé l'information dans un article relayé sur son compte Twitter/X, deux nouveaux acteurs ont rejoint le casting de la série TV The Last of Us, et plus précisément pour la saison 3. Ainsi, Jason Ritter (Matlock), qui a déjà fait une apparition dans l'adaptation en tant que Clicker (saison 1), jouera Hanley, un soldat de la WLF. Patrick Wilson (Watchmen) incarnera, quant à lui, le père d'Abby (elle-même jouée par Kaitlyn Dever).


La saison 3, le grand final pour la série The Last of Us ?

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La grande question est de savoir si la saison 3 de la série TV The Last of Us, qui se fera sans la supervision de Neil Druckmann, marquera la fin de l'adaptation cinématographique. En juillet 2025, le PDG d'HBO, Casey Bloys, a laissé entendre que cela sera bien le cas. Or, sa déclaration entre en contradiction avec les précédents propos de Craig Mazin, le showrunner, qui avait dit ceci : « Il n'y a pas moyen de terminer cette histoire dans une troisième saison ». Cette interrogation reste donc encore en suspens. Nul doute que nous en saurons plus dans les mois à venir.

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