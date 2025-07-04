Project Blackbird : Les détails de l'incroyable MMO annulé des créateurs d'Elder Scrolls Online qui aurait pu révolutionner le genre

Les violentes restructurations chez Microsoft viennent de provoquer la chute d'un des projets les plus prometteurs de ces dernières années : Project Blackbird, le MMORPG inédit développé par Zenimax Online Studios. Alors que cette création semblait réunir tous les ingrédients du succès, son annulation brutale surprend autant qu'elle déçoit.
Microsoft a choqué le monde en annonçant plus de 9 000 licenciements
, dont une partie touche l'industrie vidéoludique. De fait, plusieurs projets ont été annulés, selon la volonté du géant américain, dont un non annoncé mais qui semblait prometteur du côté de chez Zenimax Online Studios
, à qui nous devons notamment The Elder Scrolls Online
. Voici les détails de ce MMORPG qui ne verra finalement jamais le jour.
Un MMO ambitieux, entre Destiny et Blade Runner
Lancé en interne dès 2017 par l'équipe derrière le célèbre The Elder Scrolls Online
, Project Blackbird s'annonçait comme un jeu de tir en ligne massivement multijoueur au style « sci-fi noir »
.
Le titre proposait une esthétique futuriste, inspirée directement par l'ambiance sombre et élégante de films cultes comme Blade Runner
. Conçu en vue à la troisième personne, Blackbird mettait l'accent sur des mouvements dynamiques
tels que le double saut, l'utilisation d'un grappin, des dashs aériens et la possibilité d'escalader des structures urbaines imposantes, permettant aux joueurs de se déplacer avec une fluidité spectaculaire.
Des retours unanimement enthousiastes en interne
Le plus frustrant dans l'annulation de ce projet, c'est sans doute l'excellente réception des premières sessions de test
. Selon l'insider réputé SneakerSO
, Project Blackbird aurait suscité un enthousiasme rarement observé chez les joueurs testeurs
ainsi que chez les cadres de Microsoft eux-mêmes. Il aurait été décrit comme un projet « absolument incroyable
», recevant des éloges unanimes.
Ce jeu aurait été spectaculaire. Les retours lors des playtests étaient parmi les meilleurs jamais entendus pour un titre multijoueur récent. Tout indiquait un succès inévitable.
Même Phil Spencer
, à la tête de la division gaming de Microsoft, aurait été particulièrement impressionné lors d'une présentation interne, allant jusqu'à prolonger sa session au détriment du reste du planning.
Une annulation soudaine, au cœur d'une vague massive de licenciements
Le projet n'était pourtant pas en difficulté. Développé sur un tout nouveau moteur, Blackbird avançait à un rythme soutenu et visait même une sortie autour de 2028
. Malheureusement, le contexte économique chez Microsoft, marqué par une vague de suppressions d'emplois sans précédent touchant plus de 9 000 personnes, aura eu raison du projet.
Ces licenciements, annoncés comme une stratégie pour « repositionner le gaming sur des secteurs à croissance stratégique
», ont également entraîné la fermeture d'autres projets notables tels que Everwild de Rare
ou encore le reboot très attendu de Perfect Dark
.
Matt Firor, figure emblématique, quitte le studio
L'annulation brutale de Project Blackbird est d'autant plus lourde de conséquences que Matt Firor, emblématique directeur de Zenimax Online Studios depuis 18 ans et principal porteur du projet, a choisi de quitter ses fonctions dans la foulée.
Après plus de 18 ans à la tête de Zenimax Online Studios, je quitterai mes fonctions plus tard ce mois-ci. Je continuerai cependant de suivre avec passion les aventures futures de l'équipe.
La direction du studio est désormais assurée par Jo Burba, épaulée par Susan Kath en tant que productrice exécutive et Rich Lambert au poste de directeur de jeu.
Un énorme potentiel perdu pour Microsoft
Avec l'annulation de Project Blackbird, Microsoft semble avoir abandonné une opportunité rare de réinventer le MMO d'action futuriste
. Dans un contexte où les looter shooters comme Destiny
commencent à montrer des signes d'essoufflement, Blackbird avait toutes les cartes en main pour apporter du sang neuf au genre et s'imposer durablement sur le marché.
Son annulation, décidée par les plus hauts dirigeants de Microsoft malgré son potentiel évident, soulève donc beaucoup d'incompréhension et de frustration, tant auprès des équipes internes que des observateurs de l'industrie et de la communauté, qui voit là un nouveau jeu ambitieux annulé...
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