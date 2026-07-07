L'avenir de The Elder Scrolls Online incertain après de nombreux licenciements ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 juillet 2026 à 15h20
Lors du Summer Game Fest, les créateurs de The Elder Scrolls Online avaient partagé en avant-première quelques une des nouveautés qu'ils souhaitaient ajouter au titre. Cependant, les récents événements pourraient bien changer la donne.
L'avenir de The Elder Scrolls Online incertain après de nombreux licenciements ?

En avril 2026, The Elder Scrolls Online a soufflé sa douzième bougie. Le MMORPG vous permettant d'explorer le continent de Tamriel est devenu une référence pour des millions de joueurs et de passionnés de la franchise The Elder Scrolls. Même si certains choix ont choqué, notamment le changement de modèle économique, le titre avait toujours la confiance des joueurs grâce à une feuille de route solide.

De nombreuses idées évoquées pour améliorer The Elder Scrolls Online lors des prochaines mises à jour

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Les équipes d'Insider Gaming avaient pu échanger avec les équipes en charge de The Elder Scrolls Online lors du Summer Game Fest. Pendant cet entretien, les développeurs ont évoqué certaines des pistes pour rendre l'expérience de jeu plus captivante et quelques points déjà mentionnés dans la feuille de route. 

Parmi les suggestions évoquées figurent notamment une refonte complète des tutoriels et une amélioration de l'accueil des nouveaux joueurs. L'introduction récente du système de saison ouvrait également la voie à l'ajout de contenus inédits et de surprises. Toutefois, la situation pourrait évoluer à cause d'un concours de circonstances chaotiques.

Des nouveautés comprises suite à des licenciements chez ZeniMax

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Depuis 2025, ZeniMax Studios enchaîne les mauvaises nouvelles. L'été dernier, le directeur légendaire du studio est parti alors que de nombreux emplois ont été supprimés. Mais un an plus tard, le scénario se reproduit. Le 6 juillet 2026, Asha Sharma annonçait le plan de restructuration de toute l'histoire de Xbox. Cela passerait par le licenciement de « la moitié de l'équipe de développement » de ZeniMax Online Studios d'après un rapport mis en avant par Kotaku.

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La feuille de route aurait subi des ajustements pour tenir compte de cette situation. Cependant, cela n'a pas encore été confirmé. Toutefois, il est impossible de savoir à quel point ce plan, s'il est vrai, va impacter l'avenir du MMORPG de ZeniMax.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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