Stardew Valley : Caverne du Crâne, comment y accéder ?

Caverne du Crâne, astuces pour y accéder

Obtenir la Clé en tête-de-mort

Destination : Désert de Calico

Explorer les mines est une activité très importante dans Stardew Valley. Cela permet aux joueurs et aux joueuses de collecter diverses ressources et minerais, nécessaires à la fabrication de tel ou tel item. Ainsi, c'est un passage obligatoire et nous vous conseillons fortement de vous rendre rapidement dans les Mines des Montagnes, si vous débutez votre aventure sur Stardew Valley.Or, sachez qu'un autre lieu, assez similaire à une mine, peut être exploré, après plusieurs heures sur le titre : il s'agit de, à retrouver dans. Sans plus tarder, découvrezAfin d'ouvrir la Caverne du Crâne, il faudra avoir un certain temps de jeu à son actif, car plusieurs actions doivent être effectuées. Tout d'abord, sachez qu'il est impératif de posséder un objet bien particulier dans son inventaire. Il s'agit, plus précisément, de la. L'obtenir n'est pas chose aisée : il faut avoir terminé les Mines, situées dans la région Montagne, au nord de Pélican Ville. Ce n'est qu'en arrivant au 120e étage que les joueurs et les joueuses pourront obtenir ladite clé. Vous l'aurez probablement compris, cela vous prendra déjà un certain temps.Posséder la Clé en tête-de-mort ne suffit pas pour accéder à la Caverne du Crâne. Celle-ci ne permet que d'ouvrir la porte, située à l'entrée dudit lieu. Or, la Caverne du Crâne n'est pas disponible dans la première région de Stardew Valley. En effet, il est nécessaire de débloquer une autre zone du jeu, appelée « le Désert de Calico » Pour débloquer l'accéder à cette région, il est impératif de. Les conditions de réparation dépendront du choix que vous avez effectué au début de votre partie, notamment entre les Junimos ou Joja . Si vous avez choisi d'aider les Junimos à réparer le Centre Communautaire, il vous faudra ramener tous les items demandés dans le paquet Coffre. En revanche, si vous avez décidé de former un partenariat avec Joja, il faudra payer le coût de la réparation de l'Arrêt de Bus via le Formulaire de développement communautaire de Joja.Finalement, une fois que vous avez réparé l'Arrêt de bus, vous pourrez vous rendre au Désert de Calico.. Si vous possédez la Clé en tête-de-mort, il vous suffira alors d'entrer dans la grotte et interagir avec la porte afin de pénétrer dans les lieux.