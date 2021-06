Caractéristiques

Type : Microphone Dynamique

Microphone Dynamique Directivité : Cardioïde

Cardioïde Branchement : XLR

XLR Réponse en Fréquence : 50Hz ~ 18KHz

50Hz ~ 18KHz Sensibilité: -52 dB ± 3 dB AT 1 KHz (1V/Pa)

-52 dB ± 3 dB AT 1 KHz (1V/Pa) Alimentation Fantôme: Non Nécessaire

Non Nécessaire Dimensions ( ⌀ x L): 56 x 167 mm (2.20 x 6.57 in)

⌀ 56 x 167 mm (2.20 x 6.57 in) Poids: Micro 530.6 g / Support 95.8 g

Unboxing

Live Streamer MIC 330 (AM330)

Câble XLR (3.0 m)

Anneau de Couleur Interchangeable

Adaptateur de Filetage

La famille AVerMedia

AM133 : il s'agit d'un micro omnidirectionnel qui se veut facilement transportable de par son aspect compact ainsi que son faible poids. Son câble multibroche ainsi que son pied en métal confirment sa volonté de polyvalence.

: il s'agit d'un micro omnidirectionnel qui se veut facilement transportable de par son aspect compact ainsi que son faible poids. Son câble multibroche ainsi que son pied en métal confirment sa volonté de polyvalence. AM310 : ce microphone sera bien plus pour une utilisation en intérieur et sur PC puisque alimenté par USB. Il accompagnera la plupart des joueurs et créateurs de contenu, qui sauront apprécier son aspect Plug and Play. Aucun logiciel ni mise à jour à installer.

: ce microphone sera bien plus pour une utilisation en intérieur et sur PC puisque alimenté par USB. Il accompagnera la plupart des joueurs et créateurs de contenu, qui sauront apprécier son aspect Plug and Play. Aucun logiciel ni mise à jour à installer. AM330 : dernier microphone de la marque dont nous parlons dans cet article et qui a pour particularité d'avoir une connectique XLR.

Châssis

Cardioïde

Utiliser avec le Live Streamer Nexus

Logiciel

Le retour audio en vidéo

Voici le contenu de la boîte avec laquelle arrive leAvant toute chose, il est important de noter que lefait partie d'un ensemble de microphones polyvalents, mais est le premier à faire son apparition doté d'une connectique en XLR. Il ne reste plus qu'à choisir le microphone adapté à vos envies et besoins.Même si la plupart d'entre vous cherchent un microphone adapté à la voix ou au podcast, en général, n'oubliez pas de répertorier vos besoins ainsi que vos passions dans le but d'obtenir le micro qui correspond autant à votre budget qu'à vos attentes.ne fait pas dans la dentelle et propose, avec ce nouveau microphone, un produit robuste à l'aspect professionnel. Ce dernier est équipé d'un sélecteur ON/OFF (magnétique) très utile, mais que l'on aurait aimé voir plutôt sur la partie supérieure et non inférieure du micro. Si l'utilisation n'en est pas plus difficile, sans retour visuel il devient difficile de savoir si le micro est sur ON ou OFF d'un simple coup d'œil.Enfin, on constate que le microphone arrive dans nos foyers sans méthode de support. Bien qu'il dispose d'un, on regrette qu'il n'en ait pas un attitré. Par ailleurs, aucun communiqué concernant la sortie d'un tel produit chezpour le moment.À l'inverse d'une majorité de microphones, actuellement équipés de plusieurs capsules d'enregistrement permettant de changer le mode d'utilisation pour s'adapter à de l'interview ou de l'enregistrement de groupe, lemet toute sa stratégie sur une capsule cardioïde poussée et maîtrisée. Pour les néophytes, voici une représentation permettant de comprendre plus en détail comment fonctionne la réception du microphone et, par défaut, l'emplacement le plus adapté à une bonne détection.Concernant le microphone, nous reviendrons plus en détail sur les différentes possibilités de configurations que propose le Duo dans la partie « Logiciel ». De plus,n'est pas attitré au Nexus . Il sera donc possible de l'utiliser avec une large gamme de microphones, qu'ils soient dynamiques ou à condensateurs. Vous retrouverez de plus amples détails sur le produit dans notre article sur le Live Streamer Nexus À lui seul, le microphonene dispose pas de logiciel. Si vous disposez d'une interface, à moins de passer par un logiciel tiers, lesera notifié comme plug and play. Cependant, l'intérêt est révélé lors de son utilisation avec le. Les deux produits sont complémentaires et quasiment indissociables pour une utilisation optimale. Sans entrer dans les détails, lepermet de modifier l'ensemble des configurations du micro pour ceux qui ont un. Pour les autres, pas de panique,. Il vous faudra toutefois y aller à tâtons pour comprendre l'impact de chaque valeur.La partie microphone du logicielvous laisse le choix entre trois types de réglages. Tout d'abord, les modifications concernant le retour micro ainsi que le gain, ensuite le type de microphone utilisé allant de XLR Dynamic à 6.3 mm en pensant par les micros à condensateur demandant une alimentation fantôme (48V), pour finir l'ensemble des modifications sur le rendu tel que le Noise Gate, l'écho ou l'égaliseur dont voici les menus plus en détail.Pour finir, on note que, malgré la fonctionnalité mute sur le retour audio du microphone dans la partie créateur, à l'heure où nous écrivons, il est impossible de modifier le volume de retour audio créateur sans baisser également celui du « Chat Mic » qui est utilisé pour l'ensemble des canaux de communication. De plus,, il arrive souvent de le laisser à 100 % rendant le retour microphone assez fort pour une écoute classique.Voici finalement l'information qui vous intéresse le plus,. C'est effectivement une bonne nouvelle puisque le micro profite d'un ensemble professionnel autant sur l'aspect extérieur qu'intérieur. Le filtre-Pop intégré fait son travail à la perfection (à condition de ne pas accentuer non plus) et les réglages disponibles depuis le logiciel Nexus permettent d'adapter votre voix à votre environnement, mais également à vos attentes. Petit bémol cependant, même si le rendu est qualitatif et fidèle, la détection peut s'avérer plus lointaine, vous obligeant à garder le microphone à 100 %, ce qui ne laisse pas un grand battement concernant la configuration sur ce point.Pour celles et ceux qui souhaitent avoir un aperçu du retour audio concernant le nouveau microphone, nous vous invitons à regarder les streams ou rediffusions de la chaîne twitch GAMEWAVE