ZeniMax (The Elder Scrolls Online) évoque l'avenir du studio après les événements de juillet 2025



le 17 septembre 2025 à 11h37 Publié par Justine Manchuelle le 17 septembre 2025 à 11h37

Le coup de tonnerre qui a secoué l'industrie vidéoludique n'a pas été sans conséquences pour ZeniMax Online Studios. Mais les créateurs de The Elder Scrolls Online n'oublient pas leur communauté et ont deux grandes lignes de conduite pour le futur.