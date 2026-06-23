TFT : MàJ 17.6, les détails de la mise à jour (2026)

La mise à jour 17.6 de TFT a été déployée le mercredi 24 juin 2026, et amène une multitude d'ajustements concernant les optimisations, ainsi que des équilibrages des synergies et champions. Alors que Gnar fait l'objet d'un nerf, d'autres unités, comme Mordekaiser et Twisted Fate, voient leur puissance s'accroître. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 17.6 de TFT ci-dessous.

Patch notes 17.6 de TFT

Modifications de la configuration minimale pour mobile

Dans le cadre du développement continu de Teamfight Tactics, nous mettons occasionnellement à jour la configuration système minimale requise pour continuer à jouer. À partir du 22 juillet, nous mettrons fin au support des appareils mobiles de 2/3 Go. Les joueurs utilisant ces appareils devront changer de version pour pouvoir continuer à jouer à TFT sur mobile.

Changements majeurs

Aussi majeurs que l'annonce de la migration vers Unreal.

Types

Section Anima (6) a de nouveau droit à un buff, qui devrait vous permettre d'atteindre plus rapidement votre premier pic de puissance grâce aux récompenses initiales.

Nous avons aussi jugé bon d'apporter un buff à Juge stellaire.

La compo relance Gnar a beaucoup aimé le dernier patch, en omettant la partie relance lente au niveau 6. À la place, les amoureux de Gnar ont choisi de monter en niveau après avoir collecté suffisamment de Gnar, puis d'obtenir le reste avec Meeple (7). Nous ne pensons pas que Gnar soit très déséquilibré, mais la cohérence de cette composition est assurée par son accès au niveau 9 grâce aux récompenses économiques de Meeple. Nous nerfons légèrement l'aspect économique de Meeple (7), et nous y allons aussi doucement avec Gnar afin de maintenir la composition viable sans pour autant qu'elle domine constamment.

N.O.V.A. fait miroiter de belles choses avec le Sélecteur N.O.V.A., mais trop peu d'entre elles ont été viables. Nous apportons des améliorations aux unités les moins sélectionnées, alors gardez un œil sur les nouveaux carrys N.O.V.A. (ou « Nerf Obligatoire à Venir Assurément »). Bon, nous faisons tout de même en sorte qu'il ne soit pas nécessaire de les nerfer, rassurez-vous, c'était juste pour l'acronyme.

Avec le nerf de la puissance de Berger dans la mise à jour de mi-patch de la 17.5, nous pouvons transférer davantage de puissance dans l'invocation elle-même ainsi que chez certains des carrys présents dans les compos Berger. Cela devrait donner lieu à une invocation bien plus puissante, en particulier avec Berger (7).



Section Anima 6

Encaissement à 15 PO supprimé

Encaissement à 4 PO x3 supprimé

2x Duplicateur mineur ⇒ 2x Duplicateur mineur + 5 PO

Chances de recevoir des récompenses de composant ou d'emblème augmentées

Juge stellaire - Cause : Si vous avez utilisé une relance à la manche précédente :

Gain de vitesse d'attaque : 35/55 % ⇒ 40/65 %

Gain de résistances : 45/70 ⇒ 55/80

Gain de bouclier : 44/66 % ⇒ 48/70 %

Gain de PO : 30% ⇒ 35%

N.O.V.A (5) - Bonus :

