Projet Blackbird : Un rapport révèle le scénario du MMORPG abandonné par les créateurs de TESO

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 août 2025 à 15h01
Annulé brutalement en juillet 2025 malgré des retours très prometteurs, Projet Blackbird continue de faire parler de lui. Un rapport a permis d'en apprendre plus sur l'histoire de ce titre sacrifié imaginé par les créateurs de The Elder Scrolls Online.
Projet Blackbird : Un rapport révèle le scénario du MMORPG abandonné par les créateurs de TESO
Il est l'une des victimes collatérales des malheureux événements survenus chez Microsoft au début du mois de juillet 2025. Développé par Zenimax Online Studios (déjà derrière The Elder Scrolls Online), Projet Blackbird était présenté comme un MMORPG ambitieux qui avait autant impressionné le panel de joueurs tests que Phil Spencer, le directeur de Xbox Games Studios. Cependant, il a été annulé de manière brutale. Malgré tout, il revient toujours dans les conversations, notamment depuis la publication d'un rapport dévoilant quelques éléments de sa trame. 

Projet Blackbird : un jeu entre enquête, factions extraterrestres et planète mystérieuse

Depuis ses débuts, Projet Blackbird tranche radicalement avec son aîné en proposant un univers mêlant science-fiction et film noir. Mais le rapport récemment mis en ligne donne plus de précisions sur le début du jeu. Au tout début de leur aventure, les joueurs étaient censés enquêter sur un meurtre très médiatisé.

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Puis, au fil de leurs déambulations dans une mégalopole volante contrôlée par l'intelligence artificielle, ils devaient accomplir des missions qui leur permettaient d'obtenir des équipements plus puissants. Dans le même temps, ils devaient échapper ou participer à des fusillades opposant diverses factions extraterrestres se disputant le pouvoir au sein de la cité.

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Le petit frère de The Elder Scrolls Online définitivement annulé

Enfin, il est précisé que les évènements du Projet Blackbird se déroulaient notamment sur une planète divisée entre le feu et la glace. Sur le papier, tous ces éléments semblaient très prometteurs et annonciateurs d'une aventure sombre et épique digne de films comme Blade Runner.

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Néanmoins, le projet ne verra jamais le jour et il est difficile de savoir à quel point la trame ou les environnements étaient poussés. Projet Blackbird restera un simple rêve futuriste sombre qui hantera l'esprit de ceux qui s'en souviendront. Pour l'heure, ZeniMax Online Studios propose aux joueurs qui le souhaitent de tester gratuitement The Elder Scrolls Online pendant quelques jours. Ne ratez pas cette opportunité !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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