AOC AGON PRO AG276QZD2, l'OLED QHD qui démocratise la performance

AOC promet un écran capable de conjuguer réactivité, contraste et accessibilité. Nous l'avons installé sur une configuration équipée d'une RTX 2070 pour voir s'il tenait ses promesses, même sans matériel dernier cri. Et autant le dire, l'expérience nous a agréablement surpris.

Caractéristiques principales

Taille : 27 pouces

: 27 pouces Résolution : 2560 × 1440 (QHD)

: 2560 × 1440 (QHD) Dalle : QD-OLED (Quantum Dot OLED, Samsung Display)

: QD-OLED (Quantum Dot OLED, Samsung Display) Taux de rafraîchissement max : 280 Hz

: 280 Hz Temps de réponse : 0,03 ms (annoncé)

: 0,03 ms (annoncé) Contraste : quasi infini (technologie OLED)

: quasi infini (technologie OLED) HDR : DisplayHDR True Black 400

: DisplayHDR True Black 400 Connectique : 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4, hub USB, sortie casque

: 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4, hub USB, sortie casque Ergonomie : hauteur, pivot, inclinaison, rotation

: hauteur, pivot, inclinaison, rotation Prix : environ 499 €

Un design simple mais réfléchi























































Une dalle QD-OLED qui transforme l'expérience de jeu

Une polyvalence qu'on n'attendait pas forcément

Un écran qui vise juste pour la majorité des joueurs

Une configuration à la volée qui facilite la vie























Ce qu'on en retient chez GAMEWAVE

Dès le déballage, l'AGON PRO AG276QZD2 inspire immédiatement confiance. Tous les éléments sont bien protégés et AOC a même pensé à un montage réalisable directement depuis le carton, ce qui limite les manipulations de la dalle et rassure les plus prudents. Dans notre cas, l'ensemble a tout de même été sorti pour proposer des photos plus cohérentes et détaillées.Le pied métallique donne une impression de robustesse sans devenir envahissant sur le bureau. Une fois l'écran fixé,. La hauteur ne se débloque vraiment qu'avec le poids de la dalle, le mécanisme reposant sur un ressort qui oppose un peu de résistance à vide, ce qui peut surprendre au premier montage. En revanche, le pivot en mode portrait n'est pas possible avec le pied d'origine, même si la présence d'un supportà l'arrière laisse la porte ouverte à ceux qui utilisent un bras articulé.Le cadre, fin et uniforme, s'inscrit dans une esthétique moderne et minimaliste. On reste loin des « armures » agressives souvent associées au marché gaming, ce qui permet au moniteur de s'intégrer facilement dans un setup plus sobre. Il faut simplement garder en tête que la partie supérieure n'offre que la dalle en prise,. AOC mise avant tout sur la sobriété, même si une petite zone RGB à l'arrière ajoute une touche lumineuse pour les amateurs d'ambiance colorée sans transformer l'écran en sapin de Noël.L'écran lui-même, ce qui facilite la mise en place et les éventuels ajustements. La qualité perçue reste bonne dans l'ensemble, même si certains éléments comme le passage de câbles en plastique paraissent un peu plus fragiles que le reste. En utilisation, l'inclinaison et la rotation latérale se font sans forcer, ce qui permet d'adapter la position selon le jeu, la lumière ambiante ou la posture choisie.Le montage comme le démontage restent rapides, et la compatibilitépermettra à beaucoup de joueurs de passer facilement sur un bras ou un support mural si besoin. L'AGON PRO AG276QZD2 donne alors l'impression d'un écran pensé pour durer et accompagner plusieurs évolutions de configuration sans devenir pénible à manipuler.Côté connectique, l'essentiel est bien là avec deux DisplayPort, deux HDMI 2.0, un hub USB et une sortie casque. En pratique, les DisplayPort restent le meilleur choix pour profiter du 240 Hz en 1440p sur PC. Les ports HDMI remplissent parfaitement leur rôle pour une console ou un boîtier de capture mais,, il faut accepter quelques concessions sur les, notamment pour le 120 Hz natif et certaines fonctions avancées de synchronisation.Une fois l'écran allumé, l'apport de la dallese fait sentir sans attendre. Les noirs deviennent réellement profonds, les scènes sombres gagnent en relief et les sources lumineuses ressortent avec une précision qui change la perception globale de l'image. Les couleurs sont plus riches, voire intenses pour les non-initiés, mais restent naturelles. Même sans calibration poussée, le rendu général natif apparaît équilibré, ce qui le rend immédiatement exploitable par la plupart des joueurs.Le duo 27 pouces et 1440p contribue lui aussi à cette bonne impression. La définition QHD apporte suffisamment de finesse pour profiter