Caitlyn - Dégâts des tirs dans la tête : 40% ⇒ 50%

Akali - Dégâts physiques : 12/18/24/30% ⇒ 15/22/28/34%

Kindred - Amplification des dégâts : 10% ⇒ 15%

De plus

Juge stellaire - Effet : Durée du bouclier au début du combat : 8 sec ⇒ 10 sec

Meeple (7) - PO par unité à 2 PO clonée : 5 ⇒ 3

Mecha - Dégâts d'attaque/puissance : 25/45/35% ⇒ 25/40/40%

Berger (5) - Dégâts magiques du coup de queue : 200 ⇒ 230

Berger (5) - Multiplicateur de PV (phase 4-6) : x6,5/7,25/8,5 ⇒ x6,75/7,8/9,5

Berger (7) - Bouclier : 430 ⇒ 460

Berger (7) - Dégâts magiques du coup de queue : 200 ⇒ 275

Berger (7) - Multiplicateur de PV (phase 4-6) : x6,5/7,45/9,5 ⇒ x6,75/8/10

Unités : Palier 1

Il s'agit du seul champion à lancer des dés et tirer des cartes, mais Twisted Fate semble faire beaucoup de 1 et de mauvaises pioches. Nous lui accordons quelques améliorations bien méritées pour prouver qu'il a encore des cartes à jouer.

Twisted Fate - Dégâts magiques minimum de la compétence : 190/285/430/730 ⇒ 205/305/460/800

Twisted Fate - Dégâts magiques maximum de la compétence : 380/570/860/1460 ⇒ 410/610/920/1565

Unités : Palier 2

Avec l'affaiblissement ciblé de Meeple (7) pour la composition relance Gnar, nous pouvons nous permettre d'apporter un léger nerf ici.

Un buff de Mordekaiser et de l'optimisation de champion Chaleur mortelle dans un même patch ?!

Gnar - Dégâts d'attaque de base : 50 ⇒ 48

Mordekaiser - Bouclier initial : 350/425/550 ⇒ 350/450/625

Mordekaiser - Canalisation du bouclier : 75/90/105 ⇒ 75/100/115

Unités : Palier 3

Les unités à 3 PO sont toutes plus ou moins équilibrées, mais la Tempête psionique de Viktor manque un peu d'impact.

Viktor - Dégâts de la compétence : 190/290/500 ⇒ 200/300/530

Lulu - Dégâts de la compétence Autel : 150/225/375 ⇒ 160/240/400

Lulu - Dégâts de la compétence avec la constellation du Serpent : 140/210/335 ⇒ 150/225/360

Unités : Palier 4

Maintenant que le montant de puissance de Berger est maîtrisé, nous pouvons renforcer Karma et LeBlanc dans l'espoir qu'elles trouvent leur place dans les compos flexibles Berger puissance et autres.

En tant que tank de type Menace, si Morgana ne peut pas assurer le tanking, elle n'est qu'un joli effet passif pour votre équipe. Avec un gain de PV accru et davantage de soins pour les alliés, la Dame Sombre devrait désormais apporter plus de lumière à votre plateau.

Aurelion Sol - Dégâts de la compétence non-mecha : 320/480 ⇒ 335/505

Karma - Dégâts magiques répartis : 570/855 ⇒ 630/945

LeBlanc - Dégâts magiques passifs : 62/93 ⇒ 66/99

LeBlanc - Dégâts du Sceau : 85/130 ⇒ 95/145

Morgana - Gain de PV selon la puissance : 525/625 ⇒ 600/700

Morgana - Soins aux alliés selon la puissance : 100/150 ⇒ 125/185

Maître Yi - Dégâts physiques de la compétence : 50/75 dégâts d'attaque⇒ 55/85 dégâts d'attaque

Nami - Dégâts principaux de sa compétence : 440/660 ⇒ 460/690

Nami - Dégâts secondaires de la compétence : 110/165 ⇒ 125/185

Unités : Palier 5

La vitesse d'attaque de Shen ne diminuera plus sur la durée avec sa compétence, mais son mana restera bloqué, donc il ne pourra pas enchaîner sa compétence même avec une vitesse d'attaque délirante. Il devrait tout de même être plus intéressant avec une vitesse d'attaque constante plus élevée et un buff sur lui-même via sa compétence.

Shen bénéficiera toujours de son bonus de vitesse d'attaque après avoir lancé sa compétence, même si celle-ci ne le touche pas.

