TFT : MàJ 17.9, les détails de la mise à jour (2026)

La mise à jour 17.9 de TFT a été déployée le mercredi 12 août 2026, et il s'agit de la dernière pour le set en cours, Space Gods. Vous ne serez donc pas surpris de constater que le patch est très court, et qu'il comporte essentiellement des buffs. Marguereep devrait briller, tout comme Zed, qui sera désormais accessible comme tous les autres champions, sans n'exiger aucune optimisation. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch 17.9 de TFT ci-dessous.

Patch notes 17.9 de TFT

Enchanted Wilds

Le tout nouveau set, Enchanted Wilds, sera disponible à la fin du patch 17.9, le 26 août. Pour en savoir plus sur le set, consultez notre dernier Dev Drop, ou les contenus plus courts.

Changements majeurs

Des changements aussi imposants que le vaste bois des esprits de la forêt et aussi variés que les nouveaux champions d'Enchanted Wilds.

Types

Nous apportons quelques améliorations à Berger afin que l'invocation ait plus d'impact. Elle devrait lancer sa compétence plus souvent, s'améliorer au fil du combat et l'augmentation de dégâts de Berger (7) devrait être bien plus visible.

Berger - Buff de mana : 0/50 ⇒ 0/40

Berger - Puissance par lancement de compétence : 15 ⇒ 10

Berger - Durée du bouclier de l'invocation : 4 sec ⇒ 3 sec

Berger - Dégâts du coup de queue : 200/230/275 ⇒ 200/300/400

Berger 7 - Dégâts de la vague : 220 ⇒ 300

Unités : Palier 1

Il faut croire en l'âme des cartes. Twisted Fate bénéficiera désormais de coups de chance bien plus impressionnants, mais aussi de coups de malchance bien plus faibles (et plus frustrants).

Twisted Fate octroie désormais toujours des PO s'il obtient un 9, peu importe son niveau d'étoiles. S'il obtient un 1, Twisted Fate subit 15% de ses PV max en dégâts bruts.

Twisted Fate - Dégâts minimum : 200/305/460/800 ⇒ 30/45/70/120

Twisted Fate - Dégâts maximum : 450/675/1015/1725 ⇒ 680/1020/1550/2650

Unités : Palier 2

Grâce à des refontes partielles et à d'importants buffs, nous créons des carrys infligeant de gros dégâts ou nous nous assurons simplement que Gwen puisse se hisser au-dessus du rang B.

En intégrant son optimisation de champion à sa compétence de base, nous espérons que Marguereep pourra faire un big bang dans la méta.

Gwen - Seuil de groove : 40% ⇒ 50%

Gwen - Dégâts à la cible principale : 145/220/410 ⇒ 155/235/440

Milio a 40% de chances de lancer sa compétence une fois supplémentaire sur une cible supplémentaire qui peut rebondir à nouveau sur de nouvelles cibles.

Milio - Dégâts principaux de sa compétence : 255/380/575 ⇒ 200/300/470

Milio - Dégâts du rebond : 85/130/190 ⇒ 60/90/150

Marguereep - Rôle : Tank magique ⇒ Combattant magique

Marguereep - Mana : 50/100 ⇒ 0/55

Marguereep - Dégâts d'attaque de base : 65 ⇒ 20

Marguereep - Vitesse d'attaque de base : 0,55 ⇒ 0,65

Marguereep - Compétence remplacée par l'optimisation de champion Big Bang

Marguereep - Dégâts passifs : 40/60/90 ⇒ 30/45/70

Marguereep - Dégâts de la compétence : 240/360/560 ⇒ 180/270/425

Marguereep - Dégâts passifs bonus par Meep : 60% ⇒ 50%

Marguereep - Durée minimum de l'étourdissement : 1,25/1,5/1,75 sec ⇒ 1/1/1,5 sec

Unités : Palier 3

Plus de PO, plus de vitesse d'attaque, plus de dégâts.

Que vous soyez du genre à crouler sous les PO avec Lulu relance, ou à donner un Sterak à Rhaast pour en faire le combattant physique qu'on connaît dans la Faille de l'invocateur, tout est possible, tout est réalisable.

Lulu - PO de la constellation du Médaillon : 1/3/5 ⇒ 1/4/7

Maokai - Vitesse d'attaque de base : 0,6 ⇒ 0,7

Maokai - Dégâts selon les PV max du Sélecteur NOVA : 8% ⇒ 12%

Rhaast - Durée de la compétence : 2 sec ⇒ 1 sec

Rhaast - Dégâts physiques de la compétence : 120/180/300 ⇒ 400/600/1000

Unités : Palier 4

Toujours plus de PO.

Tahm Kench - PO par manche de l'Oracle augmentées

Unités : Palier 5

Si vous n'avez pas encore joué Zed parce que vous avez eu peu de chance avec vos optimisations durant ce set, c'est votre moment. Zed a officiellement rejoint le set, mais nous lui apportons un petit nerf pour compenser.