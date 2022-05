Stardew Valley : Centre communautaire ou Joja, que choisir ?

Stardew Valley, deux playthrough et deux fins différentes

Deux propositions, un choix

Aider les Junimos à réparer le Centre communautaire.

Former un partenariat avec le Marché Joja.

Partenariat avec le Marché Joja

Réparer le Centre communautaire

Stardew Valley, développé par Éric Baronne, s'est rendu disponible sur PC et consoles en 2016. Depuis beaucoup de joueurs et de joueuses se lancent dans l'aventure. Considéré comme un jeu reposant, puisque faisant partie des « wholesome games », Stardew Valley n'oublie pas d'avoir des objectifs principaux. L'un d'entre eux est conditionné par un choix très important, arrivant dès les premières heures de jeu.Ainsi, et sans plus tarder, nous vous donnons. Avant de vous lancer dans la lecture des prochains paragraphes, nous vous signalons que ce qui suit peut contenir certains spoilers.Au cours des premières heures de jeu, les joueurs et les joueuses, se lançant dans l'aventure Stardew Valley, seront amenés à faire, voire décisif pour la suite des événements. En effet, ces derniers devront choisir entre les deux propositions suivantes :Dans les deux cas, il y a bien évidemment des conséquences. Ainsi, il convient de prendre en compteLe Marché Joja est situé à l'est de Pélican Ville. Il s'agit d'un supermarché géré par l'ancien employeur du protagoniste, Joja Corporation. C'est le PNJ Morris qui s'occupe de la gestion du Marché Joja.Au début de l'aventure, et aux périodes d'ouverture du magasin, les joueurs et les joueuses peuvent se rendre dans le Marché Joja. En parlant avec Morris, vous vous rendrez compte que celui-ci vous propose d'acheter une, contre la somme de 5 000 po.Si vous achetez ladite carte, vous vous alliez à Joja Corporation. La conséquence immédiate est la pure et simple, un lieu important pour les personnages de Pélican Ville. Le Centre sera ensuite remplacé par un Entrepôt Joja.Dès lors, afin de débloquer différents éléments, tels que la Serre, le Pont dans les Montagnes, le Bus pour se rendre au Désert Calico,via le Formulaire de développement communautaire de Joja. Notons que les sommes demandées vont de 15 000 po à 40 000 po.Généralement,À l'inverse,Au cours des premières heures de jeu, vous serez amenés à vous rendre dans Pélican Ville. En faisant cela, vous débloquerez une cinématique, durant laquelle le Maire Lewis vous conduira à l'intérieur du Centre communautaire. Le lieu étant désormais ouvert, il est alors possible d'effectuer l'une des premières quêtes liées aux Parchemins Dorés.Une fois que vous aurez terminé cette quête, il vous sera possible de lire les différents Parchemins Dorés. Alors, vous vous rendrez très vite compte que votre objectif principal est désormais le suivant :, afin de débloquer des améliorations communautaires et réparer le Centre.