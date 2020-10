Caractéristiques

Dimensions : L = 470 mm / l = 166 mm / H = 38 mm

L = 470 mm / l = 166 mm / H = 38 mm Poids : 1350 g

1350 g Câble d'alimentation : 1,82 m en nylon USB-A

1,82 m en nylon USB-A Couleurs : Noir

Noir Switchs : CHERRY MX SPEED RGB / OPX Optical mechanical

CHERRY MX SPEED RGB / OPX Optical mechanical Technologie : AXON / ICUE Control Wheel / RVB ICUE / Multimédia

AXON / ICUE Control Wheel / RVB ICUE / Multimédia Switch : tactiles mécaniques

tactiles mécaniques Garantie : 2 ans

2 ans Logiciel : ICUE

ICUE Compatibilité matériel : ICUE Nexus

ICUE Nexus Prix : 249,99 €

Unboxing

Clavier K100 RGB

Repose poignet

Kit de désassemblage des touches + touches avec grip

Guide d'utilisation

Châssis et fonctionnalités

Châssis

Repose-Poignet

ICUE Nexus

Choix des switchs

Type de Switch : les deux gammes sont des switchs linéaires. De ce fait, sans clic et avec une course directe. Quel que soit le modèle choisi, le prix est le même accompagné de switchs obligatoirement linéaires.

les deux gammes sont des switchs linéaires. De ce fait, sans clic et avec une course directe. Quel que soit le modèle choisi, le prix est le même accompagné de switchs obligatoirement linéaires. Cherry MX SPEED RGB : il s'agit d'une variante des MX RED. C'est le terme SPEED qui faut prendre en compte puisque toujours à la recherche de meilleures caractéristiques, ces switchs permettent une activation améliorée pour une course toujours plus réduite. Pour faire simple, le switch rebondit aussi vite qu'il ne répond. De quoi améliorer la vitesse de course. Course : 3,4 mm / Activation : 1,2 mm

il s'agit d'une variante des MX RED. C'est le terme qui faut prendre en compte puisque toujours à la recherche de meilleures caractéristiques, ces switchs permettent une activation améliorée pour une course toujours plus réduite. Pour faire simple, le switch rebondit aussi vite qu'il ne répond. De quoi améliorer la vitesse de course. 3,4 mm / 1,2 mm CORSAIR OPX : c'est à se demander jusqu'où veulent aller les constructeurs. CORSAIR revient aujourd'hui avec ses nouveaux switchs dit "optiques" pour concurrencer toujours plus les records d'activation et de corse. On se retrouve donc au final avec une course de 3.2 mm pour une activation de 1.0 mm. Ce qui est un réel record.

Multimédia

Roue de contrôle ICUE Voici une des nouveautés de 2020 proposées par CORSAIR et permettant une modification à la volée de vos configurations ou de vos applications directement sur le clavier. Le système est simple, la roue est équipée du système ICUE et change de couleur lorsque vous cliquez dessus. La couleur régit les actions disponibles avec cette dernière.







Vous pouvez les assigner à votre guise et configurer jusqu'à un nombre presque infini de profils. Attention cependant aux applications partenaires de l'application. On ne peut, par exemple, pas faire d'avance ou recule sur une vidéo YouTube, mais l'action fonctionne sur Spotify.

Vous pouvez les assigner à votre guise et configurer jusqu'à un nombre presque infini de profils. Attention cependant aux. On ne peut, par exemple, pas faire d'avance ou recule sur une vidéo YouTubemais l'action fonctionne sur Spotify.

L'aspect Stream Deck

Logiciel

Accueil : c'est ici que tout commence. Vous pouvez y trouver vos différents profils et matériels .

c'est ici que tout commence. Vous pouvez y trouver vos et . Tableau de bord : il vous permet de regarder les actions attribuées à vos matériels, mais aussi de connaître les informations sur vos composants ( GPU, CPU, RAM... ). Vous trouverez ici les températures, l'utilisation et bien d'autres informations que vous choisissez d'afficher ou non.

il vous permet de regarder les actions attribuées à vos matériels, mais aussi de connaître les informations sur vos composants ( ). Vous trouverez ici les et bien d'autres informations que vous choisissez d'afficher ou non. Éclairage instantané : si vous souhaitez éclairer de façon instantanée, sans aller trop loin dans les réglages , votre clavier.

si vous souhaitez éclairer de façon instantanée, sans aller trop loin dans , votre clavier. Réglages : vous retrouverez dans cet onglet toutes les configurations allant du paramétrage du logiciel ICUE aux réglages des taux de transfert ou luminosité de votre clavier.

Profils : c'est l'endroit où vous créez vos profils selon vos envies ou adaptés aux jeux ou applications que vous désirez.

c'est l'endroit où vous selon vos envies ou adaptés aux jeux ou applications que vous désirez. Action : dans cet onglet vous pouvez régler toutes les configurations de votre clavier. Qu'il s'agisse de macro, de lancer une application depuis un bouton précis ou simplement d'en désactiver un, tout se gère ici.

dans cet onglet vous pouvez de votre clavier. Qu'il s'agisse de macro, de lancer une application depuis un bouton précis ou simplement d'en désactiver un, tout se gère ici. Effets d'éclairage : plusieurs configurations possibles. Vous choisissez simplement le style d'éclairage qui vous correspond.

plusieurs configurations possibles. Vous choisissez simplement le qui vous correspond. Control Wheel: permet de gérer les utilisations de la roue ICUE comme vu plus haut dans l'article.

permet de gérer les utilisations de la roue ICUE comme vu plus haut dans l'article. Performances : permet de régler et configurer les fonctions du clavier.

