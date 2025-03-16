TFT : Toutes les synergies du set 14 Cyber City, les détails

Retrouvez les détails des synergies (origines et classes) qui seront disponibles sur le set 14 de TFT dans cet article.
Cyber City
, le prochain ensemble à débarquer sur TFT
, sera bientôt disponible, et la plupart des informations relatives à son contenu ont été dévoilées par Riot Games. La liste des champions et leur coût
a ainsi été communiquée, tout comme les détails relatifs aux synergies et à leurs effets.
Set 14 de TFT : les Origines
Section Anima (3/5/7/10)
À chaque palier, vous choisissez une arme qu'un des champions de la Section Anima aléatoire utilise régulièrement pendant le combat. Les membres de la Section Anima gagnent de l'armure, de la résistance magique et de l'amplification des dégâts.
- (3) 10 armure et résistance magique, 5 % d'amplification des dégâts, obtenez une arme
- (5) 20 armure et résistance magique, 10 % d'amplification des dégâts, obtenez une arme
- (7) 30 armure et résistance magique, 15 % d'amplification des dégâts, obtenez une arme
- (10) 100 armure et résistance magique, 50 % d'amplification des dégâts, obtenez une arme ultime
Les armes évoluent en fonction de la phase et du niveau d'étoile de la Section Anima.Champions : Seraphine, Sylas, Illaoi, Vayne, Yuumi, Leona, Xayah, Aurora
BoumBot (2/4/6)
Tous les 400 pts de dégâts infligés, les BoumBots tirent un missile qui inflige des dégâts magiques à un ennemi proche. 8% des dégâts subis contribuent aux dégâts infligés.
Champions : Kog'Maw, Skarner, Fiddlesticks, Cho'Gath, Urgot
- (2) 150 dégâts magiques
- (4) 325 dégâts magiques
- (6) Ils lancent deux missiles, chacun infligeant 225 pts de dégâts magiques
Cyberboss (2/3/4)
Votre Cyberboss le plus fort atteint sa forme finale et gagne des PV, de la puissance et sa compétence touche plus d'ennemis.
Champions : Poppy, Veigar, Ziggs, Kobuko
- (2) 18 % de PV, 15 AP
- (3) 25 % de PV, 25 AP
- (4) Tous les Cyberboss évoluent. Votre Cyberboss le plus puissant reçoit à la place 33 % de PV et 30 AP.
Cypher (3/4/5)
Vous gagnez des renseignements en perdant des combats. Vous en gagnez encore plus lorsque vous êtes en série de défaites. Vous en gagnez également quelques-uns en éliminant des ennemis.
Vous pouvez échanger vos renseignements contre du butin une fois lors de l'une des manches suivantes : 3-3, 3-7, 4-3, 4-7, ou 5-5. Après avoir échangé les renseignements, les Cyphers gagnent des dégâts d'attaque et de la puissance.
Champions : Vi, LeBlanc, Draven, Galio, Zed
- (3) 1x renseignements, 25% AD et AP
- (4) 1.5x renseignements, 35% AD et AP
- (5) 2x renseignements, 50% AD et AP
Divinecorp (1/2/3/4/5/6/7)
Les Divinicorps octroient des stats uniques à votre équipe, qui augmentent pour chaque Divinicorp en jeu. Les Divinicorps en gagnent le double.
- (1) Bonus de 100 %
- (2) Bonus de 110 %
- (3) Bonus de 125 %
- (4) Bonus de 145 %
- (5) Bonus de 165 %
- (6) Bonus de 185 %
- (7) Bonus de 200 %
Voici les effets pour chaque unité :
- Morgana → AP
- Rhaast → Armure et résistance magique
- Senna → AD
- Gragas → PV
- Vex → Coup critique
- Renekton → Vitesse d'attaque
- Emblème → Omnivampirisme
Exotech (3/5/7/10)
Vous gagnez des objets uniques que vous ne pouvez utiliser que sur des Exotechs. Elles gagnent des PV et de la vitesse d'attaque pour chaque objet équipé.
Champions : Jax, Jhin, Naafiri, Mordekaiser, Varus, Sejuani, Zeri
- (3) 30 PV, 2 % de vitesse d'attaque, un objet
- (5) 110 PV, 3 % de vitesse d'attaque, un objet
- (7) 200 PV, 7 % de vitesse d'attaque, un objet
- (10) 500 PV, 40 % de vitesse d'attaque, TOUS les objets Exotech.
