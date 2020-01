C'est lors du computex 2019 que le clavier Apex Pro a été dévoilé par Steelseries. Annoncé comme innovateur surtout grâce à ses nouveaux switchs OmniPoints, nous avons eu l'occasion de le tester.

Caractéristiques

Unboxing

châssis et composants

Un châssis solide



Le choix des switchs OmniPoint

Le choix OLED

Le logiciel Steelseries engine

Les configurations possibles

Raccourcis clavier : c'est ici que se retrouvent répertoriés toutes les zones de touches ainsi que les raccourcis clavier possibles. L'éditeur de macro se situe aussi dans cette section.

c'est ici que se retrouvent répertoriés toutes les zones de touches ainsi que les raccourcis clavier possibles. L'éditeur de macro se situe aussi dans cette section. Activation : les fameux switchs OmniPoint. Il vous est possible de régler le niveau d'activation de chaque switch et cela indépendamment avec une valeur allant de 1 à 10.

les fameux switchs OmniPoint. Il vous est possible de régler le niveau d'activation de chaque switch et cela indépendamment avec une valeur allant de 1 à 10. Éclairage : comme son nom l'indique, cette section permet de régler l'éclairage et les effets de lumière de votre clavier. Changez ainsi la vitesse, la taille, l'ondulation ou même les couches réactives afin d'établir le meilleur profil possible pour votre utilisation quotidienne.

comme son nom l'indique, cette section permet de régler l'éclairage et les effets de lumière de votre clavier. Changez ainsi la vitesse, la taille, l'ondulation ou même les couches réactives afin d'établir le meilleur profil possible pour votre utilisation quotidienne. OLED et paramètres : vous pouvez facilement changer l'image présente sur la partie OLED ainsi que régler la région du clavier. Pour les plus artistes d'entres-vous, la section OLED permet aussi de réaliser vos propres dessins à appliquer sur cette zone.

Les effets de couleurs

Les plus d'engine

En jeu et utilisation quotidienne

MécaniqueOmniPoint réglables sur une partie du clavierOuiUSB 2.0 en plastique souple noir de 1,8 m436.7 mm(L) x 139.2 mm(l) x 40.3 mm(h)RGBOui + écran LED100 %970gSteelseries Engine 3229,99 €C'est une boîte assez classique qui détient votre périphérique, ce dernier est toutefois bien protégé avec en primepour éviter toute détérioration. La boîte contient le clavier, un repose-main magnétique ainsi qu'un guide d'utilisation.Les composants ainsi que la matière choisie pour un clavier en disent long sur sadans le temps.Le clavierest annoncé comme étant en alliage d'aluminium de qualité aéronautique et de série 5000. C'est un choix extrêmement judicieux surtout lorsque l'on sait que lessont composés de magnésium. Ce derniersans pour autant rajouter du poids puisqu'il est. Avec un encombrement légèrement moindre que la plupart des claviers, il se montreet optimisé pouret sans gêne.Concernant le repose-poignets, sa texture ressemble légèrement à ce que propose le revêtement de la Kain 200 . Cependant, bien que l'effetsoit intéressant et agréable lors d'une, il récupère très facilement la poussière qui aura ainsi du mal à s'enlever d'un coup de main. L'accroche au clavier est réalisée via un système de magnétisme. Contrairement à ce que nous pourrions croire, ce dernier ne se défait pas facilement eten cas de déplacement un peu sec de votre part. Il dispose par ailleursempêchant le tout de glisser sur votre bureau.Pour les finitions,dote son clavier d'un port USB se situant à l'arrière du périphérique ainsi que d'un passage de câble àqui se trouve sous le clavier. Bien entendu, il est aussiafin de pouvoir lui donner une légère inclinaison.C'est l'élément phare de la communication deconcernant le clavier Apex Pro. Annoncé comme « le plus grand bond en avant en matière de claviers mécaniques » l'arrivée des switchs annonce aussi un nouveau type de configuration. Sans rentrer totalement dans les détails,à un temps de réponse depour les cherry avec en prime une durabilité decontre 50 pour les cherry. Les constructeurs ont depuis longtemps réussi à proposer des switchs à l'utilisationet pourtant c'est encore un palier de passé ici.De plus, grâce au logicielsur lequel nous reviendrons plus tard, il est possible de régler la course d'activation des switchs afin de l'adapter selon vos préférences. Toutes les configurations qui naviguent autour de ces switchs sont un atout non négligeable pour toutcherchant à s'améliorer dans les moindres détails. Toutefois, pour un joueur occasionnel, il s'agit de configurations légèrement trop poussées qui nepour une utilisation dite "classique".À noter que les touches équipées des interrupteurs OmniPoint sont lesles plus utilisées de votre clavier. Pour le reste il s'agit deCe n'est pas nouveau, l'affichage LED sur les claviers permet d'obtenirsur vos jeux ou actions en cours. Lorsque vous ne l'utilisez pas, vous pouvez intégrer l'image de votre choix à condition de bien la recadrer pour qu'elle puisse rentrer dans l'écran sans déformation.Attention toutefois,ne fonctionne pas avec tous les jeux et applications, mais seulement ceux en relation avec le logicielqui sont notifiés dans la partie application. Prenez donc le temps de faire le tour des jeux et effets disponibles.Comme tout périphérique haut de gamme, le clavier Apex Pro se doit d'être accompagné d'un logiciel afin de leà votre façon de jouer ou d'écrire tout en profitant du maximum de ses capacités.Lors de l'ouverture du logiciel, plusieurs choix s'offrent à vous :Le claviermet à notre disposition une multitude de configurations possibles concernant le. Bien que de nombreux modes soient déjà intégrés, rien ne vous empêche de modifier l'éclairage à votre guise. De plus, les périphériquespeuvent se synchroniser afin d'avoir une configuration aux couleurs optimisées.Certaines applications utilisent aussivous permettant d'en savoir plus sur les actions en cours. Pour finir, lorsque vous utilisez les raccourcis clavier, certaines zones s'illuminent pour vous annoncer lesL'avantage du logicielest sa compatibilité avec un certain nombre de logiciels et jeux. Ceux en votre possession apparaîtront directement dans l'application, mais ne vous assureront pas forcément une personnalisation du clavier. Pour cela il faut se référer à la partiedu logiciel qui référence les jeux et applications qui permettent une modification du périphérique.Certains jeux et applications phares sont disponibles, cependant nous remarquons assez vite. Il faudra attendre que la marque décide d'étendre les partenaires disponibles.Ce clavier est tout simplement fluide et performant pour tous les types de jeux. L'utilisation pour l'écriture d'articles est aussi très confortable avecet configurable. Il s'adapte facilement à n'importe quel autre périphérique même sans choisir une marque identique. En bref, il s'agit d'un clavier performant, durable et complet, mais qui sera surtout dédié aux joueurs souhaitant obtenir