Caractéristiques

Interface : USB 2.0, Type B (nécessite un pilote)

USB 2.0, Type B (nécessite un pilote) Entrée Micro : XLR (Equilibré) / 6.3mm (Embout unique) x 1

XLR (Equilibré) / 6.3mm (Embout unique) x 1 Line In : 3.5mm TRS, Stéréo x 1

3.5mm TRS, Stéréo x 1 Entrée Console : Entrée Optique (Toslink) x 1

Entrée Optique (Toslink) x 1 Entrées Numériques : Piste Numérique x 3

Piste Numérique x 3 Sortie Casque : 3.5mm TRS, Stéréo

3.5mm TRS, Stéréo Line Out : 3.5mm TRS, Stéréo

3.5mm TRS, Stéréo Mix en Sortie (Instances Indépendantes): Mix Créateur Mix Public

Taux d'échantillonnage : jusqu’à 96kHz, 24 bits

jusqu’à 96kHz, 24 bits Effets du microphone : Noise Gate, Réverbération, Compresseur, Equalizer

Noise Gate, Réverbération, Compresseur, Equalizer Fréquence de réponse : 10Hz à 20kHz

10Hz à 20kHz Plage Dynamique : 114 dB

114 dB Panneau Ecran : Ecran tactile IPS 5" CTP

Ecran tactile IPS 5" CTP Widgets : Grille Interactive & Personnalisable

Grille Interactive & Personnalisable Encodeurs Rotationnels : 6

6 Eclairage : RGB

RGB Boutons de Fonctions : 4

4 Bouton d’Alimentation : Oui

Oui Alimentation : Standard 12V DC, Centre Négatif, 1.5A

Standard 12V DC, Centre Négatif, 1.5A Consommation : <7W

<7W Dimensions (W x D x H) : Sans Support : 21.7 x 14.5 x 6.1 cm Avec Support : 21.7 x 14.5 x 9.4 cm

Poids: Sans Support : 0.702 kg Avec Support : 0.847 kg



Unboxing

Live Streamer NEXUS (AX310)

Support Magnétique

Câble USB 2.0 Type B vers Type A (1.8 m / 5.9 ft.)

Câble Audio TRS 3.5 mm (1.8 m / 5.9 ft.)

Adaptateur 3.5 mm vers 6.3 mm

Alimentation Secteur

Guide de Démarrage

Le Duo Nexus & Micro

Tout en un

Sortie Casque

Line Out

Entrée Micro (XLR/6.3mm)