Dieu du Net (1)
Après 2 combats contre un joueur, une armurerie de mods de types apparaît. Ces mods permettent de modifier de façon permanente un champion pour qu'il bénéficie d'un type (sans y contribuer).
Lorsqu'un mod est obtenu, il faut attendre 1 manche(s) supplémentaire(s) pour bénéficier du prochain.Champion : Garen
Bœuf doré (2/4/6)
Les Bœufs dorés gagnent de l'amplification des dégâts et ont des chances de générer des PO lorsqu'ils éliminent un ennemi.
Si vous dépensez 0 PO en achetant des relances ou de l'XP dans la même manche, leur amplification des dégâts et le nombre de PO requises pour le prochain bonus augmentent de façon permanente. Les PO dépensées pour les relances comptent double.
Champions : Alistar, Graves, Jarvan IV, Annie, Aphelios, Viego
- (2) 18 % d'amplification des dégâts, 20 % d'or
- (4) 20 % d'amplification des dégâts, 30 % d'or
- (6) 22 % d'amplification des dégâts, 50 % de butin, 7 % de chances que le butin soit un composant
Nitro (3/4)
À chaque manche, les Nitros octroient du chrome à R-080T, en fonction de leur niveau d'étoiles. Chaque chrome octroie 14 PV et 1 puissance. Une fois que 200 chromes ont été récupérés, le R-080T se transforme en T-43X.
Champions : Kindred, Nidalee, Shyvana, Elise
- (3) Ils invoquent R-080T !
- (4) L'invocation tire un laser géant !
- Chrome par étoile : 2/3/5/7.
Seigneur suprême (1)
Le Seigneur suprême attaque l'unité se trouvant sur l'hexagone derrière lui, infligeant des dégâts bruts équivalents à 40% de ses PV max. Il gagne 40% des PV de sa cible et 33% de ses dégâts d'attaque.Champion : Renekton
Tueur d'âme (1)
Gagne un hologramme qui copie l'ennemi le plus cher que Viego a aidé à tuer lors de la dernière manche. La copie a 900/1500/9001 PV, inflige 30%/40%/200% de dégâts et a 1 objet recommandé.Champion : Viego
Démon urbain (3/5/7/10)
Les alliés se trouvant sur des hexagones démoniaques gagnent des PV, de la puissance et des dégâts d'attaque. Certains hexagones sont des hexagones signature, qui octroient 50% de bonus en plus.
Les Démons urbains doublent tous les bonus.
Champions : Dr. Mundo, Zyra, Ekko, Jinx, Rengar, Brand, Neeko
- (3) +6 % de PV, 6 Puissance, 6 % de Dégâts d'Attaque
- (5) +10 % de PV, 10 Puissance, 10 % de Dégâts d'Attaque
- (7) +15 % de PV, 15 Puissance, 15 % de Dégâts d'Attaque
- (10) +25 % de PV, 25 Puissance, 25 % de Dégâts d'Attaque
Pègre (3/5/7)
Vous obtenez un chapeau de boss de la Pègre qui améliore de manière unique la compétence d'un champion de la Pègre.
Les champions de la Pègre gagnent des PV et de l'amplification des dégâts.
Champions : Shaco, Darius, Twisted Fate, Braum, Miss Fortune
- (3) 100 PV, 5 % d'amplification des dégâts, 1 Kingpin
- (5) 450 PV, 20 % d'amplification des dégâts, 2 Kingpins
- (7) 600 PV, 30 % d'amplification des dégâts, Améliore l'effet de Kingpin
Virus (1)
Le Virus infecte votre boutique avec 10% de chances de faire apparaître un blob. Lorsque vous achetez le blob, il fusionne avec votre Zac le plus fort et augmente ses PV max de +3% et sa puissance de 4.Champion : Zac
Set 14 de TFT : les Classes
A.M.P (2/3/4/5)
Les champions AMP améliorent leur compétence de façon unique grâce à l'amplification des dégâts. Ils gagnent également des PV.
Champions : Nidalee, Naafiri, Yuumi, Annie, Samira
- (2) 1 % d'amplification, 100 PV
- (3) 2 % d'amplification, 200 PV
- (4) 3 % d'amplification, 350 PV
- (5) 4 % d'amplification, 500 PV
Bastion (2/4/6)
Votre équipe gagne +10 d'armure et de résistance magique. Les Bastions en gagnent plus. Pendant les 10 premières secondes de combat, le bonus des Bastions augmente de 100%.
