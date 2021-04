Caractéristiques

Type de souris : Ambidextre

Ambidextre Capteur : Optique ROCCAT Owl-Eye avec 16000dpi (basé sur le PMW3389 et paliers de 50dpi avec 5 niveaux programmables)

Optique ROCCAT Owl-Eye avec 16000dpi (basé sur le PMW3389 et paliers de 50dpi avec 5 niveaux programmables) accélération : 50 G

50 G Dimensions : (H) 38,7 mm x (L) 58 mm x (l) 120 mm

(H) 38,7 mm x (L) 58 mm x (l) 120 mm Interrupteurs : ROCCAT® Titan Switch Optical

: ROCCAT® Titan Switch Optical Boutons : 12 (en comptant les clics molette)

12 (en comptant les clics molette) Fréquence USB : 125 / 1000 Hz

125 / 1000 Hz Câble USB : flexible d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC

flexible d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC Poids : 133 g

133 g Logiciel : ROCCAT SWARM

ROCCAT SWARM Couleurs : Noir ou Blanc

Noir ou Blanc Garantie : 2 ans

2 ans Prix : 79,99 €

Unboxing

Souris Burst Pro

Manuel d'utilisation et garantie

Châssis

Forme et prise en main

Boutons

Molette

Capteur

Tout dans Swarm, un logiciel complet

Paramètres : c'est dans cet onglet que vous pourrez régler la vitesse de déplacement verticale et horizontale de la souris, mais aussi la gestion des DPI (par palier de 50) ainsi que la vitesse de clic et du pointeur. De quoi façonner cette souris à votre image.

c'est dans cet onglet que vous pourrez régler la vitesse de déplacement verticale et horizontale de la souris, mais aussi la gestion des DPI (par palier de 50) ainsi que la vitesse de clic et du pointeur. De quoi façonner cette souris à votre image. Attribution des touches : tout est dit dans le titre, ici chaque bouton est présent avec la possibilité de lui attribuer n'importe quelle commande.

tout est dit dans le titre, ici chaque bouton est présent avec la possibilité de lui attribuer n'importe quelle commande. Paramètres avancés : le taux d'interrogation de la souris ainsi que les retours audio et de nombreuses autres configurations sont disponibles dans cet onglet.

le taux d'interrogation de la souris ainsi que les retours audio et de nombreuses autres configurations sont disponibles dans cet onglet. Éclairage : choisissez parmi 4 types d'éclairages différents, dont le fameux AIMO.



