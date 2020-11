Caractéristiques

Type : Mécanique TKL

Mécanique TKL Switches : Titan Optique Linéaire, par ROCCAT

Titan Optique Linéaire, par ROCCAT Macro : Oui

Oui Câble : USB 2.0 en nylon tressé noir de 1,8 m

USB 2.0 en nylon tressé noir de 1,8 m Dimensions : 133 mm(L) x 360 mm(l) x 34 mm(h)

133 mm(L) x 360 mm(l) x 34 mm(h) Éclairage : RGB AIMO

RGB AIMO Touches multimédias : Oui + molette son

Oui + molette son Poids : 660g

660g Logiciel : ROCCAT Swarm

ROCCAT Swarm Technologie : ROCCAT® Easy-Shift[+]™

ROCCAT® Easy-Shift[+]™ Prix : 159,99 €

Unboxing

Clavier Vulcan TKL Pro

Câble détachable USB-C

Manuel d'installation et de garantie

Présentation du Tapis

Châssis et composants

Le châssis

Les switches Titan

Actionnement de 1,4 mm, linéaire

Cycle de vie de 100 millions de pressions par touche

Version TKL

Les touches multimédias

AIMO made in ROCCAT

AIMO éclairage harmonieux : l'éclairage se gère tout seul et les couleurs des touches réagissent aussi aux frappes.

l'éclairage se gère tout seul et les couleurs des touches réagissent aussi aux frappes. Vague : la vague classique de gauche à droite ou inversement.

la vague classique de gauche à droite ou inversement. Serpent : clavier éteint, les touches s'éclairent au fur et à mesure comme un serpent qui se déplace.

clavier éteint, les touches s'éclairent au fur et à mesure comme un serpent qui se déplace. Plein éclairage : tout est dit dans le nom.

tout est dit dans le nom. Battement 2.0 : un éclairage qui vient depuis les côtés et s'estompe de gauche à droite.

un éclairage qui vient depuis les côtés et s'estompe de gauche à droite. Respiration 2.0 : comme une respiration en partant du centre du clavier.

comme une respiration en partant du centre du clavier. Extinction : réagit au toucher et s'éteint directement après.

réagit au toucher et s'éteint directement après. Effet onde : réagit au toucher sous forme de propagation d'ondes.

Un logiciel performant !

