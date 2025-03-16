TFT : Riot Games présente le set 14, Cyber City

Découvrez les nouveautés qui arriveront sur le set 14 de TFT, Cyber City.
Into the Arcane est sur le point de laisser sa place à un nouvel ensemble sur TFT
, et le quatorzième set se déroulera dans les rues animées de Cyber City
, une ville futuriste que tente de contrôler diverses factions. Le 16 mars 2025, Riot Games a présenté les grandes nouveautés qui arriveront avec le set 14 de TFT
.
Cyber City arrive bientôt sur TFT, le détail des nouveautés
Champions
Cyber City
introduira comme à chaque nouvel ensemble des unités empruntées à LoL ou à l'univers de Runeterra, dont le coût varie entre 1 et 5 PO (les unités à 6 PO du set 13 vont disparaître). Vous retrouverez cette fois Kobuko en tant que légendaire ainsi qu'Aurora pour la première fois sur le jeu. Pour en savoir plus, découvrez la liste des champions du set 14 dans notre article
.
Types et origines
De la même manière, de nouvelles synergies
seront disponibles, et l'une d'entre elles devrait ravir les fans des Yordle
. Cyberboss vous permettra d'accroître la puissance de vos unités lorsque vous augmenterez leur niveau d'étoile, ce qui laisse entendre que les compositions Yordle reroll risquent de revenir sur le devant de la scène. En plus de cela, vous pourrez construire une équipe avec la Pègre
, la Section Anima
inspirée de Swarm, ou encore les traits économiques Bœuf doré
et Cypher
.
Découvrez la liste et les effets de tous les types et origines du set 14 dans notre article
.
Mécanique de Cyber City : place aux hacks
Exit l'Anomalie, et bienvenue aux hacks
. Cyber City est menacé par des hackers s'infiltrant dans les systèmes de base de TFT, tels que :
Chaque hack amènera un changement inattendu au niveau du gameplay
- les rencontres de début de partie
- les boutiques
- les orbes
- les carrousels
- les optimisations
et rendra chaque partie plus amusante. Cette nouvelle mécanique
ne pourra vous apporter que du positif
, par exemple le choix entre une optimisation puissante ou deux de palier inférieur, ou des augments des ensembles précédents grâce au Marché noir
. Des boutiques chanceuses pourraient parfois vous venir en aide, tout comme des carrousels plus généreux qu'à l'ordinaire.
Cyber City
Cosmétiques
amènera également une multitude de nouveaux cosmétiques
, et de très belles surprises vous attendent. Concernant les tacticiens, vous retrouverez notamment Vayne libérée
pour succéder à Jinx, ainsi que Janna miss météo chibi
et une arène futuriste, Projet : Chute libre
. Un duo inédit de petites légendes, Kuro et Shiro
, se joindra aussi aux festivités, et pour la première fois sur TFT, vous aurez accès à des skins de portail
.
Double Up et Épreuves de Pic-toc
Les joueurs ont fait part de leur amour pour le mode Double Up, c'est pourquoi Riot Games a pris la décision d'autoriser les parties à 8. De plus, le canon d'équipe va être remplacé par une rune d'allégeance, utile pour envoyer des unités ou des objets à vos coéquipiers. Enfin, les Épreuves de Pic-toc
seront accessibles pendant toute la durée du set 14 de TFT,
de façon à ce que vous puissiez apprendre l'ensemble dans un environnement paisible à votre rythme.Cyber City
sera disponible sur le PBE à partir du mardi 18 mars
. N'oubliez donc pas de créer un compte rapidement si vous n'en avez pas encore pour pouvoir tester ou commence à vous entraîner sur le quatorzième set de TFT avant qu'il ne soit en ligne sur les serveurs live.
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