Le buff de vitesse d'attaque de Shen ne diminue plus sur la durée lorsqu'il s'applique à Shen. Les autres alliés reçoivent le même buff qui diminue sur la durée.

Optimisations

Les plus gros équilibrages du patch portent sur les optimisations, attendez-vous donc à une liste très longue. On vous détaille ici les changements principaux.

Avec ce patch, l'un de nos objectifs est de rendre les optimisations plus générales et moins spécifiques aux compositions et au lobby. Par exemple, Meilleurs amis I/II, qui auparavant n'octroyaient que de l'armure, confèrent désormais à la fois de l'armure et de la résistance magique, tandis qu'Offrande sanguinaire octroie également de la puissance en plus de dégâts d'attaque, et devient donc un choix intéressant pour les compositions puissance.

Nous buffons également les optimisations qui ne sont pas vraiment à la hauteur. Vous remarquerez plusieurs améliorations pour les optimisations qui offrent des Gants de voleur.

Pour ce qui est des nerfs, l'heure est enfin venue pour Réunion d'anniversaire, Expédition et Autodestruction (Gragas). C'est aussi le cas de l'interaction de Nouveau départ avec les optimisations de stratégie d'open fort (limiter le nombre d'unités sur le plateau pour passer en série de défaites et générer de l'économie) qui permettait d'ignorer l'aspect négatif de l'optimisation.

Nous avons décidé de désactiver Gants à gogo, qui était dans la plupart des cas très faible, et qui ne se déclenchait parfois même pas. Mais dans les situations où il est possible d'acheter plusieurs objets de coup critique tôt dans la partie, l'optimisation pouvait offrir un pic de puissance rapide et important. Dans l'ensemble, l'optimisation nécessitait une configuration trop spécifique pour justifier un rééquilibrage.

Nous avons modifié l'ordre des récompenses de Butin cosmique (Pulsar sombre) pour offrir des composants plus tôt et maintenir son rythme par rapport aux autres optimisations Or. Nous avons également repensé l'encaissement final et supprimé les encaissements impossibles à atteindre, mais l'encaissement 16 sera TRÈS difficile à obtenir.

Butin cosmique :

Encaissements 17 à 20 supprimés

30 de matière : 1 Reforgeur/Suppresseur ⇒ 1 composant

70 de matière : 1 composant ⇒ 1 Reforgeur/Suppresseur + 1 PO

150 de matière : 1 Duplicateur mineur ⇒ 1 composant

300 de matière : 1 composant ⇒ 1 Duplicateur mineur + 1 PO

Seuil de l'encaissement 16 : 555 ⇒ 777

Récompense de l'encaissement 16 : Aura d'Ahri/Obsession de Varus/Miracle de Soraka + 3 Suppresseurs

Et :

Bande de voleurs II - Délai : 8 ⇒ 6

Bande de voleurs II+ - Délai : 6 ⇒ 5

Meilleurs amis I/II - Confère désormais également de la résistance magique. Armure/résistance magique : 13/22 ⇒ 9/14

Réunion d'anniversaire - Octroie initialement 3 PO. Octroie une unité 2 étoiles à 2 PO au niveau 5.

Offrande sanguinaire - Perte de PV : 20% des PV max ⇒ 15% des PV max PV du bouclier : 30% des PV max ⇒ 20% des PV max Stats octroyées : 10% de dégâts d'attaque ⇒ 12% de puissance et de dégâts d'attaque

Formation de Garde du corps - Résistances de base : 10 ⇒ 15

Champion en kit - PO : 8 ⇒ 10

Tueur à gages (Pyke) - Dégâts bonus aux tanks : 60% ⇒ 75%

Gants à gogo - Désactivé

Coiffes mortelles - Les Coiffes de Rabadon octroient également 1 de régénération de mana.

Leçons de combat - Dégâts d'attaque/puissance de base : 8 ⇒ 5

Expédition - PO : 20 ⇒ 15 Désormais mutuellement exclusif à 1 joueur.

