Découvrez à quoi ressemblait Project Blackbird, le MMO abandonné de ZeniMax, en vidéo

Abandonné de force par les développeurs de The Elder Scrolls Online, Project Blackbird était un MMO ambitieux qui est resté très confidentiel. Mais une courte vidéo montre un aperçu de ce que le titre avait à offrir.

Suite aux événements du 2 juillet 2025, Microsoft a contraint de nombreux studios à fermer leurs portes, à licencier des employés ou à stopper net le développement de certains jeux. L'une de ces victimes était Project Blackbird, un MMO confié aux équipes de ZeniMax Online. Ce nom est d'ailleurs bien connu des amateurs du genre car ses développeurs sont derrière The Elder Scrolls Online.





Une vidéo interne de Projet Blackbird mise en ligne sur X



Dans les jours qui suivirent son annulation, de nombreux détails liés au gameplay, à son esthétique globale ou encore aux retours internes ont été partagés. Six mois après cette tragique nouvelle, le projet revient sous le feu des projecteurs à travers une vidéo étonnante.



Quelques décors, des néons et des PNJ qui resteront inaccessibles au public

Bien qu'il s'agisse d'une fuite partagée sur X/Twitter, la vidéo en question a été authentifiée et vérifiée par les journalistes d'Insider Gaming. Ces derniers confirment que l'extrait en question a été utilisé en interne par les équipes de ZeniMax. Il montreet s'attarde notamment sur l'éclairage des différents environnements du titre.



Si ces quelques images montrent le potentiel du projet Blackbird, ce dernier est définitivement abandonné malgré de grandes ambitions. D'après les avis recueillis par les journalistes d'Insider Gaming, le MMO visait une sortie en 2028 et avait impressionné les dirigeants de Microsoft Gaming lors d'une présentation quelques mois auparavant.





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Nuevo metraje de "Project Blackbird", el MMO de Zenimax Online cancelado hace meses por Xbox.



Qué ganas le tenía 🥺. pic.twitter.com/4Nz1G22l2F — eXtas1s 🎮 Noticias & Rumores (@eXtas1stv) January 18, 2026



Cependant, les causes de cette annulation surprise n'ont toujours pas été révélées par Microsoft Gaming. ZeniMax Studios n'a pas fermé ses portes, mais la nouvelle a été accompagnée d'une vague de licenciements et du départ de Matt Firor, ancien président du studio.