Utilisation

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

S'il y a bien quelque chose d'impressionnant lorsque nous recevons le clavier, c'est bien son. Il est bien plus imposant que ceux que nous avons l'occasion de voir et non sans raison. Le clavier est imposant, et bien accompagné avec divers éléments tels que :n'est pas en reste niveau châssis. En tout premier lieu et lorsqu'on le sort de la boîte,, et cela même sans le repose-poignet. Avec une zone multimédia, une roue de sélection dédiée ainsi qu'un espace attitré aux contrôles viac'est un panel impressionnant qui fait son apparition.Affublé d'une structure enet d'un léger palier permettant de surélever la partie son et multimédia, le clavierest un spécimen qui ne passe pas inaperçu. Il ne sera en premier temps pas adapté aux utilisateurs souhaitant un clavier compact et mobile. Un comparatif à une station de réglage pourrait d'ailleurs être fait. Nous pouvons relever, pour finir, que les flancs du clavier sont équipés dedirectement àpour un contrôle immédiat depuis le logiciel de la marque.Le clavier dispose de seulement deux positions pour être soit à plat soit surélevé. Nous noterons néanmoins que cette fois-ci les pieds s'ouvrent vers les flancs. Il faudra donc faire attention lors du déplacement du clavier sans le lever, action qui pourra entraîner la fermeture des pieds.Le repose-poignet se clipse sous le clavier par le biais de. Il est assez imposant et très moelleux. Toutefois, il peut devenir gênant selon votre utilisation du clavier puisqu'il a tendance à surélever un peu la frappe. Il faudra donc un certain temps d'adaptation avant de maîtriser parfaitement l'utilisation du clavier avec le. Lorsque ce point est réglé, il n'en reste pas moins confortable et agréable sous la paume. Ceci dit, lase faisant par le bas et seulement sur deux petites zones, il aura tendance à se lever un peu.Nous l'avons récemment présenté, mais leest typiquement l'élément qui vient clôturer lade ce clavier en permettant un contrôle total de ce dernier ainsi que de ses applications et configurations dédiées. Il est possible de le connecter facilement à l'aide du portprésent à l'arrière du clavier. Pour plus d'informations concernant le Nexus, nous vous invitons à lire cet article Le clavier K100 est proposé avec deux variantes de switch que sont lesen Optique-Mécaniques et les. Les premiers sont une confection maison et viennent concurrencer directement les derniers CHERRY en circulation qui sont aussi exclusifs chez. Afin de faire assez simple pour une compréhension améliorée, voici une explication rapide des différents switchs.Nous avons testé les deux types de claviers et la différence reste négligeable si vous choisissez à l'aveugle. Cela étant, après quelques heures d'utilisation, lessemblent opposer unepour une frappe notifiée comme plus «». Lesquant à eux ont un rebond à peine plus perceptible, mais qui donne le rendu léger de coussinet. Il va donc sans dire, lessont plus réactifs, plus compétitifs, mais proposent-ils vraiment un atout pour les joueurs ? Pas forcément si vous n'êtes pas à la recherche constante de l'excellence et simple joueur ou utilisateur occasionnel.Cette fonction fait à présent partie de la plupart des périphériques pour joueurs, qu'il s'agisse d'un casque ou d'un clavier, avoir la main sur le son de votre ordinateur est toujours plaisant. Nous retrouvons ici unemoletée accompagnée d'un bouton permettant de couper totalement le son de votre PC. Juste en dessous,et facile d'accès vous permettra des actions plus complètes telles que pause/lecture, ou encore changement de musique.Ce n'est pas nouveau,etavancent ensemble sur l'évolution des périphériques destinés aux créateurs de contenu et joueurs. De ce fait, il n'est pas étonnant de voir apparaître un coin adapté et pensé pour l'application duAvec pas moins dede raccourcies se situant sur la partie gauche du clavier, il remplacerait facilement leà condition de faire l'impasse sur un retour visuel. En effet, comme pour toute macro, il vous faudra vous rappeler les raccourcis configurés.Il existe plusieurs logiciels de personnalisation chez, mais nous nous attarderons ici sur le. Ce dernier permet de faire les réglages techniques comme esthétiques de la souris et de tout autre matérielque vous possédez. Voici les différents menus :Le logiciel a donc une capacité de réglages assez conséquente, et vous permettra de configurer votre clavier comme bon vous semble de façon àou simplement augmenter sonLe premier point que nous avons déjà remonté plus haut est le gabarit du clavier qui sait se faire voir. Il est donc peu concevable de l'utiliser deet sera réservé à une utilisation bureautique fixe. Passé cela, lerépond à la majeure partie de vos demandes. Qu'il s'agisse de sa rapidité de frappe grâce aux switchs optiques ou de son rendu RGB avec la technologie ICUE, il saura vous accompagner au cœur de nombreux domaines. De plus, bien qu'il soit équipé d'un, il n'en reste pas moins facile d'accès. Le logiciel est bien expliqué et permet uneà condition d'avoir l'utilité de toutes ces configurations.Pour répertorier facilement les points qui semblent fauter pour ce clavier, nous mentionnerons l'absence de switchs dit « tactiles » ou même « clicky » qui permettent un ressenti différent lors de l'utilisation. Lepropose deux gammes de switchs très performants, mais tous deux linéaires. Pour celles et ceux qui préfèrent le tactile et donc le ressentit de « cran » à l'activation, il vous faudra. Cela n'est, bien entendu, qu'une question d'utilisation et de confort personnel qui n'ampute nullement la réactivité du clavier.Le repose-poignet peut aussi devenir un point négatif selon l'utilisation du périphérique. En effet, il està l'utilisation, mais assez imposant. De ce fait, votre main aura tendance à se situer légèrement au-dessus du clavier ce qui peut