Découvrez à quoi ressemblait Project Blackbird, le MMO abandonné de ZeniMax, en vidéo

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 janvier 2026 à 17h12
Abandonné de force par les développeurs de The Elder Scrolls Online, Project Blackbird était un MMO ambitieux qui est resté très confidentiel. Mais une courte vidéo montre un aperçu de ce que le titre avait à offrir.
Découvrez à quoi ressemblait Project Blackbird, le MMO abandonné de ZeniMax, en vidéo

Suite aux événements du 2 juillet 2025, Microsoft a contraint de nombreux studios à fermer leurs portes, à licencier des employés ou à stopper net le développement de certains jeux. L'une de ces victimes était Project Blackbird, un MMO confié aux équipes de ZeniMax Online. Ce nom est d'ailleurs bien connu des amateurs du genre car ses développeurs sont derrière The Elder Scrolls Online

Une vidéo interne de Projet Blackbird mise en ligne sur X

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Dans les jours qui suivirent son annulation, de nombreux détails liés au gameplay, à son esthétique globale ou encore aux retours internes ont été partagés. Six mois après cette tragique nouvelle, le projet revient sous le feu des projecteurs à travers une vidéo étonnante. 

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Bien qu'il s'agisse d'une fuite partagée sur X/Twitter, la vidéo en question a été authentifiée et vérifiée par les journalistes d'Insider Gaming. Ces derniers confirment que l'extrait en question a été utilisé en interne par les équipes de ZeniMax. Il montre deux minutes de séquences de jeu du moteur Unreal Engine 4 et s'attarde notamment sur l'éclairage des différents environnements du titre.

Quelques décors, des néons et des PNJ qui resteront inaccessibles au public

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Si ces quelques images montrent le potentiel du projet Blackbird, ce dernier est définitivement abandonné malgré de grandes ambitions. D'après les avis recueillis par les journalistes d'Insider Gaming, le MMO visait une sortie en 2028 et avait impressionné les dirigeants de Microsoft Gaming lors d'une présentation quelques mois auparavant.


Cependant, les causes de cette annulation surprise n'ont toujours pas été révélées par Microsoft Gaming. ZeniMax Studios n'a pas fermé ses portes, mais la nouvelle a été accompagnée d'une vague de licenciements et du départ de Matt Firor, ancien président du studio.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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