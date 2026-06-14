TFT : Votre mécanique préférée va revenir sur le set 19

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 juin 2026 à 15h31
Si vous aviez adoré le set 16 de TFT, vous retrouverez des sensations similaires avec le set 19 en 2026. Riot Games a révélé le retour d'une mécanique très appréciée.
TFT : Votre mécanique préférée va revenir sur le set 19

Régulièrement, les développeurs de TFT répondent aux joueurs sur Reddit, le plus souvent pour les rassurer quant à un problème, et plus rarement, pour dévoiler quelques détails intéressants relatifs à l'avenir du jeu. En juin 2026, Riot "BlueVelvet" que vous connaissez sans doute mieux sous le nom de "Tim", concepteur du jeu senior accomplissant un travail de communication remarquable durant les congés de "Mortdog", a partagé une information qui va vous ravir.

La mécanique du déverrouillage va devenir permanente à partir du set 19 de TFT

Vous l'aviez adorée sur Lore & Legends, et elle va revenir en 2026 : la mécanique du déverrouillage fera son retour sur le set 19 de TFT. En effet, Tim, alias Riot "BlueVelvet", l'a clairement indiqué sur Reddit en juin, et cette information n'est pas passée inaperçue au sein de la communauté.

Unlocks will be back in Set 19 and are currently planned to become evergreen!
by u/Lunaedge in CompetitiveTFT

Le déverrouillage reviendra avec le set 19, et nous prévoyons actuellement de le maintenir sur les ensembles suivants. L'élargissement du roster apporte beaucoup de positif à TFT, et nous souhaitons en faire un élément durable de l'évolution du jeu.

Le déblocage de champions deviendra donc une mécanique permanente sur TFT, à l'instar des optimisations, ce qui impliquera des rosters plus riches à chaque set.

Sans surprise, les joueurs ont salué ce futur ajout, étant donné que beaucoup attendaient une telle direction de la part de Riot Games. Lore & Legends avait été couronné de succès grâce à cela, même au niveau professionnel, ce qui le positionne comme l'un des meilleurs set (si ce n'est le meilleur) de TFT

mecanique-deverrouillage

Pour ceux qui n'ont pas joué sur l'ensemble 16, la mécanique du déverrouillage permettait de débloquer certains champions en accomplissant des missions variées au cours d'une partie. Vous pouviez par exemple obtenir Galio, le Demacien légendaire, en posant un certain nombre de niveaux d'étoile de personnages issus de cette région sur votre plateau. Cela avait pimenté chaque partie de TFT, et permis plus de diversité en matière de compositions, surtout lorsque l'ensemble des unités était bien équilibré. De notre point de vue, si Space Gods n'est que moyennement apprécié, c'est en partie parce qu'il arrive après Lore & Legends, un set qui avait mis la barre bien trop haut.

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Le retour du déverrouillage sera donc un événement très attendu par les joueurs, mais la patience sera de rigueur. Avant le set 19, vous découvrirez d'abord la nature sauvage du set 18, à partir du 14 juillet sur le PBE.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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