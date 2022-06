Stardew Valley : Conseils pour explorer les mines

Quelques conseils pour explorer les mines sur Stardew Valley

Ne transportez que le strict minimum

Prenez de la nourriture

Organisez votre exploration

Durant votre aventure sur, vous serez amenés à explorer les différentes mines disponibles sur le jeu. Il s'agit de lieux regorgeant de ressources et items utiles, mais aussi de créatures qui ne manqueront pas de vous attaquer. De ce fait, voiciAvant même de vous rendre dans les différentes mines disponibles sur. Déposez dans un coffre ou tout autre espace de stockage les items que vous jugez précieux et que vous ne voulez pas perdre.Par ailleurs,. Les mines étant des lieux regorgeant de ressources à récupérer, vous aurez besoin de beaucoup d'espace, dans votre inventaire . Ainsi, nous vous conseillons de ne garder que vos outils. Le plus important étant votre pioche et votre épée.Une fois que vous avez effectué un tri dans votre inventaire et que vous vous êtes équipés des outils que vous pensez les plus utiles,. En effet, en fonction de votre progression sur, votre jauge d'endurance est plus ou moins importante. Explorer les mines, utilisez vos outils et combattre des ennemis sont des actions qui demandent beaucoup d'endurance.De ce fait, il y a de fortes chances que durant votre session dans les mines, votre jauge d'endurance finisse par être très basse. En mangeant de la nourriture (repas, fruits, légumes, etc.), vous récupérez de l'endurance et de la santé. Ainsi, nous vous recommandons de prendre, avant de partir dans les mines.Ici, nous ne parlerons pas de la Caverne du Crâne . Nous nous intéressons principalement aux premières mines : celles disponibles dans la région La Montagne de Pélican Ville qui disposent de 120 étages au total. Vous l'aurez, sans doute, deviné, il est difficile d'atteindre le 120e étage en une seule journée. De ce fait, il est préférable dDe notre côté, à chaque fois, nous terminions 10 ou 20 étages par session. Pourquoi 10 et 20 ? Tout simplement parce que tous les étages se terminant par 0 ou par 5 possèdent un ascenseur. Celui-ci permet de sortir rapidement et en toute sécurité des mines.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et smartphones (iOS et Android).