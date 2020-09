Caractéristiques

Type : Membrane renforcée

Membrane renforcée Switches : Silencieux Steelseries

Silencieux Steelseries N-Key Roll Over : 24 touches

24 touches Câble : USB 2.0 en plastique souple noir de 1,8 m

USB 2.0 en plastique souple noir de 1,8 m Dimensions : 444.7 mm(L) x 151.62 mm(l) x 39.69 mm(h)

444.7 mm(L) x 151.62 mm(l) x 39.69 mm(h) Éclairage : RGB

RGB Touches multimédias : Oui lolette + bouton Pause / Play

Oui lolette + bouton Pause / Play Anti-Ghosting : 100 %

100 % Poids : 816g

816g Compatibilité : PC / Xbox / Mac / PS4

PC / Xbox / Mac / PS4 Logiciel : Steelseries Engine 3

Steelseries Engine 3 Prix : 79,99 €

Unboxing

le clavier Apex 3

Un repose-main magnétique

Un guide d'utilisation.

châssis et composants

Le châssis

Le repose-poignets

Le choix des switchs

Le logiciel Steelseries engine

Les configurations possibles

Raccourcis clavier : c'est ici que se retrouvent répertoriés toutes les zones de touches ainsi que les raccourcis clavier possibles. L'éditeur de macro se situe aussi dans cette section.

c'est ici que se retrouvent répertoriés toutes les zones de touches ainsi que les raccourcis clavier possibles. L'éditeur de macro se situe aussi dans cette section. Éclairage : comme son nom l'indique, cette section permet de régler l'éclairage et les effets de lumière de votre clavier. Changez ainsi la vitesse, la taille, l'ondulation ou même les couches réactives afin d'établir le meilleur profil possible pour votre utilisation quotidienne.

comme son nom l'indique, cette section permet de régler l'éclairage et les effets de lumière de votre clavier. Changez ainsi la vitesse, la taille, l'ondulation ou même les couches réactives afin d'établir le meilleur profil possible pour votre utilisation quotidienne. Paramètres : c'est surtout pour changer la langue du clavier ainsi que la fréquence d'interrogation qui est proposée en quatre profils allant de 125 à 1000 Hz.

