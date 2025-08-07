Projet Blackbird : Un rapport révèle le scénario du MMORPG abandonné par les créateurs de TESO



le 07 août 2025 à 15h01 Publié par Justine Manchuelle le 07 août 2025 à 15h01

Annulé brutalement en juillet 2025 malgré des retours très prometteurs, Projet Blackbird continue de faire parler de lui. Un rapport a permis d'en apprendre plus sur l'histoire de ce titre sacrifié imaginé par les créateurs de The Elder Scrolls Online.