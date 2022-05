Stardew Valley : Comment agrandir l'inventaire ?

Augmenter l'inventaire dans Stardew Valley

Au début de l'aventure sur Stardew Valley, les joueurs et les joueuses auront accès à un inventaire assez restreint. Il s'agit du sac à dos du joueur, qui ne propose, au départ, que 12 emplacements libres. Ce qui est peu, au vu du nombreux d'objets à collecter, d'outils à transporter et items à récupérer.Or, sachez qu'il est tout à fait possible, et nous vous indiquons comment dans ce qui suit.Afin d', il vous faudra vous rendre au Magasin général de Pierre, situé dans le centre de Pélican Ville. Notons tout de suite que le Magasin n'est pas ouvert les mercredis, et ce toute la journée.Là-bas, vous trouverez près du comptoir un. C'est cet objet qui vous intéresse. Le premier sac à dos mis en vente est de couleur rouge. En l'achetant, contre la somme de 2 000 po, vous, et vous le ferez ainsi passer deLa deuxième et dernière amélioration se fait via l'achat du. Contre 10 000 po, vous améliorerez votre inventaire et aurez alors à votre disposition 36 emplacements. Vous l'aurez compris,vous coûtera une certaine somme, mais vous fera gagner un temps précieux en jeu, par la suite, et vous rendra l'aventure bien plus pratique.D'ailleurs, si vous débutez votre aventure sur, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider :Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, Xbox One ainsi que sur Nintendo Switch et smartphones.