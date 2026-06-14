TFT : Le set 18 sera disponible sur le PBE en juillet

À la suite de la migration vers l'Unreal Engine, Riot Games devra consacrer un peu plus de temps qu'à l'ordinaire aux ajustements du set 18 de TFT. Le PBE sortira en juillet.

En juin 2026, Riot Games s'est adressé à la communauté de TFT par l'intermédiaire d'un dev drop, relatif à une mise à jour technique majeure. En effet, le développeur a souhaité annoncer la migration de l'auto-battler vers le moteur de jeu Unreal Engine, et ce changement sera implanté dès le prochain set. L'ensemble 18 accueillera en outre, quelques semaines après son lancement, un client propre à TFT. Cela aura une incidence directe sur le PBE du set 18.

Le PBE du set 18 de TFT va ouvrir le 28 juillet 2026 et durera 4 semaines

Puisque TFT va bénéficier du moteur Unreal Engine avec le prochain ensemble, le 18ème, Riot Games aura plus à faire qu'à l'ordinaire en matière de corrections de bugs. Le développeur a alors révélé quelques informations importantes dans la FAQ de la migration vers Unreal. La « nature sauvage » du set 18 pourra être découverte sur le PBE durant une période de 4 semaines au lieu de 2, et il sortira sur le serveur de tests à partir du 28 juillet 2026.

Le set 18 bénéficiera d'une période de quatre semaines sur le PBE à partir du 14 juillet. Nous avons étendu la période du PBE, car nous nous attendons à devoir corriger davantage de bugs et de problèmes pour notre tout premier set sous Unreal. Alors essayez-le et aidez-nous en signalant tout bug que vous pourriez rencontrer !

Cela signifie plusieurs choses. Les premiers détails relatifs au set 18 de TFT seront probablement révélés d'ici peu, notamment son nom, la liste des champions et synergies, mais aussi, sa mécanique principale. De plus, une période d'un mois de tests ne peut être que bénéfique pour la méta au moment de la sortie de l'ensemble, ce qui serait une nouvelle bien accueillie par les joueurs au regard des déséquilibres ayant marqué Space Gods. Tous les joueurs disposeront également d'un temps conséquent pour s'entraîner, ce qui promet une compétition sévère pour accéder aux paliers les plus élevés, lorsque le set 18 sortira le 26 août.

Préparez-vous donc à passer un été intensif sur le PBE de TFT, et restez à l'affût de l'actualité pour ne rien manquer au sujet des premières révélations concernant ce mystérieux 18ème ensemble.

→ EDIT : Riot Games a finalement décidé de déployer le PBE le 28 juillet, et de décaler sa sortie au 26 août (auparavant 14 juillet et 12 août).