Line In

Entrée Console Optique

Port USB

Alimentation

Interface

Table de Mixage

Audience et créateur Mix

Console de commande



En bref et suite avec l'évolution de l'écosystème

Voici ce que contient le coffret duSi nous allons parler plus en détail ici du modèleplus communément nommé, il ne faut pas oublier la volonté d'de proposer un ensemble complémentaire. Il ne sera donc pas rare de le voir associer au, leur nouveau microphone en XLR. De plus, nous notons que les boîtes de chaque produit font référence l'un à l'autre. Pour les plus curieux, retrouvez notre article concernant le MIC 330 de chez AVerMedia afin de vous faire une idée de l'intégration logiciel ainsi que de l'ensemble des possibilités. Point fort, le microphone associé ne dépasse pas la centaine d'euros.Avant de commencer, faisons un point rapide sur l'ensemble des fonctionnalités proposées par le. Il faut savoir que la volontéici est de proposer un produit, pour accompagner les créateurs de contenu sur leurs projets quotidiens. C'est ainsi que fait apparition le, qui propose une alliance entre Mixer Audio et Console de Commandes. Afin de simplifier l'information, il faut réfléchir au produit comme étant la fusion entre un Stream Deck, une table de mixage et une interface comme laLors du premier contact avec le périphérique, c'est un réel OVNI qui fait son apparition. Pour les néophytes, c'est un nombre conséquent de possibilités qui s'offrent à vous. Malgré la mise à disposition du logiciel Nexus délivré par, il faut un certain temps d'adaptation avant de comprendre l'ensemble des possibilités. Pour synthétiser, le produit dispose sur sa face avant d'un écran tactile de 5" accompagné de quatre boutons poussoirs ainsi que six molettes de contrôle de volume. Concernant l'arrière, on y trouve le bouton marche/arrêt ainsi que l'ensemble des entrées physiques telles que :Vous allez devoir prendre l'habitude de naviguer dans les différents menus ainsi que sur le manuel pour comprendre l'ensemble des possibilités du. Voici, qui suit, un condensé et avis sur les grands points du produit.Les utilisateurs de microphones ou désireux d'obtenir un meilleur rendu sonore ne sont pas sans connaître l'utilité d'une interface. Pour notre cas, nous utilisons actuellement la Scarlett 2i2 qui nous permet de récupérer un son de qualité, mais également de faire la liaison entre notre micro XLR et l'ordinateur. En effet, il s'agit du seul moyen, hors table de mixage, pour permettre la récupération et l'utilisation d'un microphone de ce type. À savoir également que, selon si ce dernier est à condensateur ou dynamique, la méthode d'utilisation diffère légèrement.Les microphones à condensateur demandent une interface capable de gérer une alimentation fantôme (48V). Pour celles et ceux qui souhaitent en apprendre un peu plus ou simplement mieux comprendre, nous vous invitons à lire notre article sur le Blue Spark SL (microphone à condensateur XLR) . LeNexus propose l'utilisation de tous les types de microphones, en faisant un simple réglage sur le logiciel. Attention toutefois, ces produits sont souvent très sensibles, assurez-vous donc d'utiliser le bon procédé dans le but de ne pas détériorer votre matériel. Concernant le, complémentaire au Nexus, il s'agit d'un microphone Dynamique qui ne nécessite pas d'alimentation fantôme.Pour finir, la zone arrière du Live Streamer Nexus profite d'une double sortie pour l'écoute. Lepermet de brancher des enceintes, tandis que ledes écouteurs/casques. Il est toutefois possible d'en utiliser un seul pour les deux activités, néanmoins, nous regrettons qu'ils ne soient pas situés sur la face avant en cas de modifications fréquentes du moyen d'écoute. Il faudra pour cela retourner le périphérique. De plus, si vous disposez d'un casque équipé d'un câble assez court, vous serez rapidement en butée.Ledispose ainsi de six entrées numériques qu'il faudra régler directement depuis le logiciel et votre PC afin d'obtenir les retours voulus. De ce fait, baisser le son de Discord ou régler le son d'un jeu par rapport à celui du système n'aura jamais été simple. Nous constatons égalementafin de récupérer le meilleur rendu sonore possible.Néanmoins, il est important de noter que les consoles de la nouvelle génération que sont lesne disposent pas d'un tel port. Pour cela, il faudra se munir d'un convertisseur HDMI/optique, ce qui engendre des frais supplémentaires. Pour celles et ceux qui l'utilisent depuis leur ordinateur, il n'est pas possible de faire passer un son dans la sortie «». Pour l'utilisation de logiciel comme ReCentral, il faudra simplement intégrer le jeu à une sortie différente telle que «Game ».Afin d'aller toujours plus loin dans la configuration, il est possible de dissocier le son que vous entendez de celui que vous diffusez. Pour cela, il suffit simplement d'activer le « Dual Mix » puis de configurer l'ensemble des retours audio selon votre convenance. À noter qu'il est également possible de muter le retour micro de cette façon, mais nous n'avons pas trouvé le moyen de simplement réduire le volume du retour.En effet, les deux volumes micro semblent liés à la sortie « Chat Mic » qui est celle utilisée par l'ensemble des applications pour récupérer le son du microphone. Espérons que ce souci soit réglé dans les mises à jour à venir. Pour le reste, après une configuration adéquate, vous serez en mesure de maîtriser l'ensemble de vos sorties sonores, qu'il s'agisse de la partie audience ou créateur, de quoi adapter l'ensemble à vos envies.Nous y reviendrons dans la partie qui suit, mais l'écran tactile permet de régler un certain nombre de commandes dans le but d'avoir un contrôle total sur votre périphérique. Que ce soit pour avoir un visuel sur les configurations, muter certaines sorties ou en modifier d'autres, de nombreuses possibilités s'offrent à vous. Pour finir, les molettes sont également cliquables pour les mutes à la volée.Comme son nom l'indique, il s'agit de pouvoir régler l'ensemble des applications ou interactions avec votre PC ou vos différents logiciels. Néanmoins, nous avons certainement affaire ici de la partie la moins développée du produit. Si elle permet de configurer et gérer certains logiciels de stream tels que OBS ou Streamlab, les utilisateurs de Xsplit seront déçus de ne rien trouver à se mettre sous la dent.Il permet également d'obtenir certaines informations directement en stream, mais une nouvelle fois avec quelques manques. On retrouve Twitch et YouTube, mais on oublie DayliMotion ou Mixer. Même si ces plateformes sont bien moins utilisées, elles n'en restent pas moins disponibles à l'utilisation. Cependant, si l'on passe outre les certains manques de la console, qui s'apparente de loin à un StreamDeck, il n'en reste pas moins performant et pratique d'utilisation. De nombreuses fonctionnalités sont disponibles autant sur le changement de scènes pour les logiciels de stream, que l'intégration de sons ou modifications système à la volée en passant par le lancement d'application et des intégrations textes.Pour finir, on note que leest encore assez rigide sur le placement des cadres ainsi que les modifications disponibles. De ce fait, il est impossible de changer la taille des intégrations. Il est également impossible de créer des dossiers permettant d'ouvrir de nouvelles pages plus facilement. Le logiciel permet la configuration de cinq pages différentes qu'il est possible d'utiliser par le biais d'un simple slide sur l'écran. Pratique, mais très vite contraignant si vous devez rapidement naviguer entre chacune.Le Liveest une aubaine pour l'ensemble des joueurs ou créateurs de contenu qui sont à la recherche d'un produit performant et polyvalent à moindre coût, même si 350 € reste un beau budget (sans compter les 99€ du microphone pour celles et ceux qui le souhaitent). Néanmoins, si les parties interface et mixage semblent complètes et performantes, on note une légère faiblesse sur la partie console de commande.s'en excuse en annonçant des évolutions au fil des mois dans le but d'agrandir leur écosystème et plaire toujours plus aux créateurs. Notre avis personnel serait de voir arriver par la suite, en plus de nouvelles fonctionnalités, des périphériques capables de s'intégrer plus facilement à l'écosystème, dédiés aux créateurs de contenu, tels qu'un système d'éclairage (puisqu'il est impossible de gérer, par exemple, des lumières Elgato via le Nexus).