Beyerdynamic MMX 150 wireless : Test d'un casque gaming qui mise sur l'essentiel

Avec son microphone détachable, sa double connexion sans fil et son rendu sonore travaillé, le MMX 150 wireless entend proposer une expérience complète sans multiplier les fonctionnalités. Après plusieurs jours à l'utiliser pour jouer, écouter de la musique et travailler, voici ce que vaut réellement le casque de beyerdynamic.

Caractéristiques principales

Type : Casque gaming circum-aural fermé disponible en Arctic White et Black

Casque gaming circum-aural fermé disponible en Arctic White et Black Connexion : Sans fil 2,4 GHz via dongle, Bluetooth et connexion filaire

Sans fil 2,4 GHz via dongle, Bluetooth et connexion filaire Compatibilité : PC, PlayStation®, Nintendo Switch®, smartphone et Xbox® en filaire

PC, PlayStation®, Nintendo Switch®, smartphone et Xbox® en filaire Autonomie : Annoncée jusqu'à 50 heures, avec recharge rapide de 15 minutes pour 5 heures d'utilisation

Annoncée jusqu'à 50 heures, avec recharge rapide de 15 minutes pour 5 heures d'utilisation Microphone : META VOICE détachable avec fonction Sidetone

META VOICE détachable avec fonction Sidetone Transducteurs : Dynamiques de 40 mm, réponse en fréquence de 20 Hz à 20 000 Hz

Dynamiques de 40 mm, réponse en fréquence de 20 Hz à 20 000 Hz Poids : 336 g sans câble

336 g sans câble Application : beyerdynamic

beyerdynamic Prix conseillé : 179 €







Unboxing

Voici ce que vous trouvez au déballage du casque :

Casque MMX 150 Wireless

Microphone META VOICE détachable

Dongle USB-C 2,4 GHz

Adaptateur USB-A vers USB-C

Câble USB-C

Câble USB-C vers jack 3,5 mm

Guide de démarrage rapide et documentation

Un design sobre et reconnaissable

Au premier regard, le MMX 150 Wireless adopte une silhouette sobre et relativement compacte, fidèle à l'identité visuelle de beyerdynamic. Notre modèle d'essai arbore une robe Arctic White agrémentée de touches orange, une association qui lui donne un peu plus de personnalité qu'un coloris entièrement noir. Les oreillettes sont recouvertes d'un tissu velours épais, tandis que l'arceau associe un revêtement en similicuir à une mousse généreuse sur sa partie supérieure.

Les commandes se concentrent principalement sous l'oreillette gauche autour d'une molette de volume, tandis qu'un bouton sur l'oreillette droite gère l'alimentation et la sélection du mode de connexion. Le microphone amovible vient quant à lui se fixer via un connecteur USB-C sur l'écouteur gauche.









Au premier contact, le casque laisse toutefois apparaître quelques petits compromis. Le châssis global se montre solide, mais la molette de volume dénote davantage. Son aspect fait un peu cheap et un léger jeu se fait sentir à l'utilisation. Rien de rédhibitoire au quotidien, mais une commande mieux finie aurait davantage collé au positionnement du casque.

L'ajustement s'effectue de manière classique via le coulissement des arceaux. L'ensemble reste correctement assemblé et ne souffre d'aucun défaut particulier de finition.













Un confort qui tient la distance

Une fois sur la tête, le MMX 150 Wireless se montre particulièrement agréable à porter. Les coussinets épais laissent suffisamment d'espace autour des oreilles et se montrent confortables, y compris avec des lunettes. Le bandeau se règle facilement et les oreillettes disposent d'une inclinaison suffisante pour s'adapter à différentes morphologies.

Avec ses 336 grammes, le casque n'est certes pas le plus léger de sa catégorie, mais ce n'est pas un élément qui nous a particulièrement gênés à l'utilisation. Le poids est bien réparti entre le serre-tête et les coussinets, avec suffisamment de mousse pour éviter une pression excessive. Après plusieurs heures d'utilisation, le MMX 150 Wireless reste ainsi agréable à porter, que ce soit pour jouer, travailler ou simplement écouter du contenu.

Le velours a toutefois ses petites contraintes. Il reste agréable au contact de la peau et suffisamment respirant, mais retient facilement les poils d'animaux et a tendance à conserver davantage la chaleur lorsque la température augmente. Le casque ne se plie pas non plus et ses oreillettes ne pivotent pas à plat, deux détails à prendre en compte pour le transport.











Une connectivité polyvalente

Le MMX 150 Wireless propose plusieurs possibilités de connexion avec un dongle 2,4 GHz à faible latence, du Bluetooth et une liaison filaire. Le premier sera naturellement privilégié pour jouer sur PC et les appareils compatibles, tandis que le Bluetooth permet de passer plus facilement à un smartphone ou à une console portable.