Zones RGB et technologie

Coque alvéolée

Trois zones rétroéclairées



Câble Phantomflex

Le packaging comprend :Il faut tout d'abord savoir que laainsi que la Burst Core ont des châssis identiques pour des performances différentes. Si l'une d'elles s'intéresse plus particulièrement aux budgets serrés, la, quant à elle, se focalise sur les performances. Nous y trouvons l'ensemble des technologiesdans un périphérique condensé.Avec un châssis neutre et non incliné, la souris s'adaptera à une grande majorité de préhensions ainsi qu'à l'ambidextrie. Néanmoins, pour les gauchers, la disposition des boutons latéraux, sur le flanc gauche, n'est pas habituelle, mais reste classique. Laest équipée d'un revêtement en plastique translucide, sur la majorité de sa surface. Sur les flancs, là oùnous habituait récemment à des périphériques lisses et doux, nous retrouvons des aspérités alvéolées qui servent d'anti-dérapant tout en ajoutant une touche d'esthétisme à cette souris globalement sobre.Pour revenir sur la forme de la, elle reste classique pour une préhension adaptée à une majorité d'utilisateurs, quel que soit leur type de grip. Les clics étant assez larges et longs, ils permettent d'être activés facilement et, une nouvelle fois, quelle que soit votre méthode de préhension. Attention toutefois pour les adeptes de souris plutôt larges ou longues qui risquent d'être déçus par l'aspect compact et simpliste de la. Cette dernière se veut polyvalente et surtout, performante.Facile à prendre en main, il ne faudra pas longtemps avant de l'adopter complètement. Quelle que soit votre utilisation,et s'adaptera à la majorité de vos besoins.Le style de clic n'est pas nouveau pour le constructeur, puisque nous les avons initialement découverts lors de la sortie desCes derniers, de forme rectangulaire et atypique, donnent un certain style à la souris aisément appréciable. Comme dit plus haut, ils permettent également une activation plus facile pour une majorité de prise, ce qui affirme sa polyvalence. À l'utilisation, nous reconnaissons les fameux switchs Titan, toujours aussi performants dont le clic est bien audible.Concernant les boutons latéraux, ils sont au nombre de deux et séparés par une frette. Rien à signaler, ils s'utilisent facilement et disposent d'un clic audible et marqué.Pour finir, le bouton DPI se situe entre les deux clics et ne dispose pas de RGB. Aisément activable, nous regrettons simplement qu'. En contrepartie, le logiciel Swarm permet d'activer la synthèse vocale pour connaitre les DPI actifs. Un second bouton pour choisir le sens de sélection du profil aurait également été intéressant.Elle se situe à bonne hauteur pour une utilisation en toute simplicité. Le revêtement en caoutchouc cranté conforte une certaine précision. Lors de l'utilisation, les crans de sélection sont marqués et précis. Toutefois, à l'utilisation, la molette produit un son marqué. À noter une différence selon le sens d'utilisation (plus audible en roulant vers le câble). Il ne modifie en rien le confort de préhension, mais ne passe pas inaperçu en cas de roulis répétés. Finalement, elle dispose de deux zones RGB situées sur les flancs.C'est ici quemet le paquet. En prime des, le constructeur met également à l'honneur son capteur maison, en association avec PixArt, qu'est le capteur optique. Avec un maximum de 16000 DPI, dont vous n'utiliserez jamais une plage si large,permet de mettre un point de focalisation sur les DPI inférieurs à 2000. Ainsi, la plage étant adaptée à l'ensemble des utilisateurs, lepropose un rendu encore plus propre sur les DPI faibles. Une nouvelle opportunité de prouver sa polyvalence.Enfin, la souris est supportée par deux patins traités à la chaleur, qui changent de l'habituel PTFE. La sensation de glisse est présente sans être excessive. Combinée à un tapis adapté,saura répondre à vos attentes, tout en vous faisant profiter d'une utilisation adaptée et simplifiée. Pour le test, nous avons d'abord utilisé laavant de passer sur. Bien que la différence ne soit pas directement identifiable, nous confirmons qu'à l'utilisation,propose une glisse à peine plus lisse et naturelle. Bien sûr, la différence est maigre, mais elle se fait ressentir.Comme à son habitude, le logicielvous demandera de faire une mise à jour afin de pouvoir intégrer la. Pour le reste, le logiciel vous donne une liberté de configuration non négligeable en comparaison des logiciels fournis pour des souris de même gamme. Lefait donc un travail propre et concis sur la configuration de vos différents matériels ROCCAT.Il faut toutefois noter que les DPI ne se changent que paret qu'aucun élément visuel ne permet de savoir le profil actuellement actif. Pour cela vous pouvez ajouter un, ce dernier est intéressant lors des changements de profil en jeu, mais ne permet pas de savoir à tout moment où vous vous situez parmi ces derniers.L'élément final, mais également celui mis en avant par la marque, est l'intégration atypique de RGB. Là où l'ensemble des concurrents proposent des souris très légères simplement en faisant des trous dans la coque,s'en inspire pour proposer un produit propre à eux : une coque alvéolée translucide. De ce fait, nous gardons une souris légère, avec 67g à la pesée, en conservant une souris pleine, tout en bénéficiant d'un ajout RGB qui ne passe pas inaperçu.Fait assez atypique, les patins de la souris laissent également passer la lumière. Nous nous retrouvons donc avec trois zones RGB que sont : le dos, la molette et le dessous. Bien que ce ne soit pas réellement utile, elle dégage un certain charme. L'aspect alvéolé du dessus, inhabituel, donne une dimension nouvelle aux souristout en profitant du fabuleux AIMO dont on ne présente plus les performances.On ne parle pas assez souvent de cet élément, et pourtant, il s'agit de l'un des plus importants à l'utilisation quotidienne de la souris. Pour la, le câble est très léger et ne tire pas votre souris. Il se positionne aisément en suivant agréablement l'ensemble de vos mouvements puisqu'il est souple et léger. Un confort d'utilisation supplémentaire.