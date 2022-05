Stardew Valley : Conseils pour bien débuter

Stardew Valley, 3 conseils pour bien débuter

Explorer la Mine

Toujours épuiser son endurance

Gérer ses récoltes

Le titre d'Éric Baronne, Stardew Valley, est toujours autant plébiscité par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux se lancent régulièrement dans l'aventure. Si c'est votre cas, voiciAu début de votre partie sur Stardew Valley, vous aurez probablement envie de vous concentrer principalement sur votre ferme, sur les récoltes et sur la construction de différents bâtiments. Or, une tout autre activité devrait tout particulièrement attirer votre attention, et ce pour plusieurs raisons.En effet,, située dans les Montagnes, au nord de Pélican Ville. Elle est composée de 120 étages au total. À chaque étage, vous trouverez des rochers ainsi que des ennemis. En utilisant votre pioche sur les roches, vous pourrez obtenir certaines ressources primaires ou bien plus rares, telles que de la pierre, du fer, de l'or, etc. De la même manière, les ennemis, une fois vaincus, pourront faire tomber des items, comme de la viande d'insecte, des ailes de chauve-souris, et bien d'autres.Ce sont autant dequi vous seront demandées au cours de votre aventure sur Stardew Valley, afin de fabriquer tel ou tel élément ou même de construire des bâtiments de ferme. De ce fait, veillez à les garder et les entreposer dans un coffre. Par ailleurs, si vous souhaitez vous rendre dans la Mine,N'hésitez pas, également, à entreposer vos objets de valeur et de ne vous munir que de vos outils, armes et nourritures.Ainsi, comme vous l'aurez compris, nous ne pouvons que vous conseiller de, afin de récupérer différentes ressources.Comme vous aurez pu le constater, dans Stardew Valley, vos journées sont rythmées par une mécanique de gameplay bien précise. Il s'agit de. Chaque action consommera de l'endurance et si vous tombez sous la barre de 0, votre personnage s'endort sur place et vous risqueriez de perdre des items. Pour restaurer votre endurance, vous devez terminer la journée en cours, en allant dormir.De ce fait, l'aventure Stardew Valley vous invite à constamment faire attention à votre endurance. Dans le cas où, après avoir effectué toutes les actions que vous vouliez réaliser, il vous reste encore de l'endurance,Au début de votre partie, vous aurez une multitude de choses à faire. Tant qu'il vous reste de l'endurance, faites les. Et si vous ne savez pas quoi faire, dirigez-vous vers une zone aquatique et. Cela vous permettra de récupérer divers poissons, que vous pourrez vendre par la suite.Lorsque vous débutez sur Stardew Valley, il est difficile de savoir quelles récoltes sont les plus rentables, en fonction des saisons. De ce fait, n'hésitez pas à diversifier vos plantations afin de collecter des informations sur les graines qui vous permettront de gagner le plus d'argent, à l'avenir.Mais surtout,. Comme mentionné précédemment, l'aventure Stardew Valley propose 4 saisons : le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Cette dernière est la plus difficile de toutes, à cause des conditions météorologiques, surtout si vous n'avez pas débloqué la Serre. Dans tous les cas, chacune de ces saisons s'écoule sur 28 jours au total.Ainsi,. Par exemple, en ce qui concerne le printemps, une graine de haricot vert met 10 jours à produire un légume. De ce fait, ne plantez pas la graine de haricot au 20e jour du printemps, sinon celle-ci n'aura pas le temps d'arriver à maturation et vous allez perdre de l'argent.dans Stardew Valley, si vous désirez voir