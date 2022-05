Stardew Valley : Comment augmenter son énergie ?

Stardew Valley, augmenter son énergie

L'énergie, un paramètre très important

Comment augmenter son énergie ?

Développé par Éric Baronne et sorti en 2016 sur PC puis sur consoles, Stardew Valley est toujours sur le devant de la scène vidéoludique. Considéré comme un « wholesome game », le soft invite les joueurs et les joueuses à reprendre la ferme familiale du grand-père du personnage.Ainsi, ils devront s'occuper des lieux dans le but de prospérer, entre autres. Évidemment, des quêtes se sont greffées à l'aventure, en plus des événements saisonniers. Autant dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et pour cela,Dès le début de l'aventure, vos moindres faits et gestes demanderont de l'énergie. Une jauge est d'ailleurs affichée en bas de votre écran à gauche. Utiliser vos outils, pêcher, se battre, planter des graines, installer des constructions, etc. sont autant d'actions qui feront diminuer votre jauge d'énergie, fixée de base à 270.Une fois que la jauge d'énergie est vide, votre personnage entre en phase d'épuisement. À partir de ce moment-là, ce dernier se déplacera moins vite et risque de tomber de sommeil. Afin d'éviter cela, il convient d'aller dormir. En effet,Aller au Spa également.Néanmoins,et ce de différentes manières. Nous vous expliquons comment faire, dans ce qui suit.Remarquons tout de suite qu'il est possible d'augmenter temporairement son énergie. En consommant une boisson ou un aliment cuisiné, vous gagnerez de l'énergie. Néanmoins, bien que certains donnent plus d'énergie que d'autres, l'apport n'est que temporaire.Afin d'augmenter significativement et de façon pérenne votre jauge d'énergie,. En consommant ce fruit, la barre d'énergie est alors augmentée 34 points.Ainsi, si vous parvenez à récupérer tous les fruits étoilés de Stardew Valley, et que vous les mangez, vous pouvez faire passer. Ce qui n'est pas négligeable, vous en conviendrez très certainement.