Caractéristiques

Dimensions : L = 441 mm / l = 136 mm / H = 31 mm

L = 441 mm / l = 136 mm / H = 31 mm Poids : 880 g

880 g Câble d'alimentation : 1,82 m en caoutchouc USB-C

1,82 m en caoutchouc USB-C Couleurs : Noir

Noir Switchs : CHERRY MX Low Profil SPEED

CHERRY MX Low Profil SPEED Switch : tactiles mécaniques

tactiles mécaniques Garantie : 2 ans

2 ans Logiciel : ICUE

ICUE Prix : 149,99 €

Unboxing

Clavier K60 PRO RGB Low Profile

Guide d'utilisation

Châssis et fonctionnalités

K60 RGB PRO

K60 RGB LOW PROFILE

K60 PRO

K60 RGB PRO SE

Châssis





Low-profile





Pas de repose-poignets Il fallait s'en douter avec une version Low Profile qui se veut moins encombrante et plus maniable, aucun repose-poignets n'est prévu sur ce K60. Cependant, la forme et les positions de ce dernier permettent une utilisation active, en jeu comme à l'écrit, qui ne crée pas de contraintes pour votre poignet. Les touches étant plus basses, les doigts montent moins pour activer ces dernières et la frappe se retrouve plus fluide et moins contraignante.





Multimédia réduit La partie multimédia n'est pas omniprésente, comme il est possible de le voir sur la plupart des claviers gaming plus imposants avec des touches attitrées, mais reste présente avec une intégration directe sur les touches F5 à F12 de votre clavier. Pas de gros compromis entre encombrement et technologies embarquées.



Logiciel

Accueil : c'est ici que tout commence. Vous pouvez y trouver vos différents profils et matériels .

c'est ici que tout commence. Vous pouvez y trouver vos et . Tableau de bord : il vous permet de regarder les actions attribuées à vos matériels, mais aussi de connaître les informations sur vos composants ( GPU, CPU, RAM... ). Vous trouverez ici les températures, l'utilisation et bien d'autres informations que vous choisissez d'afficher ou non.

il vous permet de regarder les actions attribuées à vos matériels, mais aussi de connaître les informations sur vos composants ( ). Vous trouverez ici les et bien d'autres informations que vous choisissez d'afficher ou non. Éclairage instantané : si vous souhaitez éclairer de façon instantanée, sans aller trop loin dans les réglages , votre clavier.

si vous souhaitez éclairer de façon instantanée, sans aller trop loin dans , votre clavier. Réglages : vous retrouverez dans cet onglet toutes les configurations allant du paramétrage du logiciel ICUE aux réglages des taux de transfert ou luminosité de votre clavier.

Profils : c'est l'endroit où vous créez vos profils selon vos envies ou adaptés aux jeux ou applications que vous désirez.

c'est l'endroit où vous selon vos envies ou adaptés aux jeux ou applications que vous désirez. Action : dans cet onglet vous pouvez régler toutes les configurations de votre clavier. Qu'il s'agisse de macro, de lancer une application depuis un bouton précis ou simplement d'en désactiver un, tout se gère ici.

dans cet onglet vous pouvez de votre clavier. Qu'il s'agisse de macro, de lancer une application depuis un bouton précis ou simplement d'en désactiver un, tout se gère ici. Effets d'éclairage : plusieurs configurations possibles. Vous choisissez simplement le style d'éclairage qui vous correspond.

plusieurs configurations possibles. Vous choisissez simplement le qui vous correspond. Control Wheel : permet de gérer les utilisations de la roue ICUE comme vu plus haut dans l'article.

permet de gérer les utilisations de la roue ICUE comme vu plus haut dans l'article. Performances : permet de régler et configurer les fonctions du clavier.

Utilisation

Le packaging comprend :fait son apparition sous quatre formes différentes que sont :Bien qu'assez similaires, ils disposent à leur façon de caractéristique spécifiques qu'il vous faudra intégrer avant le choix final. Pour notre cas, il s'agit du K60 PRO RGB Low Profile dont nous allons parler dans ce test.Affublé d'une structure en aluminium brossé et combiné à un ensemble compact, leprofite d'un bon compromis entre élégance et robustesse. Il va sans dire quemet en avant la polyvalence du clavier. Bien que la différence soit faible, puisque l'on passe de, elle n'en reste pas moins appréciable pour ceux qui apprécientsans faire l'impasse sur le pad numérique.Le clavier dispose de seulement deux positions pour être à plat ou surélevé. Les pieds se lèvent vers l'arrière et ne risquent pas de se refermer lors de déplacement latéral comme nous avons pu le voir lors du test du clavier K100 Pour finir, lene disposesupplémentaires pour pouvoir connecter un périphérique ou un casque. Bien que la plupart des claviers n'en soient pas équipés, il est toujoursd'avoir des connectiques proches de nous. Cependant,du clavier est un frein à l'ajout de fioritures sur les bordures de ce dernier.Le clavier K60 ne propose pas de variante de switch et sera automatiquement équipé des. Il s'agit de switchs mécaniques linéaires et sans clics pour. Nous vous laissons le soin de faire les comparatifs de manière personnelle pour. Ces derniers se rapprochent des caractéristiques des switchs optiques avecLors de leur utilisation, ils offrent une activation qui semble plus résistante, pour un retour assez moelleux. L'effet ressort se ressent, même s'il n'est pas aussi impressionnant que celui descomme nous l'avons vu pour le Vulcan TKL Pro , il n'en reste pas moins agréable à l'utilisation. Les touches étant munies de capots réduits, nous ne constatons pas de problème avec les poils d'animaux à l'inverse de ce que nous pouvons voir avecdeIl existe plusieurs logiciels de personnalisation chez, mais nous nous attarderons ici sur le. Ce dernier permet de faire les réglages techniques comme esthétiques du clavier et de tout autre matérielque vous possédez. Voici les différents menus :Le logiciel a donc une capacité de réglages assez conséquente, et vous permettra de configurer votre clavier comme bon vous semble de façon àou simplement augmenter sonL'arrivée des nouveaux(sans pavé numérique) a révolutionné l'écosystème de périphériques en laissant plus de place à ces derniers, réduisant drastiquement la taille du clavier. On se retrouve ainsi avec des périphériques plus fins,ayant comme seul sacrifice le pavé numérique. Cependant, ce dernier reste un atout de taille pour celles et ceux qui utilisent également leur clavier pour travailler ou simplement les utilisateurs de mots de passe à chiffres.Lecherche àsans chercher une compétitivité à. Il n'est donc pas aussi compact qu'un clavier TKL, mais renforce son intérêt avec sonqui le rend bien moins imposant. Bien sûr, on pourrait regretter deainsi que modulable, comme le proposent la plupartpour favoriser le transport, mais n'en reste pas moins intéressant pour autant.Qu'il s'agisse d'une utilisation quotidienne pour le jeu, le travail ou l'écriture massive, leest un allié probant qui saura conquérir la majorité des utilisateurs.mettra en avant votre configuration tout en proposant un clavier solide et réceptif. À nos yeux,et ce, quelle que soit l'utilisation attitrée.Le clavierest notamment disponible sur Amazon pour la somme de 129,99 euros