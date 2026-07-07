TFT : Mortdog arrête l'aventure, le game designer que vous appréciez tant se consacrera à d'autres projets

Le game designer le plus apprécié de la communauté de TFT a fait ses adieux à Riot Games et à l'auto-battler en juillet 2026.

Si vous vous investissez du temps sur TFT, il y a fort à parier que le nom de Stephen Mortimer alias "Mortdog" vous soit familier. En effet, le directeur de la conception de l'auto-battler de Riot Games n'est pas qu'un simple membre de l'équipe ; perçu comme le Dieu de TFT, il n'est pas rare que des streamers le prient pour que la chance soit avec eux dans leurs parties. "Mortdog" est également habitué à partager avec la communauté au sujet des actualités, des changements, des directions et des patchs à venir sur le jeu, mais toutes les bonnes choses ont une fin. En juillet 2026, Stephen Mortimer a annoncé avec émotion son départ de chez Riot Games.

"Mortdog" quitte Riot Games

Le 7 juillet 2026, après une période de congés de plusieurs semaines durant le set Space Gods, "Mortdog", game designer de TFT, a pris la parole sur X pour annoncer la fin de son aventure sur l'auto-battler et chez Riot Games.

My time at Riot and on TFT as a Game Designer has come to an end. Just under 10 years, and to be honest I thought it was going to be longer, but sometimes things change.

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I'm so grateful for what I was able to be a small part of,… pic.twitter.com/awI1UaCew0 — Mortdog (@Mortdog) July 7, 2026

Mon aventure chez Riot et sur TFT en tant que Game Designer touche à sa fin. Presque dix ans se sont écoulés, et pour être honnête, je pensais que cela durerait encore plus longtemps. Mais parfois, les choses changent. Je suis immensément reconnaissant d'avoir pu contribuer, même modestement, à tout ce qui a été accompli au cours de cette dernière décennie. Ça a été le métier de mes rêves, et j'ai pu vivre tellement d'expériences grâce à Riot. Rien que d'essayer d'en faire la liste me paraît irréel tant j'ai eu la chance d'accomplir de choses. Et puis il y a eu ces sept années complètement folles sur TFT, où j'ai pu concevoir le jeu, l'équilibrer, former d'autres personnes, diriger des projets, et bien plus encore dans le cadre de mon travail. Mais en parallèle, j'ai aussi eu l'occasion de construire une communauté, de faire des streams, de commenter des compétitions, de participer à des événements… C'était tout simplement incroyable. Terminer cette aventure sur des projets comme le système de déverrouillage, ainsi que quelques autres fonctionnalités, me rend particulièrement fier. Je pars la tête haute.

"Mortdog" a également remercié les personnes avec qui il a travaillé durant toutes ces années, et a souligné à quel point son travail avait été enrichissant, gratifiant, et stimulant. Pendant ces 10 ans, il a su faire l'unanimité au sein de la communauté, grâce à sa bonne humeur et son implication, laissant ressentir son grand amour pour TFT.

Stephen Mortimer a ensuite précisé « être incapable de se détendre ou de rester sans travailler », ce qui ne surprendra personne. Il a donc évoqué ses projets futurs, comprenant dans un premier temps le développement de son propre « petit jeu indépendant », sur lequel il œuvre depuis deux mois. Plus tard, il pourrait de nouveau collaborer avec une entreprise, étant donné qu'il a indiqué être « attentif aux nouvelles opportunités ».

De notre côté, nous tenions à sincèrement le remercier pour tout ce qu'il a accompli pour le jeu et sa communauté, et nous lui souhaitons de continuer à vivre de belles expériences. Le prochain set de l'auto-battler sortira sur le PBE le 14 juillet sous le moteur Unreal Engine, un nouveau chapitre qui s'écrira malheureusement sans la figure la plus emblématique de l'équipe de TFT.