Les effets de couleurs

Les plus d'engine

Rendu à l'écrit et en jeu

C'est une boîte assez classique qui détient votre périphérique, bien plus que celle du Apex Pro qui proposait une ouverture en glissant le carton. Pas de soucis toutefois sur la qualité de packaging qui permet, au besoin, de l'utiliser pourle périphérique. La boîte contient :L'ensemble des composants et de la matière choisis lors de l'élaboration du clavier permettent d'obtenir unqui s'adaptera plus ou moins à vos envies. La robustesse ainsi que le maintien sont de mise afin d'obtenir un périphérique durable.La mise en avant du clavierest faite sur son aspect étanche et ses nouveaux switchs membranes renforcés. Le reste est donc gardé en classique avec unrigide. Le clavier se retrouve donc allégé et facile d'utilisation et de placement. Nous retrouvons par ailleurs le fameux triple passage de câble sous le clavier assez représentatif de la marque. L'aspect extérieur du clavier quant à lui donne l'impression deavec dix zones bien distinctes.On aurait presque voulu le voir associé à despour donner un meilleur aspect au clavier. Certains concurrents proposent aussi des zones ouvertes, mais parfois plus profondes qui deviennent facilement un nid à poussières ou autres déchets. Ici,a maîtrisé l'ouverture pour qu'elle soit facile d'accès sans stocker des impuretés inutilement. Nous reviendrons sur ce point dans la partie concernant les switchs.Nous l'avons déjà vu lors de la présentation du clavier Apex Pro , mais le choix de revêtement, bien qu'il soit confortable et agréable pour une utilisation quotidienne reste tout de même assez contraignant pour le nettoyage. Pour donner le même exemple, la texture ressemble à celle de la Kain 200 . Elle est ainsi, mais aura tendance à facilement récupérer la poussière ou les taches. Son aspect légèrement "granuleux" rend un peu plus difficile son nettoyage. Par contre, si vous le laissez à l'abri de toute altération, c'est unet de maintien qui vous attend, surtout si on le combine aux switchs performants dont il est équipé.L'accroche au clavier est réalisée via un système de magnétisme. Contrairement à ce que nous pourrions croire, ce dernier ne se défait pas facilement eten cas de déplacement un peu sec de votre part. Il dispose par ailleursempêchant le tout de glisser sur votre bureau. Concernant l'inclinaison du clavier, qui a aussi une grande importance, surtout lorsqu'il est couplé à un repose-poignet, nous retrouvons ici deux inclinaisons, dont une à plat et l'autre sur un angle approximatif de 30°.Mit en avant par la marque lors de la sortie du Apex 3, les switchs de ce dernier sont quelque peu différents. Là où nous avons maintenant l'habitude de côtoyer des activateurs mécaniques,propose ici une variante des. La différence ici est qu'ils sont étudiés pour tenir un bon nombre de frappes à l'égal des mécaniques. L'intérêt final est surtout d'accueillir une utilisation douce et légèrement molle. On réduit donc drastiquement le bruit produit, mais aussi lesignificatif des. Déstabilisants au début, nous finissons par nous y faire assez rapidement et même de les trouverComme nous le disions plus haut, les touches sont surélevées et laissent entrevoir un espace d'ouverture localisantbien distinctes du clavier. Au premier abord ce n'est pas visuellement plaisant, surtout lorsqu'on a l'habitude des claviers compacts ou à mécaniques serrées voir. Cependant, nous mentionnerons le confort d'utilisation qu'il en résulte puisquele châssis à chaque frappe. Nous l'avons déjà remarqué avecet la sensation est réellement désagréable. Ici, les touches ont une course libre pour un rebond deToutefois, contrairement au clavier Apex Pro, aucune configuration ou modification ne pourra être appliquée sur les switchs du Apex 3. Il s'agit là d'un clavier plus accès sur le confort que l'aspect compétitif.Comme tout périphérique haut de gamme, le clavier Apex 3 se doit d'être accompagné d'un logiciel afin de leà votre façon de jouer ou d'écrire tout en profitant du maximum de ses capacités.Lors de l'ouverture du logiciel, plusieurs choix s'offrent à vous :Pour le coup, la configuration du RVB chez Steelseries et surtout dans la gamme Apex est mise en avant. L'éclairage proposé n'est pas agressif et a même tendance à tirer sur le pastel. Alors oui, si vous souhaitez obtenir un clavier qui sert de boule disco à votre configuration ce n'est peut-être pas le bon choix. Par contre, il s'adapte facilement aux autres périphériques RVB sans en prendre le contrôle. De jour comme de nuit il reste agréable à regarder. Bien que de nombreux modes soient déjà intégrés, rien ne vous empêche de modifier l'éclairage à votre guise. De plus, les périphériquespeuvent se synchroniser afin d'avoir une configuration aux couleurs optimisées.Certaines applications utilisent aussivous permettant d'en savoir plus sur les actions en cours. Pour finir, le clavier dispose de dix zones bien précises d'éclairage que vous pouvez régler à votre guise pour obtenir un rendu mixte.L'avantage du logicielest sa compatibilité avec un certain nombre de logiciels et jeux. Ceux en votre possession apparaîtront directement dans l'application, mais ne vous assureront pas forcément une personnalisation du clavier. Pour cela il faut se référer à la partiedu logiciel qui référence les jeux et applications qui permettent une modification du périphérique.Certains jeux et applications phares sont disponibles, cependant nous remarquons assez vite. Il faudra attendre que la marque décide d'étendre les partenaires disponibles.Bien que le claviern'ait pas vocation à révolutionner le monde du périphérique gaming, il n'en reste pas moins intéressant et complet. Nous retrouvons un clavier qui dispose deà une utilisation journalière autant pour l'écrit que pour le jeu. Nous ne pouvons pas modifier les courses de switchs ni même la vitesse de réponse, mais est-ce vraiment important ? Il est "et propose même l'installation du logiciel à son branchement. C'est un pointlorsque l'on sait que certains concurrents demandent l'installation de trois ou quatre logiciels pour réussir à être opérationnel et cela en cherchant sur tous les sites possibles.Si vous cherchez un clavier qui ne vous surprendra pas avec un vice caché ou des, alors leest fait pour vous. Les switchs sontd'utilisations et l'accès à un panel multimédia, bien qu'assez restreint, permet une utilisation assez complète. Nous regretterons cependant que la texture du repose-poignets prenne autant la poussière et les tâches ainsi qu'un prix qui mériterait d'êtreSi vous souhaitez mettre la main sur le, vous pouvez vous le procurer directement via Amazon, pour la somme de 79,99 € lorsqu'il n'est pas au centre d'une promotion.