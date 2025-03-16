TFT : Tous les champions disponibles sur le set 14 Cyber City, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 mars 2025 à 21h01
Retrouvez la liste de toutes les unités du set 14 de TFT dans cet article (nom, palier, synergies).
TFT : Tous les champions disponibles sur le set 14 Cyber City, les détails
TFT s'apprête à accueillir un nouvel ensemble, Cyber City, et ce 14ème set sera axé sur univers urbain et futuriste. Vous retrouverez des synergies bien connues, comme Section Anima ou les membres de la Pègre, ainsi que des unités empruntées pour la plupart à LoL. la liste de tous les champions qui seront présents sur le set 14, avec leur coût et leurs traits, a été dévoilée, et nous vous invitons à en prendre connaissance en consultant les lignes suivantes.

Quels champions seront présents sur le set 14 de TFT ?

Palier 1

  • Alistar → Bœuf doré + Bagarreur
  • Dr. Mundo → Démon urbain + Bagarreur + Bourreau
  • Jax → Exotech + Bastion
  • Kindred → Nitro + Ultrarapide + Tireur 
  • Kog'Maw → BoumBot + Ultrarapide
  • Morgana → Divinecorp + Dynamo
  • Nidalee → Nitro + A.M.P
  • Poppy → Cyberboss + Bastion
  • Seraphine → Section Anima + Technophile
  • Shaco → Pègre + Bourreau
  • Sylas → Section Anima + Initiateur
  • Vi → Cypher + Initiateur
  • Zyra → Démon urbain + Technophile
Shaco


Palier 2

  • Darius → Pègre + Bagarreur
  • Ekko → Démon urbain + Stratège
  • Graves → Bœuf doré + Exécuteur
  • Illaoi → Section Anima + Bastion
  • Jhin → Exotech + Tireur + Dynamo
  • LeBlanc → Cypher + Stratège
  • Naafiri → Exotech + A.M.P
  • Rhaast → Divinecorp + Initiateur
  • Shyvana → Nitro + Bastion + Technophile
  • Skarner → BoumBot + Initiateur
  • Twisted Fate → Pègre + Ultrarapide
  • Vayne → Section Anima + Bourreau
  • Veigar → Cyberboss + Technophile
Veigar


Palier 3

  • Braum → Pègre + Initiateur
  • Draven → Cypher + Ultrarapide
  • Elise → Nitro + Dynamo
  • Fiddlesticks → BoumBot + Technophile
  • Galio → Cypher + Bastion
  • Gragas → Divinecorp + Bagarreur
  • Jarvan IV → Bœuf doré + Initiateur + Bourreau
  • Jinx → Démon urbain + Tireur
  • Mordekaiser → Exotech + Bagarreur + Technophile
  • Rengar → Démon urbain + Exécuteur
  • Senna → Divinecorp + Bourreau
  • Varus → Exotech + Exécuteur
  • Yuumi → Section Anima + A.M.P + Stratège
Jarvan


Palier 4

  • Annie → Bœuf doré + A.M.P
  • Aphelios → Bœuf doré + Tireur
  • Brand → Démon urbain + Technophile
  • Cho'Gath → BoumBot + Bagarreur
  • Leona → Section Anima + Initiateur
  • Miss Fortune → Pègre + Dynamo
  • Neeko → Démon urbain + Stratège
  • Sejuani → Exotech + Bastion
  • Vex → Divinecorp + Exécuteur
  • Xayah → Section Anima + Tireur
  • Zed → Cypher + Bourreau
  • Zeri → Exotech + Ultrarapide
  • Ziggs → Cyberboss + Stratège
MissFortune

Palier 5

  • Aurora → Section Anima + Dynamo
  • Garen → Dieu cybernétique 
  • Kobuko → Cyberboss + Bagarreur 
  • Renekton → Seigneur suprême + Divinecorp + Bastion
  • Samira → Démon urbain + A.M.P
  • Urgot → BoumBot + Exécuteur
  • Viego → Tueur d'âme + Bœuf doré + Technophile
  • Zac → Virus
Zac
Pour en savoir plus sur les effets de chaque synergie, retrouvez notre article présentant tous les traits du set 14 de TFT.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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