TFT : Space Gods, quelle est la date de sortie du set 17 ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de Space Gods, le set 17 de TFT, sur le PBE et sur les serveurs live dans cet article.
En mars 2026, Riot Games a présenté le prochain ensemble de TFT
, intitulé Space Gods. Un changement majeur attend les joueurs, qui n'auront plus à prier pour récupérer le composant dont ils ont le plus besoin au carrousel : ce système va disparaître et laisser place à la mécanique du Royaume des Dieux. Pour bien vous préparer à ce lancement, nous vous indiquons ici la date de sortie du set 17 de TFT
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Quand va sortir Space Gods, le set 17 de TFT ?
Au cours du week-end des championnats du monde de TFT
de mars 2026, Riot Games a levé le voile sur le contenu du set à venir, Space Gods. La date de sortie du set 17 a été confirmée, et a été fixée au mercredi 15 avril 2026, avec le patch 17.1.
Après Lore & Legends et la mécanique très appréciée du déverrouillage de champions, le développeur propose aux joueurs de remplacer les manches de carrousel par le Royaume des Dieux
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Concrètement, vous devrez opter pour un dieu parmi deux possibilités aléatoires à plusieurs moments de la partie. Vous recevrez des butins variés, ainsi qu'une bénédiction correspondante au dieu le plus honoré en 4-7. D'autres surprises vous seront réservées, notamment la présence de Pengu, qui vous offrira des cadeaux supplémentaires selon votre position. Comme d'habitude, de nouveaux champions
et synergies feront leur entrée, alors tenez-vous prêt à reprendre votre apprentissage de TFT dès le 15 avril 2026.
Quand Space Gods sera disponible sur le PBE ?
Si vous souhaitez vous entraîner pour démarrer sans tarder les parties classées dès que Space Gods
sera accessible, vous avez tout intérêt à vous rendre sur le PBE. L'ensemble 17 de TFT y sera jouable à compter du mardi 31 mars en soirée.
Néanmoins, nous vous déconseillons de vous ruer dessus lors de l'ouverture du PBE, puisque cet événement est très souvent accompagné de longues files d'attente. Il est donc préférable de patienter un peu pour découvrir le set.
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