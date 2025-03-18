TFT : Quelle est la date de sortie du set 14 Cyber City ?

Retrouvez des informations concernant la date de sortie du set 14 de TFT, Cyber City, dans cet article.
Into the Arcane est sur le point de laisser place à Cyber City
sur TFT
, et ce nouvel ensemble sera inspiré d'un univers urbain et futuriste. Différentes factions s'affronteront pour prendre le contrôle de la ville, et vous retrouverez des synergies connues telles que Section Anima ou les membres de la Pègre. Pour bien vous y préparer, nous vous indiquons ici les détails relatifs à la date de sortie du set 14 de TFT
.
Quand le set 14 de TFT sera disponible ?
Cyber City
va bientôt débarquer sur les serveurs de TFT
, puisque la date de sortie du set 14 a été fixée au mercredi 2 avril 2025
, soit le jour du déploiement du patch 14.1
. Ceux qui souhaitent s'entraîner en avance sur ce nouvel ensemble pourront se rendre sur le PBE à partir de la mise à jour 13.8 du 19 mars
.
À compter de ces dates, vous pourrez commencer à composer avec les nouvelles synergies de Cyber City
, dont la liste peut être consultée dans notre article
, tout comme celle présentant les champions qui seront intégrés à l'ensemble
. Notez que vous retrouverez Aurora pour la première fois sur le jeu et en qualité d'unité légendaire, et que Kobuko fera son retour.
La mécanique principale de l'ensemble a déjà été révélée, et cette fois, vous aurez l'opportunité de bénéficier d'effets ou de bonus positifs grâce aux Hacks
. Les boutiques, les carrousels, les orbes ou parfois même les optimisations différeront de d'habitude en ayant plus à vous offrir qu'à l'ordinaire. Cyber City
marquera aussi l'ajout de cosmétiques inédits, comme Vayne libérée, Janna miss météo chibi, une arène suivant la thématique Project ou encore des skins de portail. Qui plus est, les Épreuves de Pic-toc seront accessibles tout au long du set, et il sera possible de lancer des parties de Double Up avec tous vos amis, car chaque lobby autorisera 4 duos de premade. Rendez-vous donc le 2 avril
prochain pour faire vos premiers pas sur le set 14 de TFT
et découvrir cet ensemble prometteur.
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