The Last of Us Part I : Un développeur s'exprime quant au prix du remake

“It’s just a cash grab”



Actually it’s the most meticulously built and crafted project that I have ever seen or been a part of in my entire career. The highest level of care and attention to detail possible. pic.twitter.com/csjZ3kZMyG — Robert Morrison (@RobertAnim8er) July 10, 2022

From all of us at the studio and your favorite video game dad, we hope you had a great Father's Day!



You can check out Joel -- fully remade for the PS5 -- in The Last of Us Part I: https://t.co/QCVLSLQwDk pic.twitter.com/ZEnqPkjNRk — Naughty Dog (@Naughty_Dog) June 20, 2022

Depuis l'annonce ayant officialisé la date de sortie de The Last of Us Part I, ainsi que les différentes éditions prévues , beaucoup de joueurs et de joueuses se questionnent quant à l'intérêt de ce remake, alors qu'une version remasterisée du titre est arrivée il y a quelques années sur PS4, et est tout à fait jouable sur PS5. Par ailleurs, le prix de vente dudit remake leur semble également élevé, à tel point que certains pensent que ce projet n'est là que pour « faire de l'argent ».À ce sujet, l'un des développeurs ayant travaillé sur The Last of Us Part I, Robert Morrison, s'est, récemment, exprimé, via son compte Twitter. Il a déclaré : « C'est le projet le plus méticuleusement élaboré et conçu que j'ai jamais vu ou auquel j'ai pu participer, durant toute ma carrière. Le plus haut niveau possible de soin et d'attention porté aux détails ».D'ailleurs, via son compte Twitter et Instagram , le studio Naughty Dog a publié plusieurs vidéos comparatives, montrant les améliorations graphiques et significatives apportées via The Last of Us Part I. Nous vous parlions des différences entre le remake PS5 et la version remastered PS4, dans un article dédié Pour rappel, The Last of Us Part I arrive le 2 septembre prochain, sur PS5. Un portage sur PC est prévu, mais ne dispose pas de date ni même de fenêtre de sortie, à l'heure actuelle.