Caractéristiques

Type de souris : Ambidextre

Ambidextre Capteur : Optique PixArt PMW 3331 8500dpi (paliers de 100 dpi avec 5 niveaux programmables)

Optique PixArt PMW 3331 8500dpi (paliers de 100 dpi avec 5 niveaux programmables) accélération : 35 G

35 G Dimensions : (H) 38,7 mm x (L) 58 mm x (l) 120 mm

(H) 38,7 mm x (L) 58 mm x (l) 120 mm Interrupteurs : ROCCAT Titan Switch Optical

: ROCCAT Titan Switch Optical Boutons : 12 (en comptant les clics molette)

12 (en comptant les clics molette) Fréquence USB : 125 / 1000 Hz

125 / 1000 Hz Câble USB : caoutchouc d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC

caoutchouc d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC Poids : 68 g

68 g Logiciel : ROCCAT SWARM

ROCCAT SWARM Couleurs : Noir ou Blanc

Noir ou Blanc Garantie : 2 ans

2 ans Prix : 29,99 €

Unboxing

Souris Burst Core

Manuel d'utilisation et garantie

Châssis

Forme et prise en main

Boutons

Molette

Capteur

Tout dans Swarm, un logiciel complet

Paramètres : c'est dans cet onglet que vous pourrez régler la vitesse de déplacement verticale et horizontale de la souris, mais aussi la gestion des DPI (par palier de 50) ainsi que la vitesse de clic et du pointeur. De quoi façonner cette souris à votre image.

c'est dans cet onglet que vous pourrez régler la vitesse de déplacement verticale et horizontale de la souris, mais aussi la gestion des DPI (par palier de 50) ainsi que la vitesse de clic et du pointeur. De quoi façonner cette souris à votre image. Attribution des touches : tout est dit dans le titre, ici chaque bouton est présent avec la possibilité de lui attribuer n'importe quelle commande.

tout est dit dans le titre, ici chaque bouton est présent avec la possibilité de lui attribuer n'importe quelle commande. Paramètres avancés : le taux d'interrogation de la souris ainsi que les retours audio et de nombreuses autres configurations sont disponibles dans cet onglet.

le taux d'interrogation de la souris ainsi que les retours audio et de nombreuses autres configurations sont disponibles dans cet onglet. Éclairage : choisissez parmi 4 types d'éclairages différents, dont le fameux AIMO.



Zones RGB

Le packaging comprend :La souris, se sert des éléments-clés et phares de la marque pour permettre d'obtenir un périphérique équilibré et plaisant. Le châssis est entièrement en plastique pour un câble en caoutchouc. Ce dernier, là ou un fil en nylon tressé reste plus confortable, fait partie des quelques éléments justifiants le, afin de ne pas tropDotée d'une forme relativement basique, lapermet une utilisation ambidextre, si l'on fait l'impasse sur les boutons latéraux se situant sur le flanc gauche. Par ailleurs, sa taille ainsi que son envergure laissent libre cours à l'utilisation pour le grip de votre choix. La longueur des clics, que l'on connaît à présent depuis la version Kain de chez, permet de conforter cette idée.Le revêtement quant à lui est en plastique lisse sur la majeure partie de la souris. Petit point intéressant cependant, sur les flancs, on retrouve des aspérités en forme d'alvéoles permettant une meilleure prise en main et maintien. Là où, la Kain pouvait perdre en adhérence de par son revêtement lisse et doux,revient ici sur le principe en enjolivant leur périphérique tout en. Le ressenti final est assez agréable.Pour finir, les 68g de laen font une souris très légère. Associée à un gabarit maîtrisé, elle s'adapte à une grande majorité de mains. Attention toutefois si vous préférez les souris tout en longueur ou plus imposante. Le cœur de laest sa polyvalence.Le style de clic n'est pas nouveau pour le constructeur, mais nous sommes contents de les retrouver. Découvert lors de la sortie des souris Kain , leur forme rectangulaire et atypique donne un certain style à la souris aisément appréciable. Pour l'utilisation, nous reconnaissons les, toujours aussi performants dont le clic est légèrement bruyant.Concernant les boutons latéraux, ils sont au nombre de deux séparés par une frette. Rien à signaler, ils s'utilisent facilement et disposent d'un clic audible et marqué.Le bouton DPI se situe entre les deux clics et ne dispose pas de RGB. Nous regretterons simplement qu'. En contrepartie, le logiciel Swarm permet d'activer la synthèse vocale pour connaitre les DPI actifs. Un second bouton pour choisir le sens de sélection du profil aurait également été intéressant.Seule zone RGB de la souris, elle se situe à bonne hauteur pour une utilisation en toute simplicité. Le revêtement en caoutchouc cranté conforte une certaine précision. Lors de l'utilisation, les crans de sélection sont marqués et précis. Toutefois, à l'utilisation, la molette produit un son marqué. Il ne modifie en rien le confort de préhension, mais ne passe pas inaperçu en cas de roulis répétés.Avant toute chose, il est important de notifier que le prix de la souris ne dépasse pas les 30 €. Il est clair, en sachant cela, que l'intérêt principal deest de toucher un plus large public sans pour autant faire l'impasse sur les performances. Toutefois, le capteur est un point-clé pour une souris gaming et certainement là où l'économie sera la plus notable. Pour laon conserve donc la performance d'un capteur, dont on ne vante plus les mérites, mais sur une version légèrement antérieure et disposant d'un capteur optique et non Owl-Eye habituellement proposé parQuelles sont donc les contraintes direz-vous ? À cela nous répondrons : aucune ! En effet, bien qu'il soit moins performant que sur laavec une pointe max à 8 500 DPI contre 16 000 pour cette dernière, la différence ne sera appréciable que par les utilisateurs les plus exigeants, et encore. Nous constatons également que, contrairement à la concurrence,garde un standard en fréquence permettant un changement allant de 125 à 1000 Hz. Finalement, nous pouvons noter la présence de deux patins en PTFE permettant une glisse confortable.Comme à son habitude, le logicielvous demandera de faire une mise à jour afin de pouvoir intégrer la. Pour le reste, le logiciel vous donne une liberté de configuration non négligeable en comparaison des logiciels fournis pour des souris de même gamme. Lefait donc un travail propre et concis sur la configuration de vos différents matérielsIl faut toutefois savoir que les DPI ne se changent que par paliers de 100 et qu'aucun élément visuel ne permet de savoir le profil actuellement actif. Pour cela vous pouvez ajouter un effet audio, ce dernier est intéressant lors des changements de profil en jeu, mais ne permet pas de savoir à tout moment où vous vous situez parmi ces derniers.Une seuleest à relever sur la souris, au niveau de la molette. Sobre et efficace, c'est un petit bout de luminosité qui permettra un beau rappel pour celles et ceux qui disposent de plusieurs périphériqueset donc du Aimo intelligent.Si vous souhaitez vous procurer lavous la trouverez notamment sur Amazon, pour la somme de 29,99 euros au prix fort