- (2) 18 d'armure et de résistance magique
- (4) 50 d'armure et de résistance magique
- (6) 90 d'armure et de résistance magique
Les non-Bastions gagnent 40 d'Armure et de Résistance Magique (MR) supplémentaires.Champions : Jax, Poppy, Illaoi, Shyvana, Galio, Shyvana, Renekton
Bagarreur (2/4/6)
Votre équipe gagne +100 PV. Les Bagarreurs en gagnent plus.
Champions : Alistar, Dr. Mundo, Darius, Gragas, Mordekaiser, Cho'Gath, Kobuko
- (2) 20 % de PV
- (4) 45 % de PV
- (6) 75 % de PV
Dynamo (2/3/4)
Toutes les 3 secondes, votre équipe récupère du mana. Vos Dynamos en récupèrent 100 % de plus.
Champions : Morgana, Elise, Miss Fortune, Aurora
- (2) 5 Mana
- (3) 7 Mana
- (4) 10 ; Lorsque les Dynamos dépensent 200 Mana, vos unités récupèrent 25 % de leurs PV manquants.
Exécuteur (2/3/4/5)
Les compétences des Exécuteurs peuvent infliger des coups critiques. Ils gagnent également des chances de coup critique et des dégâts de coup critique bonus.
Si la cible a moins de 30% de ses PV, les dégâts de coup critique bonus sont doublés.
Champions : Graves, Rengar, Varus, Vex, Urgot
- (2) 25 % de chance de critique, 8 % de multiplication de coup critique
- (3) 35 % de chance de critique, 15 % de multiplication de coup critique
- (4) 45 % de chance de critique, 20 % de multiplication de coup critique
- (5) 55 % de chance de critique, 25 % de multiplication de coup critique ; gagne également 15 % de Durabilité
Tireur (2/4)
Les Tireurs gagnent des dégâts d'attaque. Après 8 sec de combat, le bonus augmente de 100%
Champions : Jhin, Jinx, Kindred, Aphelios, Xayah
- (2) 18 % d'AD
- (4) 35% d'AD. Après 8 sec, ils gagnent 20 % d'AD toutes les 6 sec.
Ultrarapide (2/4/6)
Votre équipe gagne +10% de vitesse d'attaque. Les Ultrarapides en gagnent plus à chaque attaque, cumulant les effets jusqu'à 10 fois.
Champions : Kindred, Kog'Maw, Twisted Fate, Draven, Zeri
- (2) 4 % par effet cumulé
- (4) 10 % par effet cumulé
- (6) 22 % par effet cumulé
Bourreau (2/4/6)
Les Bourreaux gagnent des dégâts d'attaque et de l'omnivampirisme. Les soins excédentaires soignent le Bourreau avec le moins de PV pour 50% du montant excédentaire.
Champions : Dr. Mundo, Shaco, Vayne, Jarvan IV, Senna, Zed
- (2) 15 % d'AD, 15 % d'omnivampirisme
- (4) 40 % d'AD, 15 % d'omnivampirisme
- (6) 70 % d'AD, 20 % d'omnivampirisme
Stratège (2/3/4/5)
Début du combat : les alliés des 2 dernières rangées gagnent de l'amplification des dégâts. Les alliés sur les 2 premières rangées gagnent de la durabilité. Les Stratèges en gagnent le triple.
Champions : Ekko, LeBlanc, Yuumi, Neeko, Ziggs
- (2) 6 % d'amplification des dégâts, 4 % de durabilité
- (3) 9 % d'amplification des dégâts, 6 % de durabilité
- (4) 12 % d'amplification des dégâts, 8 % de durabilité
- (5) 15 % d'amplification des dégâts, 10 % de durabilité
Technophile (2/4/6/8)
Les Technophiles gagnent de la puissance. Les ennemis touchés par leurs compétences infligent 10 % de dégâts en moins pendant 3 secondes.
Champions : Seraphine, Zyra, Shyvana, Veigar, Fiddlesticks, Mordekaiser, Brand, Viego
- (2) 15 d'AP
- (4) 45 d'AP
- (6) 80 d'AP
- (8) 110 d'AP, les ennemis touchés infligent 18 % de dégâts en moins
Initiateur (2/4/6)
Les Initiateurs gagnent +10% de durabilité quand ils sont protégés par un bouclier. Début du combat et 50 % PV : Les Initiateurs gagnent un bouclier en fonction des PV max pendant 10 sec.
Champions : Sylas, Vi, Rhaast, Skarner, Braum, Jarvan IV, Leona
- (2) 16 % de santé maximale
- (4) 32 % de santé maximale
- (6) 40 % de santé maximale, 20 % de réduction des dégâts lorsqu'un bouclier est actif
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