The Elder Scrolls Online reçoit cette nouveauté controversée 12 ans après ses débuts

Afin de redynamiser l'expérience de jeu, les développeurs de The Elder Scrolls Online ont annoncé l'arrivée d'une fonctionnalité payante très répandue dans de nombreux jeux vidéo. Mais la nouvelle a du mal à passer au sein de la communauté.
En l'espace de quelques mois, les joueurs de The Elder Scrolls Online
ont vu arriver de nombreux changements majeurs dans leur titre préféré. Si de nouveaux donjons ont été ajoutés ainsi que les saisons du Culte du Ver
, les développeurs estiment que le titre est devenu lassant et trop prévisible pour les héros confirmés. Afin de les inciter à poursuivre leurs aventures, une nouveauté majeure a donc été annoncée : les Tomes de Tamriel
.
The Elder Scrolls Online va recevoir son propre passe de combat
Derrière ce nom se cache en réalité une fonctionnalité bien connue dans d'autres jeux : un système de Battle Pass. Lancés avec la Saison Zéro dès le 2 avril 2026,
les Tomes de Tamriel combinent à la fois des éléments cosmétiques spéciaux, mais aussi les Volontés et les récompenses de connexion quotidiennes.
Ce Battle Pass sera décliné dans trois versions différentes :
Chaque nouvelle saison de The Elder Scrolls Online proposera son lot de récompenses inédites, de défis uniques à relever et d'objets à acheter avec la devise dédiée.
- Le modèle gratuit : débloqué gratuitement pour l'ensemble des joueurs au lancement d'une nouvelle saison
- Le modèle Premium (payant) : permet de récupérer les récompenses premium rattachées à la saison
- Le modèle Premium avec bonus : inclut tous les avantages du Tome premium, comprend deux caches de points de Tome contenant 2 000 points chacune et octroie instantanément un objet de collection bonus unique
Cependant, si des joueurs souhaitent obtenir les récompenses payantes, il sera obligatoire d'acheter la version premium ou premium avec bonus pendant la saison correspondante.
Toutefois, il est précisé que les utilisateurs concernés pourront toujours récupérer les récompenses associées même si la saison en question est terminée. Le fonctionnement complet des Tomes de Tamriel peut être consulté dans un long billet de blog partagé sur le site officiel du jeu
.
Des bonus supplémentaires octroyés aux détenteurs de l'abonnement ESO Plus
Dans le billet en question, les développeurs précisent que l'abonnement payant ESO Plus n'est pas abandonné et que les joueurs concernés bénéficieront d'avantages supplémentaires pour les Tomes de Tamriel. Entre autres, ils auront droit à un bonus de 10 % sur les points de Tome obtenus grâce aux défis, une cache de points de Tome (contenant 2 000 points) par mois d'abonnement
, à un jeton premium de Tome par mois d'abonnement…
Pour l'heure, les réactions des joueurs face à ces annonces sont plus que mitigées. Si souscrire au Battle Pass de The Elder Scrolls Online est facultatif et n'impacte pas l'expérience de jeu, l'arrivée d'une nouvelle forme de contenu payant énerve une partie de la communauté. Désormais, il faut attendre l'arrivée du premier tome de Tamriel, « Tome de l'Aube et du Couchant »
, pour savoir si cet ajout saura trouver son public.
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