des détails, tout en restant raisonnable pour une configuration de milieu de gamme. Sur une(comme la notre), de nombreux jeux conservent une excellente fluidité, ce qui permet de profiter de la réactivité de l'OLED sans passer son temps dans les menus graphiques.En outre, le passage depuis une dalle VA met encore davantage ces qualités en évidence. La vivacité des couleurs renforce l'impression de fluidité, mais également d'immersion, avec un effet proche de celui ressenti en passant de la Nintendo Switch classique à sa version OLED, où chaque environnement semble soudain plus vivant et plus cohérent.Sur la partie HDR, le ressenti est plus nuancé. La dalle propose un rendu agréable mais ne vise pas l'effet « coup de poing » des écrans les plus lumineux du marché., d'autres préféreront. Dans les deux cas, l'important est que l'affichage garde une cohérence naturelle, sans dériver vers un rendu trop forcé.En jeu, l'apport concret est indéniable., tandis que les effets explosifs affichent davantage de détails. Arc Raiders, avec sa direction artistique déjà très marquée, profite particulièrement de cette profondeur, au point de rivaliser en immersion avec certains écrans incurvés testés auparavant. Ici, la dalle QD-OLED ne se contente pas d'embellir l'image, elle modifie réellement la manière dont l'univers du jeu est perçu et ressenti.Si l'écran brille clairement en jeu, il se défend aussi très bien dans un usage plus polyvalent. Pour du travail, de la navigation ou du visionnage de vidéos, l'AGON PRO AG276QZD2 reste agréable à l'œil, à condition de gérer correctement la luminosité de la dalle. Les angles de vision sont larges, ce qui permet de conserver une image stable même en se décalant légèrement sur le côté, et la gestion des reflets reste convenable tant qu'aucune source lumineuse directe ne se reflète dans la dalle.En bureautique,. Certains textes donnent l'impression d'être un peu trop nets ou trop tranchés, surtout si l'on vient d'un écran VA ou IPS plus doux. L'œil finit par s'y habituer, mais les utilisateurs sensibles ou ceux qui travaillent toute la journée sur cet écran auront tout intérêt à réduire légèrement la luminosité. Comme toujours, faire des pauses régulières reste une bonne pratique, quelle que soit la technologie utilisée.L'ergonomie participe aussi largement au confort général. Hauteur, inclinaison et rotation latérale se règlent facilement et permettent d'ajuster l'écran à sa posture plutôt que l'inverse. Associé à la compatibilité VESA, cela donne un moniteur qui trouve naturellement sa place dans un setup de jeu,, sans imposer de compromis gênants.L'AGON PRO AG276QZD2 n'essaie pas de décrocher tous les superlatifs techniques du marché. Il cherche plutôt à proposer un, ce qui en fait une proposition intéressante pour ceux qui veulent découvrir l'OLED à un prix, non pas réduit, mais plutôt modéré face à la concurrence.Grâce à ses noirs profonds, sa réactivité et son format bien pensé, l'écran offre une immersion que peu de modèles de cette catégorie peuvent égaler. Il devient rapidement une porte d'entrée crédible vers l'OLED pour les joueurs PC, sans obliger à investir dans une machine hors de prix ou dans un modèle 4K encore plus exigeant.Au quotidien, la gestion des réglages se révèle plutôt confortable. Un petit joystick situé à l'arrière droit donne accès à l'OSD, avec des menus clairs et réactifs qui évitent les manipulations interminables. Quelques secondes suffisent pour adapter la luminosité, changer de mode d'image ou désactiver l'alerte d'utilisation prolongée propre aux dalles OLED.Pour ceux qui préfèrent agir directement depuis Windows,. Il ne débloque pas de fonctions cachées mais rend les ajustements bien plus rapides. Changer de profil entre jeu, travail et vidéo devient alors une question de quelques clics, ce qui renforce la sensation d'un écran pensé pour accompagner plusieurs usages dans une même journée.Au terme de ce test, l'laisse une impression très cohérente. Cet écran ne mise pas uniquement sur sa fiche technique mais surtout sur le ressenti en jeu et au quotidien. L'image donne envie de relancer ses titres favoris, la fluidité renforce chaque session, et la polyvalence permet de l'utiliser aussi bien pour jouer que pour travailler.Sur certains jeux plus gourmands,, QHD et très haute fréquence. Cela rappelle surtout qu'un écran reste indissociable du GPU qui l'alimente, surtout lorsque plusieurs moniteurs sont branchés en même temps. Une fois les options ajustées, l'expérience reste cependant très convaincante et l'apport de l'OLED continue de se faire sentir.