Nous avons notamment associé le dongle au PC et le Bluetooth à la Switch. Une fois les deux appareils mémorisés, le passage de l'un à l'autre se montre pratique grâce au bouton dédié. Celui-ci permet également de contrôler la lecture audio, ce qui évite de multiplier les commandes sur l'appareil connecté.

La première connexion Bluetooth est en revanche moins évidente. Il faut effectuer une manipulation au démarrage pour placer le casque en mode appairage, ce qui n'est pas forcément intuitif au premier essai. Une fois l'appareil enregistré, la reconnexion ne pose toutefois plus de problème.

Cette polyvalence constitue d'ailleurs un vrai avantage du MMX 150 Wireless. Là où certains casques sans fil multiplateformes existent en deux variantes dédiées à PlayStation ou Xbox, celui de beyerdynamic peut accompagner l'ensemble des principales consoles. Il faut simplement passer par le câble jack sur Xbox, le sans-fil n'étant pas disponible sur la console de Microsoft.











Un microphone qui remplit correctement son rôle

beyerdynamic met l'accent sur son microphone META VOICE. Côté ergonomie, la captation se coupe et se réactive d'une simple pression sur la molette de volume. La manipulation s'accompagne d'une LED témoin et d'un retour sonore suffisamment clair pour vérifier son état d'un coup d'œil.

Sur le terrain de la captation, le contrat est rempli. La voix ressort claire et équilibrée, sans saturer lors des hausses de ton ni disparaître quand le niveau baisse. Les consonnes explosives et sifflantes restent légèrement perceptibles malgré la présence de la bonnette anti-pop, sans pour autant déranger les échanges.

Le vrai bémol concerne l'ergonomie. Sa perche semi-rigide ne pouvant pas être relevée, il faut obligatoirement retirer la tige pour ne plus l'avoir devant le visage. Sa conception amovible permet d'éviter l'encombrement, mais un système rotatif permettant de la rabattre simplement aurait été nettement plus pratique au quotidien.

L'application Beyerdynamic

L'application beyerdynamic accompagne le casque et permet notamment de consulter le niveau de batterie, de modifier le rendu sonore, d'ajuster le Sidetone et d'effectuer les mises à jour du firmware.

Plusieurs préréglages sont proposés et il est également possible de modifier manuellement l'égalisation. Nous avons principalement utilisé les profils disponibles, sans ressentir le besoin de passer beaucoup de temps dans les réglages. Le rendu d'origine se montre déjà suffisamment équilibré pour une utilisation polyvalente.

L'application permet également de modifier certains comportements du casque ainsi que les annonces vocales. Elle reste donc assez complète, même si son interface, disponible en anglais, allemand et chinois, pourra décevoir les utilisateurs qui attendent une version française.













Un rendu sonore équilibré

beyerdynamic oblige, et sans modification particulière, le MMX 150 Wireless offre une restitution sonore très équilibrée. Les basses se montrent bien présentes sans écraser le reste du spectre, tandis que les voix et les détails restent clairement définis. Cette polyvalence lui permet de dépasser le strict cadre du jeu vidéo pour s'adapter aussi bien à l'écoute musicale qu'au visionnage de contenus vidéo.

La scène sonore suit la même philosophie. Les différentes sources se positionnent avec précision, permettant notamment de localiser sans difficulté les bruits de pas, les tirs et les déplacements adverses.

Plutôt que d'imposer une spatialisation virtuelle trop agressive et souvent artificielle, la marque mise sur un rendu stéréo particulièrement lisible. Le signal conserve ainsi toute sa cohérence sans altérer le timbre d'origine, tout en offrant un repérage spatial très efficace sur les titres compétitifs.

Une autonomie qui tient ses promesses

beyerdynamic annonce jusqu'à 50 heures d'autonomie. Après une semaine d'utilisation comprenant notamment deux journées complètes et un week-end, notre exemplaire disposait encore d'une réserve confortable. Le niveau de batterie est par ailleurs annoncé vocalement à chaque allumage, ce qui permet de connaître rapidement l'état du casque.

La recharge rapide permet de récupérer jusqu'à 5 heures d'utilisation en 15 minutes, une fonction pratique lorsqu'il faut rapidement récupérer suffisamment d'autonomie avant une nouvelle session.

Sur ce point, le MMX 150 Wireless tient donc ses promesses et évite de transformer la recharge en contrainte régulière, ce qui reste particulièrement appréciable pour un casque destiné à accompagner plusieurs usages au quotidien.