En jeu et utilisation quotidienne

Voici le contenu du packaging :Avant toute chose, il est intéressant de parler du nouveau tapis proposé récemment par, qui n'est autre qu'une déclinaison dudéjà bien connu. Bien que ce tapis soit agréable et, l'ère des périphériques évolue ainsi que les besoins des joueurs.De plus en plus présents, les tapis de souris dedeviennent monnaie courante. C'était donc le moment pour le constructeur de créer un nouvelalliant plaisir d'utilisation, confort et proposantpropre à la marque. Il faudra tout de même débourserpour s'offrir ce nouveau bijou.La première impression lors de l'unboxing, est l'arrivée d'un clavier connu. Lorsque l'on cherche un clavier au, c'est-à-dire sans pad numérique, c'est typiquement pour gagner en poids, mais également pour unNous le savons déjà,ne fait pas dans la dentelle et propose en premier lieu des périphériques tout aussiqu'élégants suite au choix des matériaux., puisque le point-clef reste un châssis en aluminium aéronautique ainsi que brossé. Encore très peu utilisé, cet effet entraîne un. Le clavierdispose de tampons permettant de le positionner à plat ou sur un léger angle d'environ. Il reste sensiblement identique à ses prédécesseurs si ce n'est son format. Point intéressant à relever puisqu'il reste tout de même d'une utilisation confortable.Déjà bien implantés dans l'environnement, lesne sont plus à présenter. Nous noterons simplement que seule la version linéaire en optique est disponible pour cette version. Là où, généralement, la différence entre linéaire et tactile reste assez grande, il est possible de ressentir, dans cette nouvelle version,. En effet, bien qu'il n'y ait, nous ressentons tout de même une contre-force ainsi qu'un effet ressort qui donne l'impression de rebond.C'était déjà le cas pour les premiers Titan, mais leoffre une plus grande résistance. C'est, par ailleurs, un point plus ou moins apprécié puisqu'ils demanderont une plus grande force à l'activation. Cependant,s, le confort d'utilisation est largement palpable pour un retour quasi instantané et une frappe tout aussi agréable. Pour celles et ceux qui souhaitent avoir un comparatif, lesse rapprochent des Cherry rouge ou marron.Petit bémol tout de même pour celles et ceux qui ont des animaux, l'absence de capot au niveau des touches permet uneou de poussières qui peuvent entraîner un faux contact des interrupteurs. Bien entendu,mais vous demandera un soin quotidien nécessaire au bon fonctionnement final du clavier.Nouvelle mode, ayant pour cible d'allier confort d'utilisation et, le format sans pavé numérique augmente votre zone disponible pour la souris. Il devient également bien plus facile à transporter puisque léger et équipé d'un câble. Transportez-le avec aisance pour, ensuite, pouvoir l'intégrer à une majorité de configurations,Elles se situent sur la partie supérieure droite du clavier, et proposent. Vous pouvez ainsi facilement avoir accès au son global de votre ordinateur pour l'adapter à votre session actuelle. La molette permet unau volume. Contrairement à ses confrères, la version TKL propose une, mais non moins efficace.innove l'empire des matériels proposant un éclairage multicolore avec sa technologie AIMO. Ainsi, chaque touche est équipée d'uneconfigurable au cas par cas avec un choix de quelquesans compter les effets lumineux proposés. La technologie AIMO intelligente ne s'arrête pas là et permet de combiner plusieurs matérielspour un ensemble de couleurs harmonieux et bien pensé. Si vous ne souhaitez pas configurer les touches au cas par cas, vous pouvez aussi simplement utiliser les effets proposés par le logicielsont aussi disponibles dans le logiciel qui permet de s'occuper des matérielscomme changer la luminosité, la vitesse ou même mettre un son sur les touches pour chaque frappe., mais peut facilement devenir lassante si vous choisissez d'entendre des tirs de laser ou de touches de machine à écrire.Le logicieldevra être téléchargé directement sur le site du constructeur. Il n'est pas forcément rapide à installer et vous demandera de. Une fois passées lesde redémarrage et de téléchargement qui vous seront utiles à l'installation de chaquevous pourrez enfin mettre la main sur le logiciel. Ce point faible sera très vite pallié par leque vous offre le logiciel. Ce dernier se décline en plusieurs parties. Il vous sera ainsi possible de changer le retour audio des touches de votre clavier ainsi que le volume de ces derniers en passant parouRestons honnêtes,ne plaira pas à tout le monde. Le pavé numérique étant un atout pour ceux qui utilisent un clavier dans le cadre du travail, mais aussi à causeque mettent en place les sites concernant la sécurité de mots de passe. La faiblesse du clavier est donc essentiellement sur ce point, mais ne sommes-nous pas directement interpelés par le? Quoi qu'il en soit, sachez qu'il existe une versionpour quelquessupplémentaires.Concernant son utilisation ainsi que le confort, on reste dans la. Ces claviers sont exceptionnels etle sait bien. Pas de modification particulière si ce n'est les switches optiques. Ces derniers offrent un confort de frappe et d'utilisation pour un rebond maîtrisé. Très agréable à l'utilisation, il en devient presque difficile de repasser sur un clavier plus classique ou équipé de touches à capot. Son châssis compact et low-profil compense l'absence de repose-poignet afin de conserver un confort d'utilisation dans la durée.Nous noterons simplementlié à l'accumulation de poils ou de poussières sous les touches qui peuvent ne plus s’enclencher à la longue. Pas de panique toutefois, les capots sontpour un nettoyage efficace et rapide qui remettra la touche en question directement sur pied !