ZeniMax (The Elder Scrolls Online) évoque l'avenir du studio après les événements de juillet 2025

Le coup de tonnerre qui a secoué l'industrie vidéoludique n'a pas été sans conséquences pour ZeniMax Online Studios. Mais les créateurs de The Elder Scrolls Online n'oublient pas leur communauté et ont deux grandes lignes de conduite pour le futur.
Les événements de juillet 2025 ont eu un impact colossal sur de nombreux studios rattachés à Microsoft. L'un de ces acteurs particulièrement touché par les licenciements massifs est ZeniMax Online Studios.
Si le studio est célèbre pour The Elder Scrolls Online
, ses équipes travaillent sur un autre projet dénommé Blackbird. Mais ce dernier a été annulé lors des événements estivaux, provoquant dans la foulée le départ du directeur légendaire de ZeniMax, Matt Firor.
Dans le même temps, un nombre encore indéterminé de membres du studio ont été licenciés
. ces bouleversements en pagaille ont profondément marqué le studio. Mais Rich Lambert, nouveau game director de ZeniMax, croit en l'avenir de la firme.
ZeniMax Online Studios sur le pont pour préparer la nouvelle saison de The Elder Scrolls Online
Récemment interrogé par GamesIndustry.biz
, il est revenu dans un premier temps sur la période difficile qui a suivi après les annonces et le départ de Matt Firor. Il raconte notamment un manque d'information sur la situation et un vraie coup de massue vécue par l'ensemble du personnel. Mais il rappelle que tous ont un objectif clair et qu'ils utilisent cette motivation pour passer le cap
.
C'était très émouvant, c'était horrible. Mais ensuite, on se relève et on réalise qu'on a une responsabilité envers notre communauté, envers le jeu, envers tous ceux qui sont encore là, et qu'on doit aller de l'avant. C'est très difficile, mais c'est l'objectif : continuer à avancer et faire perdurer ESO.
Lors de cet entretien, Rich Lambert a précisé que The Elder Scrolls Online était actuellement dans une « année de transition ».
Si les mises à jour sont moins conséquentes que par le passé, elles contiennent « des éléments plus petits et plus concis plus rapidement
». Pour les équipes, cela permet de proposer du contenu régulier tout en concentrant leurs efforts sur la future saison du jeu.
La volonté de créer d'autres licences dans un contexte difficile où l'IA pourrait finir par s'imposer
The Elder Scrolls Online est devenu une part indéniable de l'identité de ZeniMax. Mais Rich Lambert a déclaré qu'il aimerait travailler sur des projets inédits.
Il a notamment annoncé pendant ce même échange : « Je veux créer plus de jeux. Je n'ai pas encore terminé, et l'équipe continue de vouloir en créer d'autres. J'ai plein d'idées. J'espère que nous pourrons les partager un jour. »
Toutefois, la création de ces nouvelles licences (si elles aboutissent) se feront dans un climat très différent de celui précédant les événements de juillet 2025. Microsoft insiste pour que ses studios exploitent cette technologie dans le développement de leurs projets. Pour l'heure, les équipes de ZeniMax ne l'utilisent que très peu d'après les déclarations de Rich Lambert. Cependant, si elle devait devenir systématique, elle pourrait impacter la qualité des produits proposés. Affaire à suivre...
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