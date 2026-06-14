TFT : L'identité de quelques champions et synergies du set 18 serait connue

Le set 18 de TFT sortira au cours de l'été 2026. Le dev drop de juin aurait permis l'identification de certains personnages et traits à venir sur cet ensemble.

En juin 2026, Riot Games a partagé un dev drop à propos de la migration de TFT vers le moteur de jeu Unreal Engine. Le développeur a ainsi révélé que cette mise à jour technique sera effective à partir du set 18, prévu pour août prochain, et que s'ensuivrait l'implantation d'un client propre à l'auto-battler. La communauté a regardé avec une grande attention la vidéo relative à cette annonce, et aurait alors identifié des champions et synergies à venir sur l'ensemble 18.

5 champions et 3 synergies du set 18 de TFT auraient été identifiés

À chaque nouveau set de TFT, les joueurs se font une joie de découvrir quels seront les nouveaux champions et leurs synergies. Nous ne savons pas grand-chose pour l'instant à propos de l'ensemble 18, hormis sa « nature sauvage » et sa date de sortie, le 12 août 2026 sur les serveurs live. Néanmoins, la publication du dev drop annonçant le passage à l'Unreal Engine a permis à la communauté d'identifier quelques-uns des personnages qui feront partie du chapitre à suivre.

En regardant attentivement les images, il est en effet possible d'observer la présence de 5 unités bien connues, avec leurs skins sur LoL, ce qui indique souvent l'origine correspondante sur TFT :

Nunu et Willump Sasquatch

Sasquatch Monarque Kog'Maw

Fleur spirituelle Sett

Fleur spirituelle Ahri

Alistar Sylvestre

De plus, les synergies Ultrarapide (Rapidfire), Sylvestre (Elderwood) et Fée (Fae) ont clairement été observées sur en zoomant sur l'image d'une partie en cours. Il est aussi probable que Fleur spirituelle soit disponible.

Même s'il ne s'agit pas d'informations confirmées par le développeur, les liens évidents avec la nature laissent penser que ces champions seront bel et bien présents sur le set 18.

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La véracité de ces informations pourra, quoi qu'il en soit, être bientôt être vérifiée. Le set 18 de TFT sortira sur le PBE le 28 juillet 2026, ce qui suggère que Riot Games présentera officiellement l'ensemble un peu avant cette date. Restez donc alerte à l'actualité de TFT, les nouvelles arriveront à coup sûr au cours des semaines à venir.