Artefacts à la rescousse - Seuil de PV : 35 ⇒ 30

Investissement sur le futur - Manches : 5 ⇒ 6, PO : 70 ⇒ 62

Expérience à tout prix - PO de base : 13 ⇒ 16

Pile ou face - PO : 1 ⇒ 2

Pile ou face+ - PO : 2 ⇒ 3

Chaleur mortelle (Mordekaiser) - Dégâts magiques de la compétence : 50/75/115 ⇒ 55/82/140

Haute tension - Dégâts bonus : 20% ⇒ 25%

Spécialiste des fins de partie - N'est plus exclusive à Niveau supérieur ! PO : 30 ⇒ 27

Forgeron ambulant - Manches : 8 ⇒ 9

La version 2-1 des Gants porte-bonheur octroie également 4 PO.

Chapardage - PO nécessaires les Gants de voleur : 21 ⇒ 19

Recombobulateur - Octroie également 3 relances gratuites.

Puissance 4 - PO : 5 ⇒ 7

Nouveau départ - Mutuellement exclusive avec : Expédition, Lucidité et AFK

Nouveau départ - Unités 2 étoiles à 2 PO : 3 ⇒ 2

Justice critique supprimé

Justice critique - Chances de coup critique bonus : 15% ⇒ 25%

Autodestruction (Gragas) - Dégâts magiques : 250/375/600 ⇒ 225/335/550

Essence des Luminécailles - Manches : 6 ⇒ 7

Flux temporel - Octroie également 100 PV à tous les alliés. Vitesse d'attaque par relance : 0,25% ⇒ 0,3%

Chasse au trésor - PO par coffre : 16 PO ⇒ 18 PO Le 5e coffre au trésor contient désormais toujours 1 Enclume à artefacts + 4 PO

Tanks jumeaux - PV : 450 ⇒ 375 PV du bouclier : 40% ⇒ 35%

Gambit d'Urf - PO : 6 ⇒ 3

Dépense réfléchie - PO : 3 ⇒ 1

Fiesta de Pengu

Demacia, Miélomancien et Kayle Mythificatrice ont un peu trop fait la fête cette année, donc pour être sûrs qu'ils seront invités à nouveau et maintenir une bonne ambiance, nous allons les nerfer. Nous avons également apporté des buffs à certains types anniversaire qui en ont besoin pour bien profiter de l'événement !

Nous avons également corrigé quelques bugs pour la Fiesta de Pengu. Notamment un bug concernant les encaissements Ixtal 920 et 1000, qui devraient désormais offrir les puissantes récompenses promises.

Nitro - PV bonus par phase pour R-0B0T et T-H3X : Phase 3 : 100 > 150, phase 4 300 >> 380

Nitro - Dégâts magiques du laser du T-H3X : 580 >> 610

L'Équipage - Dégâts des roquettes de base : 95 >> 105

L'Équipage - Dégâts des roquettes améliorées : 120 >> 130

Miélomancien bronze - Dégâts par abeille : 12 >> 10

Miélomancien prismatique - Dégâts par abeille : 25 >> 21

Demacia - Réduction du mana par ralliement : 8% >> 7%

Demacia bronze : Armure/résistance magique : 15 >> 12

Demacia prismatique : Armure/résistance magique : 20 >> 15

Demacia - Bouclier sur les alliés de Galio : 400/550/2000% de la puissance >> 360/500/2000% de la puissance

Seigneur suprême prismatique - Gain de puissance/dégâts d'attaque : 35 >> 40

Montagne prismatique - PV permanents par manche : 60 >> 70

Pyromancien - Vitesse d'attaque toutes les 5 cendres : 2,0% >> 2,25%

Assemblée prismatique - Mana octroyé lorsqu'un allié lance sa compétence : 8 >> 10

Kayle mythificatrice - Dégâts magiques de l'actif : 125/250/390/730 >>125/250/390/700, Dégâts passifs : 15/35/45/85 >> 15/35/45/80

Corrections de bugs